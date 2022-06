Nová ruská emigrace oprašuje "Nansenovy pasy"

8. 6. 2022

Někteří noví emigranti z Putinova Ruska usilují o oživení dvou myšlenek z 20. let 20. století. Jednou je distribuce tzv. Nansenových pasů členům této skupiny, aby se jejich status reguloval a usnadnil jim protesty. Druhou je vytvoření ruského národa v zahraničí, který by je odlišil jako "dobré" Rusy.

Nansenovy pasy, pojmenované po norském cestovateli Fridtjofu Nansenovi, byly distribuovány těm, kteří uprchli z bolševického Ruska a byli považováni za osoby bez státní příslušnosti. Takové dokumenty legalizovaly právní postavení jejich nositelů, přestože jim nepřinášely sociální výhody.

Mít takové dokumenty znamenalo, že se mohli obrátit přímo na vlády zemí svého bydliště, místo aby museli spolupracovat se sovětskými velvyslanectvími nebo velvyslanectvími třetích zemí, které byly ochotny se jejich věci ujmout. Většina z nejslavnějších ruských emigrantů v Evropě v letech 1922 až 1938 tyto pasy měla.

Nyní chtějí někteří v nové ruské emigraci tuto praxi oživit, aby Rusové v zahraničí byli nezávislí na ruských ambasádách v evropských zemích a byli tak připraveni a schopni protestovat proti Putinovu režimu a jeho agresi na Ukrajině. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Evropané byli této myšlence otevření.

Někteří v ruské emigraci, zejména ti, kteří jsou zapojeni do Fóra svobodného Ruska, volali po oživení myšlenky, která se nikdy neujala po bolševické revoluci, ale která by mohla být možná v době internetu. Šlo by o otevření portálu, na němž se Rusové v zahraničí mohou prohlásit za "dobré" Rusy na rozdíl od "špatných" podporujících Putina.

Takové sčítání navržené Fórem svobodného Ruska by se stalo základem pro vznik ambasád reprezentujících tuto komunitu a v konečném důsledku pro vytvoření ruské exilové vlády, která by se po svržení Putinova režimu vrátila do Ruska.

