10. 6. 2022 / Petr Haraším

Nikolaj nácek Platonovič Patrušev aneb Oběť má platit pachateli Putinův teoretický nástupce (další svinský kgbák) Patrušev bude po Ukrajině požadovat reparace za okupační ruskou armádou zničená ukrajinská území. Až budou ruský plyn a ropa zatíženy reparační daní, to se bude soudruh fašista divit. Rusko sice nikdy za ukradené zničené žádné reparace neplatilo a platit nehodlalo, ale tyhle bude muset. Ruskem zdevastovanou Sýrii Kreml nechce obnovovat, protože na to nemá, a tak plive kolem sebe, že jde o povinnost někoho jiného, nejlépe nepřátel z EU nebo USA. Vydrancovaná Sýrie, vydrancovaná Venezuela, vydrancovaná Ukrajina. Je jedno jestli je to přítel nebo nepřítel, vydrancován mírotvůrci z Ruska bude tak jako tak. Patrušev je stejně posedlý jako Putin ničit, vraždit, krást kufry i celé země a jejich obyvatelstvo nahradit ruským. Je jim jedno, kde ruská genocida udeří, Ukrajina nebo Afrika či Střední východ. Lidí je jako sraček, říkal tak poručík Hamáček a tomu jeho vlak už jede, vole.

A co napadlo kgbáka dál? Pustil se do colvidu. Přišel s náručí faktů, které mu jeho zaměstnanci a Soňa Peková tuhle vyrobili na zakázku, že se jedná o židovské spiknutí Maďara Sorose, senilního levičáka Bidena, zhýralého saxofonisty Clintona a starého dobrého Rockefellera, když společně a nerozdílně vypustili z Číny do světa virus skrytý v mrkvi a hrášku, který byl mazaně stvořen v biologických laboratořích na Ukrajině. Rusko vše odhalilo, proto promptně zareagovalo, vytvořilo si první a nejlepší vakcínu proti covidu na světě a zvládlo pandemii na světě nejhůř ze všech. Sputnik sice odešel na „chuj“, ale soudruh Patrušev pokračuje dál. Vydal se na tenkou plochu denacifikace. Vyjmenoval pregnantně všechny symptomy, ukázal, předvedl, smíchal jablka s melouny, hákový kříž vyšlechtil s srpem a kladivem až došel k tomu, že jediný ryze nacistický stát na světě je Rusko a je na to patřičně hrdé.

V rozohnění a vytržení došel Patrušev k závěru, že Rusko jako jediná čestná světová velmoc vede okupaci Ukrajiny ze soucitu, spravedlivě a důstojně. A proto reparace musí náležet Rusku a platit je budou všichni, kteří se Rusku na Ukrajině postaví na odpor.

I my jsme u nás měli za dobu ruské okupace své vlastní komunisty, velké hlupáky a naduté šílence, ale na ruské soudruhy neměli ani v nejmenším. A že se jednalo o dobré vzorky střelmistrů od Aurory.

Jen Rusko?

Rusko páchá válečné zločiny, vraždí, krade, ničí. Na tom se shodují i mnozí ze zarytých obránců režimu v Kremlu. Avšak co dělají některé firmy na Západě a u nás v ráji oligaršna? Cpou se ziskem z fosilů a s plnou hubou uhlí a ropy s plynem z Ruska tvrdí, že oni musí zvyšovat ceny až k 400 procentním maržím. Rozsáhlé zástupy firem zneužívají nastalé situace k inflačním prasárnám. Svádějí vlastní ekonomická a sociální zvěrstva na bojující Ukrajinu a na její obyvatele. Až tak moc se neliší od rysů politiky panující v Rusku. Práci dokonají hromady nadšených trollů, neohnědých stran a hnutí ANO, kteří popichují domácí obyvatelstvo proti bránící se Ukrajině a ve prospěch genocidního Ruska. Ukrajinci se vzepřeli ruské nenávisti k svobodě a demokracii. Češi by se měli dle stejného principu postavit proti pravidlům panujícího oligaršna a důsledně ho vypráskat po třiceti letech samovlády ze scény. I s ODS.

Ruský věštec - Mojžíš 2.0

Bývalý prezident Ruska Dmitrij Medveděv otevřeně a bez skrupulí volá po rychlejším vraždění a po genocidě na Ukrajině. Je hodný, že mezinárodním soudům ulehčuje práci. Jenže to mu nestačí. Dal se i do věštění a vyvěštil kremelské Desatero světových pohrom a skutků. Věští z kremelských koulí. Ovšem kul-li sudbu správně? Pochopitelně nikoli, neboť nešlo o vidění do budoucna, jde jen o tupý seznam hříchů ruské federace.

Dle Medveděva Rusko čelí nespravedlivým sankcím za nevyprovokovanou invazi na Ukrajinu. Nevím přesně, jaký je rozdíl mezi vyprovokovanou invazí a invazi nevyprovokovanou.

Co tedy prezident věštby věští? Objeví se logistická krize a zhroucení dodavatelských řetězců. Nastane krach leteckých společností, energetická krize, potravinová krize, měnová krize, finanční krize, nezvladatelná Inflace. Právo na soukromé vlastnictví bude narušeno. Budou nové regionální konflikty. Budou nové epidemie. Nastane rozmach terorismu. Hrozí hrozba biologických, chemických a jaderných zbraní.

Vše výše uvedené jde za Ruskem. Je dobře, že soudruh Medveděv opět skutky Kremlu zaznamenal.

A konečně jakási věštba. Zavládne toužebně očekávaný Nový světový Řád. Již nebude založen na západních pitomostech. Už nikdy nesmysly o lidských právech, vládě práva, spravedlnosti pro všechny a rovnosti před zákonem. Smlouvy budou smět platit jen takové, které se budou hodit diktátorovi, a jen pokud, dokud se náhle ráno po vykonání potřeb nerozhodne vyprázdněný diktátor, že vůbec neplatí, co ještě před chvíli platilo, že je náhlá potřeba, přeci dávno vyjevená, někoho ze seznamu nepřátel potřeba okamžitě ztrestat tankem i dělem za hříchy okolního světa. Svět zítřka bude nemohoucně ležet v prachu před zlobou a mocí východních diktatur. A nikdy jinak!

I dnes iDnes Parlamentní listy

Exhibuje v nich v sekci komentářů velký kamarád českých politiků, nahnědlý to politik AfD Bystroň, zapleveluje již tak dosti pohnojené české mediální prostředí kremelským narativem. Velebí přestárlé dítě Kissingera za snahu vnutit Ukrajině podřízenost okupantskému režimu. Západ se nemá snažit Rusko porazit. Vzpomíná na ne pomoc Západu Maďarsku, Československu v době, kdy tyto státy drtila noha rudého okupanta z východu. Nevšiml si zřejmě Bystroň, že jde o téhož okupanta, který okupuje tentokráte na Ukrajině. A zítra bude okupovat zas o trochu dál.

I na Ukrajinu Západ zanevře. USA již dosáhly cílů a zmizí. USA totiž každého nechají na holičkách. Navíc USA budou Německu a EU dodávat mnohokráte předražený LNG plyn, budou dodávat zbraně. Rovněž předražené. Je zajímavé a pan Bystroň asi nedával pozor, nebo dával a lže, protože pokud se mluví o zbraních pro Ukrajinu, tak dost často je slyšet o zbraňových systémech vyrobených v Norsku, Německu, Dánsku, Švédsku, Turecku, Slovensku, Polsku, Francii a Švýcarsku. České nové houfnice nedáme, máme a respektujeme zákaz z Kremlu.

Hloupým naivům, co zběsile ještě mávají ukrajinskými vlaječkami, musí být podáno správné vysvětlení téměř ze záhrobí. Udílet nevyžádané rady smí přestárlý mudrc Kissinger a také on, nácek Bystroň.

Není se opravdu čemu divit, že je Bystroň tak oblíben zrovna u exprezidenta Klause, karikatury prezidenta Zemana, karikatury exprezidenta Klause.

Po necelém týdnu od Bystroně z AfD se v Parladementním tisku zjevil Klausův posluha Weigl. Etuda na dobrotivý Kreml byla zjevná napodobenina páně Bystroně. V záloze čekají další hodnotná jména českých jelit, třeba Drulák, Knížák, Šándor i s vychvalovaným bunkrem do každé vlastenecké rodiny a možná dojde i na Baštu s Paroubkem.

Třídenní válka

Rusko, které je tak moc hrdé na své válčení, zakázalo v tisku i tlači jakékoli zmínky o Třídenní válce na Ukrajině. Úspěchy lze zmínit, ale hlavně nepsat, že Třídenní válka již trvá víc než 100 dní. Ruský národ je tak naivní, že si zatím nepovšiml, jak rychle utekly tři dny, jak je nedostatkový igelit v černé barvě a že se podivně nedostává soudruhu hrobníků. Rusko je země neomezených možností a prapodivných fyzikálních zákonitostí, kde tři dny války zaberou tři měsíce času, třicet tisíc mrtvých a třicet stříbrných na cestu do pekla za rohem a kopytem.

Separatisté pláčou

Jak Třídenní válka nenese kýžené ovoce, tak se objevují plačky včera horlivých separatistů a vlastizrádců. Že se jim z Ruska dostává to, co Rusko vždy nabízí a nabízelo. Bojovat za zájmy Ruska je povinnost každého zrádce vlastní domoviny, ale není povinnost Ruska starat se o kolaboranty, kteří takto činí. Že nemáte zbraně, nevadí, že nemáte výstroj, nevadí, že nemáte lékaře, nevadí, že nemáte podporu, nevadí. Že máte žízeň, že máte hlad a že musí bojovat i chromí, slepí a hluší, to vadí jen vám, ne nám v Kremlu. Nám vadí, že vám Třídenní válka nejde! Nám vadí, že si svět dělá legraci z naší neohrožené a nepřekonatelné armády.

Ale dobře vám tak, vy jste dobrovolně podepsali smlouvu s Ďáblem, tak hodně štěstí. Že vás Kreml posílá do první linie? No a co? Dělal to vždy a rád. A že jste nic nepodepsali? Co na tom záleží!

A kdo si bude i nadále stěžovat, ten půjde před válečný soud za sabotáž a za pomlouvání rudé armády.

Macrona už ne.

Ostuda zvaná odborně Macron si nedá pokoje. Stále nepochopil a snaží se válečného zločince Putina zahalit do krajek nevinnosti. Pokouší se přišít genocidě na Ukrajině masku neviditelnosti a žádá neponižovat pachatele desítek tisíc vražd a nelidských činů.

Emmanuel Macron tak dlouho zachraňoval tvář válečného zločince Vladimíra Putina, až o svou vlastní tvář nenávratně přišel.

Prosím, ať se Francie neopovažuje být zprostředkovatelem mírových jednání a garantem při uzavírání míru. Nikdy ji to nešlo a teď by to byl čirý výsměch ukrajinským obětem ruského řádění. Útok na Ukrajinu není chyba, jak se snaží vnutit veřejnosti francouzský popírač, útok na Ukrajinu je zločin.

Srbsko

Nešťastný válečný zločinec a obhájce ruského národního sportu v loupení na veškerý způsob Sergej Lavrov se kvůli spiknutí malých zemí nemohl dostat na vizitu do ruské kolonie zvané Srbsko. Bratři v genocidě si tak nepokecali o tom, jak to Srbové umí rozjet na Balkáně, aby napravili věčné křivdy, které Velkému Srbsku byly někým a rozhodně nekorektně způsobeny. Oba státy, pán i poddaný, zastávají shodné stanovisko, že genocida je lékem na velká domácí bolístky a snad i na veškeré historické křivdy od doby, co pár buněk dostalo ten šílený nápad a vylezlo z pravověrného praoceánu.

Měl bych jednu radu. Soudruh Lavrov si smí osedlat nezastavitelnou raketu a vyletět nikým nesledován na Balkán. A až poletí, může kolem sebe sypat ukradené ukrajinské obilí a žehnat lidem dole.

Mezitím Černá Hora, Severní Makedonie a Bulharsko putují na seznam zlobivců Ruska a Srbska. Je obdivuhodné, jak si upadlé Rusko se Srbskem v zádech nechce připustit, že éra, kdy si mohli dělat, co se jim zlíbí, nenávratně mizí. A už se nevrátí.

Není kup jako Kub

Ruské kamikadze drony jsou násobně dražší, ale za to mnohem horší. Ruský KUB vyjde cca na 160 tisíc dolarů, americký sebevražedný dron SB vyjde na 6 tisíc dolarů. To je tak, když vládnou principy kremelské oligarchie a komunismu. Stát zaplatí, firma není z oboru, ale předražit cenu umí. Někdy produkt dokonce i dodá, někdy ani to ne. tresty žádné, nebo směšně nízké. Díky za ty dary Rusko. I u nás podobné kousky umíme a jsme na ně právem hrdi.

Bašta na rudém talíři

Jaroslav Bašta je podivný tvor. Kdysi podepsal Chartu 77, ministroval u jitrnice a becherovky Zemana, pak velvyslanec a nyní naci expert u Tomia Okamury. Ve svém nadšeném hýkání za ruský mír se přidává k hvězdám typu Drulák, Bystroň, Koller, Šándor a Weigl. Ale že jich máme. Mohli bychom je vyvážet do Ruska. To by bylo pevných rublů a kopějek.

Dle Bašty je nutno okamžitě poddat se a nabídnout okupantovi územní dary, aby se Kreml nažral a prokremelská elita na Západě zůstala celá. Stačí pár zpráv o mírném pokroku okupačních sil v Třídenní speciální operaci na Ukrajině a užuž je v proruských alejích nablito.

Neosoudruh Bašta je ovšem striktně proti okupaci Sudet a chce, stejně jako neonácek Okamura po Německu válečné reparace.

Nikdy nepochopím, jak si podobní trollové zdůvodní, že se zastávali nacistické okupace ruského válečného zločince.

Baštovo lkaní nad toužebným kolapsem obrany střední Evropy, protože jsme se zbavili sovětského šrotu dob minulých, o vině grýndýlu za vše, o závislosti na ruských fosilech, které jsme si dobrovolně od Sametu vybudovali a díky politikům i ubránili, je takové soudružské, zbabělé a pokrytecké. Ono to vypadá, že Bašta tu Chartu ani nečetl a pokud četl, tak nerozuměl. A pokud rozuměl… tak?











