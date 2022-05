Rozhovor Britských listů 497. Generace starých se v ČR drží u moci a nepřipustí nové myšlenky

27. 5. 2022

čas čtení 1 minuta









"Moje generace, my jsme vyrůstali ve světě, kdy jsme si vždycky mysleli, že se jednou všechno obrátí k lepšímu, že budeme mít všichni rovná lidská práva, že společnost začne brát mladé lidi vážně, že budeme blíže k Západu a k Evropské unii a že se budeme moci zasazovat o to jak řešit klimatickou politiku. Ale místo toho se čím dál tím víc ukazuje, že ta generace těch boomerů a milleniálů se drží u moci a nepouští žádné nové hodnotové směry do politiky. A to dlouhodobě bude vytvářet problémy." Jan Čulík mluví v tomto Rozhovoru Britských listů s Kryštofem Stupkou, delegátem mladých lidí z ČR u OSN. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 27. května 2022.





0