Hladomor v Afghánistánu. Putin destabilizuje svět

9. 6. 2022

Rozhovor v angličtině Moderátor Channel 4 News:

Britský stínový ministr zahraničí David Lammy odletěl do afghánského hlavního města Kábulu, aby se přesvědčil o dopadech katastrofálního nedostatku potravin. Před chvílí se mnou hovořil z první ruky. Zeptal jsem se ho, jaká je situace.



David Lammy:

Obávám se, že je neuvěřitelně hrozná.

Dnes jsem navštívil dětskou nemocnici, strávil jsem tam čas s miminky, matkami, dětmi, které jsou zoufale podvyživené, některé velmi smutně blízko smrti, a těmi, které to přežijí, ale protože jsou podvyživené, to samzořejmě ovlivní jejich duševní zdraví a pohodu po zbytek života.



A samozřejmě už před naším odchodem z Afghánistánu byla situace zoufalá. Je to mimořádná krize, která se odehrává v době, kdy v této zemi vzrostly ceny hnojiv o 84 %. Když ceny pšenice rostou, rostou tady i ve světě, je to zoufalé, a proto jsem sem přijel. Rozhovor v angličtině ZDE



A samozřejmě jedním z důvodů, proč tyto ceny, jak hnojiv, tak zejména obilí vznikají tak dramaticky, je válka na Ukrajině, konkrétně námořní blokáda ukrajinského přístavu Oděsa ze strany Rusů. To je neuvěřitelně ošemetný problém, který je třeba vyřešit, a dnes probíhají jednání, která se o to pokusí.





Moderátor:





Jak byste tuto krizi vyřešil?

David Lammy:





Podívejte, já opravdu doufám, že ta jednání mezi Tureckem, Lavrovem a Ruskem budou úspěšná. Je nesmírně důležité, aby ta blokáda byla ukončena.

Moderátor:





Ale je tu strašné morální dilema, že? Protože je docela dobře možné, že na konci této války by zemřelo víc lidí, víte, v zemích jako Somálsko, Súdán nebo Egypt hladem, protože se nemohou dostat k ukrajinskému obilí, než lidí, kteří by byli zabiti, ať už civilisté nebo vojáci na bojištích Ukrajiny. Ať už je to jakkoli nepříjemné, je nutné udělat ústupky Rusům, aby se to embargo zrušilo?

David Lammy:





Tady v Afghánistánu měli během pěti let třikrát sucho.

Moderátor:





Budou požadovat ústupky, možná i přes sankce ze strany Západu. A teď, byli byste ochotni to udělat, aby se miliony lidí vyhnuly hladu a možná i hladomoru?

David Lammy:





No, podívejte se, nehodlám začít připouštět červené linie v jednáních, do kterých nejsem zasvěcen a které také ovlivňují stabilitu a integritu lidí na Ukrajině, to by bylo pošetilé a nerozumné. Co bych ale řekl Matte, je, že se nedostaneme do binární situace, kdy si budeme myslet, že otevření Oděsy vyřeší potravinovou krizi. Samo o sobě nevyřeší. Faktem však je, že Rusové navzdory všem sankcím, které proti nim byly uvaleny, drží svět v šachu kvůli své schopnosti blokovat vývoz obilí z Ukrajiny. To je pravda. To je naprostá pravda, o tom není pochyb.

Viděli jsme Putinovu agresi vůči lidem na Ukrajině, ale teď jsme v situaci, kdy pokud se nepodaří otevřít přístav v Oděse, existuje reálné riziko, že Putin fakticky vyhladoví mezinárodní společenství.Takže ve světě existoval významný problém ještě před Ukrajinou. Tohle ho ještě zhoršuje. Je to podstatně horší, a to jsme samozřejmě ještě nemluvili o klimatické krizi.Ano, je to naprosto tak, jak jsem řekl, že tato válka, tento akt agrese ze strany Putina na Ukrajině riskuje, že svět bude hladovět, proto je to tak vážné. Konkrétně v otázce přesvědčování Rusů, aby zrušili námořní blokádu Oděsy.