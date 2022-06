V Chersonské oblasti osvobozují Ukrajinci vesnice od ruských okupantů. Nacházejí zvěrstva

9. 6. 2022

čas čtení 5 minut

Děsivá reportáž Channel 4 News. Lidi na tomto obrázku ruští vojáci zavraždili:





Překlad:



Reportér:



Ještě před týdnem toto byl jeden z posledních ukrajinských kontrolních bodů před dosažením fronty v Chersonské oblasti.



Nyní je toto místo obsazeno místními dětmi, které si hrají na válku.



Odtud se vydáváme do sítě vesnic, které ukrajinské síly nedávno dobyly zpět.



Na setkání s dospělými, kteří si přejí, aby to, co se tu dělo, byla jen nereálná noční můra, nebo si to jen namlouvají.



Penzistka:



Je to velmi těžké, velmi těžké.



Reportér:



Tuto vesnici Ukrajinci od Rusů znovu dobyli v posledních březnových dnech. Vojáci v prudkých bojích, které pokračují nedaleko odtud.







Tady se dostáváme mnohem blíž k frontové linii a právě jsme v dálce zaslechli salvu dělostřelecké palby.



Dovnitř nás doprovodila místní vojenská správa, ale jakmile jsme se ocitli uvnitř, dostali jsme volnou ruku a mohli jsme jít kamkoli a mluvit s kýmkoli jsme chtěli.



Nad zemí vypadá vesnice z velké části nedotčeně.



Ale pod povrchem.



Je to dole v pekle.



V tomto sklepě za svým statkem se 13. března ukrýval důchodce Ihor Tarasjuk se svou ženou.



Venku zuřily boje, když se Rusové snažili udržet tuto pozici.



Během krátké přestávky v boji Igorotevřel dveře sklepa a byl spatřen ruskými vojáky.



Jeho žena Taťána byla dole u schodů.



Taťána:





Jen trochu pootevřel dveře, a oni ho střelili do břicha a nohy. Spadl zpět do sklepa.



Běželi do sklepa a otevřeli dveře. Na schody do sklepa hodili jeden granát. Vybuchl a oni na něj hodili druhý granát.



Reportér:







Pak Taťána uslyšela kroky vojáka, který sestupoval do sklepa.



Sešel dolů s baterkou. Předstírala jsem, že jsem mrtvá. Celá jsem byla od krve.



Posvítil na mě baterkou a já předstírala, že jsem mrtvá.



Pak vyšel ven a do vysílačky řekl: "Jsou tu všichni mrtví".



Reportér:



Taťána a její manžel spolu trávili hodně času na zahradě.



Taťána se dál stará o růže.



Taťána:





Bez něj je to velmi těžké.





Reportér:





V sousední vesnici se setkáváme s Natálií. Její dům během okupace obsadilo deset ruských vojáků.



Natálie a dalších 16 vesničanů strávilo v tomto sklepě tři týdny během nejzuřivějších bojů.



Jednou v noci sestoupil po žebříku ruský voják. Okradl je. O všech pár cenností, které měli u sebe.



Pak jim řekl, že byl osm let ve vězení v takzvané Doněcké lidové republice a byl propuštěn, aby sem přišel bojovat.



Natálie:





Namířil na nás samopal a řekl.



Je mi jedno, jestli půjdu znovu do vězení. Už jsem si to odseděl a můžu si odsedět dalších patnáct let.



Nevěděli jsme, jestli nás zastřelí, nebo ne. Byli jsme v šoku.



Ve sklepě s námi byly děti.



Reportér:





Celý den nám vyprávěli příběhy o nevýslovných zvěrstvech v těchto vesnicích.



Velitel ukrajinské vojenské správy v sousední oblasti nám zopakoval, že tu bojovali bývalí odsouzenci z dříve anektovaných částí Luhanska a Doněcka. Byly tu páchány zločiny.



Reportér:







Myslíte bývalé vězně?







Velitel:



Bývalí vězni byli vysláni jako vojáci.



Říkali lidem, že jsou z DLR z LPR a přišli je osvobodit.



Říkali, teď vám tady ukážeme, jak jsme žili posledních osm let. Byl to určitý typ lidí, odsouzených zločinců. Měli psychické problémy.



Dopouštěli se tu zvěrstev.







Reportér:





Nedaleké město nikdy nepadlo Rusům, ale je to místo, kam přicházejí lidé po útěku z okupované vesnice vzdálené 12 kilometrů.



Lidé přijíždějí celý den na dvou kolech a na třech. Znovu se setkávají s rodinnými příslušníky, kteří utekli předtím.



Bylo nám řečeno, že někdy lidem skutečně pomáhali s útěkem někteří ruští vojáci.



Ale takové projevy laskavosti zde nepřevažovaly.



V den, kdy jsme tu byli, všichni mluvili o tom, co se stalo zejména jednomu manželskému páru.



Jejich příběhu se ujala komunitní pracovnice Julia Stadniková.



Julia Stadniková:





Měli jsme tu jednu rodinu. Manželé. Přišli sem pro léky, pro jídlo. Nejen produkty pro jejich rodinu, ale pro všechny lidi v jejich ulici ve vesnici.



Sergej a Světlana si vzali léky. Ale pak se na kole vrátili do okupvané vesnice.





Reportér:





Bylo krátce po poledni 1. června, dnes je to přesně týden.Když ruští vojáci dorazili k domu tohoto pozoruhodného páru, oba je zavraždili. Na dvoře před jejich domem.Mluvili jsme s několika lidmi, kteří o vražděznají důvěrné podrobnosti, včetně jejich rodiny.Chtěli, abychom informovali o tom, co se ten den stalo, ale požádali nás, abychom nezveřejňovali všechny podrobnosti.Stačí říct. Ta hrůza měla několik vrstev.