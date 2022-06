Německo: Modernizaci Bundeswehru brzdí akviziční byrokracie

8. 6. 2022

čas čtení 6 minut

Německá armáda má najednou 100 miliard eur na nákup nového vybavení. Tisíce lidí v jedné z největších německých vládních agentur jsou pověřeny zadáváním zakázek. To se ale může ukázat jako zásadní problém, upozorňuje Ralf Bosen. Německá armáda má najednou 100 miliard eur na nákup nového vybavení. Tisíce lidí v jedné z největších německých vládních agentur jsou pověřeny zadáváním zakázek. To se ale může ukázat jako zásadní problém,

Německá armáda, letectvo a námořnictvo dlouho trpěly nutností pracovat s nekompletním vybavením. Chybí jim funkční tanky, vrtulníky, neprůstřelné vesty, batohy a vybavení pro noční vidění. Dokonce i teplé spodní prádlo pro vojáky na východní frontě NATO je nedostatkové.

Nyní chce vláda armádu modernizovat. Plánuje dluhem financovaný speciální fond ve výši 100 miliard EUR na nové a modernizované vybavení. Peníze už nejsou problém.

Podle kritiků by však překážkou mohla být vládní agentura odpovědná za pořízení vybavení: Federální úřad pro vybavení Bundeswehru, informační technologie a podporu v provozu (BAAINBw). Jen v jejím sídle v Koblenzi na západě země pracuje asi 6 500 lidí. Celkem je v agentuře zaměstnáno 11 000 lidí ve 116 kancelářích. Regulují nákup všeho, od špičkových technologií až po ponožky.

Neflexibilní monstrum?

BAAINBw byla dlouho považována za naléhavě potřebující reformy. Několik německých ministrů obrany se o to pokusilo a nepodařilo se jim to. Abychom shrnuli obvinění proti agentuře: Jde o administrativního molocha orientovaného na plánovanou ekonomiku, který procesy spíše zdržuje, než aby je urychloval.

Například parašutisté čekali na nové přilby 10 let, řekla deníku taz parlamentní komisařka německého Bundestagu pro ozbrojené síly Eva Höglová. Překážkou bylo, že přilba, která se používá ve Spojených státech, je "nejprve znovu poměrně rozsáhle testována, abychom zjistili, zda sedí i na německých hlavách a skutečně chrání tak dobře, jak bychom očekávali podle německých norem," stěžovala si Höglová.

Höglová také řekla německé veřejnoprávní televizi ZDF o návštěvě tankového praporu, který musel pracovat s 30 let starým rádiovým zařízením a následně při manévrech s jinými jednotkami NATO nebyl "schopný velení a komunikace".

Právní bitva o novou útočnou pušku

Dalším příkladem problémů s nákupem je G36 — hlavní útočná puška, kterou v současnosti vojáci používají. V roce 2015 se tehdejší ministryně obrany Ursula von der Leyenová rozhodla ji stáhnout poté, co testy naznačily, že se přehřívá a ztrácí přesnost v důsledku intenzivního používání nebo v horkém počasí. Od roku 2017 se začalo usilovat o nalezení náhrady. Pak zřejmě došlo k chybám při testování na straně byrokracie. "Dnes, v roce 2022, je celý proces utápěn v právním sporu, přičemž rozhodnutí se očekává nejdříve na podzim. To je příliš dlouho na relativně jednoduchý produkt, jako je útočná puška," řekl Duetsche Welle Frank Sauer z Univerzity Bundeswehru v Mnichově.

Je proces zadávání veřejných zakázek zdrojem všech problémů týkajících se zbrojení Bundeswehru – protože překračuje německé regulační a kvalitativní normy? "Německá obranná byrokracie je samozřejmě naprosto zrůdná," říká Sauer. "Ale pouhé předání peněz BAAINBw nás ve skutečnosti nikam nedostane." Úřad pro zadávání veřejných zakázek může působit pouze v rámci stanoveném zákonem s malým prostorem.

Mírový luxus přebyrokratizování

Je tomu tak proto, že úřad pro zadávání zakázek musí dodržovat pravidla EU týkající se výběrových řízení a také politická rozhodnutí. "Mnoho problémů pramení mimo úřad pro zadávání zakázek, protože v podstatě dělá to, co se mu řekne," řekl DW Christian Mölling, ředitel výzkumu Německé rady pro zahraniční vztahy (DGAP). Pokud by se změnily právní rámce a politické požadavky, mohly by být procesy jednodušší a rychlejší.

Příčiny debaklu vybavení mají také kořeny v nedávné německé historii. Po skončení studené války politici uvalili na ozbrojené síly úspornou politiku a rozpočet na obranu se snížil. Mnoho zbraní a zbraňových systémů se stalo zastaralými. Vybavení bylo zanedbáváno, zatímco administrativa byla stále tučnější.

"Celkově jsme se v době míru usadili velmi pohodlně a v tomto kontextu jsme mnoho věcí zcela přebyrokratizovali. Dopady pociťujeme bolestně už teď," říká výzkumník Frank Sauer. Tento bod obratu také znamená "konečně věc přehodnotit, stát se flexibilnějším a agilnějším – jak to vyžadují bezpečnostní výzvy 21. století. Musí to začít na ministerstvu obrany".

Byly učiněny první kroky k reformě. Německý kabinet rozhodl, že naléhavě potřebné zboží lze pořídit přímo bez velkého procesu, v souladu s výjimkou EU. Přímý nákup se vztahuje také na všechny produkty, které stojí méně než 1 000 eur. "Chybí však vylepšené procesy a jasné převzetí odpovědnosti. Bez efektivnějších a rychlejších procesů bude získávání větších položek zařízení opět trvat příliš dlouho," kritizuje Sauer.

Všechno je správné a přesto všechno špatně

Ředitel výzkumu DGAP Christian Mölling považuje projekty, které mají být financovány ze speciálního fondu ve výši 100 miliard eur, za obrovskou logistickou výzvu. "Čeká nás hromada zakázek, které vyžadují neuvěřitelné množství dohledu a dolaďování, na které evidentně není aparát připraven." V důsledku toho zde je velký prostor pro chyby. "Během mnoha let zažijeme nepříjemný vývoj," předpověděl Mölling.

Obává se, že důraz nemusí být kladen na kvalitu zadávání zakázek, ale na dodržování předpisů. "Nakonec to pak bude: Zaškrtli jsme všechna políčka, byly dodrženy všechny předpisy a výsledkem je, že Bundeswehr není schopen obrany a nasazení."

Zdroj v němčině: ZDE

0