Timothy Snyder: Rusko plánuje světový hladomor

11. 6. 2022

čas čtení 2 minuty



Rusko má plán na hladomor. Vladimir Putin se chystá vyhladovět velkou část rozvojového světa jako další etapu své války v Evropě,



Za normálních okolností je Ukrajina předním vývozcem potravin. Ruská námořní blokáda nyní Ukrajině brání ve vývozu obilí.



Pokud bude ruská blokáda pokračovat, desítky milionů tun potravin shnijí v silech a desítky milionů lidí v Africe a Asii budou hladovět.



Hrůznost Putinova plánu na hladomor je tak velká, že ji jen těžko dokážeme vnímat. Máme také tendenci zapomínat, jak zásadní roli hrají potraviny v politice. Pomoci nám může několik historických příkladů.





Myšlenka, že ovládnutí ukrajinského obilí může změnit svět, není nová. Přál si to Stalin i Hitler.



Pro Stalina měla být ukrajinská černozem využita k vybudování průmyslové ekonomiky pro SSSR. Ve skutečnosti kolektivizované zemědělství usmrtilo asi čtyři miliony Ukrajinců.



Pozoruhodné je, že když lidé začali hromadně umírat, Stalin z toho obvinil samotné Ukrajince. Sovětská propaganda označovala ty, kteří na hladomor upozorňovali, za "nacisty".



Skuteční nacisté měli podobné nápady. Líbila se jim myšlenka ovládnout ukrajinské zemědělství. To byl ostatně Hitlerův hlavní válečný cíl.



Hitler si přál přesměrovat ukrajinské obilí ze Sovětského svazu do Německa v naději, že miliony sovětských občanů zemřou hladem.



Druhá světová válka se vedla o Ukrajinu a ve značné míře na Ukrajině mezi diktátory, kteří chtěli ovládat dodávky potravin.



Ruská politika paměti připravila půdu pro plán na hladomor v 21. století. Rusům se říká, že Stalinův hladomor byl náhiodný a že Ukrajinci jsou nacisté. Díky tomu se krádeže a blokády zdají přijatelné.



Domnívám se, že Putinův na hladomor má fungovat na třech úrovních. Zaprvé je součástí širšího pokusu o zničení ukrajinského státu tím, že se mu odřízne vývoz.



Putinův plán na hladomor má také vyvolat uprchlickou vlnu ze severní Afriky a Blízkého východu, tedy z oblastí, které Ukrajina obvykle živí. To by vyvolalo nestabilitu v EU.



A konečně, což je nejhorší, světový hladomor je nezbytnou kulisou pro ruskou propagandistickou kampaň proti Ukrajině. Masové umírání je potřebné jako kulisa pro propagandistickou kampaň.



Až začnou potravinové nepokoje a až se hladomor rozšíří, ruská propaganda obviní Ukrajinu a bude volat po uznání územních zisků Ruska na Ukrajině a po zrušení všech sankcí.





Rusko plánuje vyhladovět Asiaty a Afričany, aby vyhrálo svou válku v Evropě. To je nová úroveň kolonialismu a nejnovější kapitola politiky hladomoru.





