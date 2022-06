Ruská agrese na Ukrajině: Británie absolutně zuří nad kriminálním odsouzením dvou svých občanů k smrti

10. 6. 2022

- Ukrajina ztrácí až 200 vojáků denně - Zelenského pobočník



Podle Mychajla Podoljaka, vysokého poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který ve čtvrtek hovořil s BBC, se ztráty ukrajinské armády nyní pohybují mezi 100 a 200 vojáky denně.



Zelenskij minulý týden uvedl, že ukrajinská armáda ztrácí 60 až 100 vojáků denně.



Podle Podoljaka Ukrajina potřebuje stovky západních dělostřeleckých systémů, aby vyrovnala síly s Ruskem ve východním Donbasu.



Ruské síly vrhly na frontu prakticky vše, co není jaderné, a to včetně těžkého dělostřelectva, vícenásobných raketových odpalovacích systémů a letectva."



Naše požadavky na dělostřelectvo nejsou jen nějakým rozmarem... ale objektivní potřebou, pokud jde o situaci na bojišti.



Ukrajina potřebuje 150 až 300 raketových odpalovacích systémů, aby se vyrovnala Rusku - což je mnohem vyšší počet, než jaký dosud dostala, dodal Podoljak.





- Ukrajina spoléhá na západní zbraně, munice je málo - armáda



Zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky prohlásil, že Ukrajina prohrává proti Rusku na frontách a je nyní téměř výhradně závislá na zbraních ze Západu, aby udržela Rusko na uzdě.



"Je to nyní dělostřelecká válka," řekl Vadym Skibitsky, zástupce šéfa ukrajinské vojenské rozvědky. Podle něj se nyní rozhoduje o budoucnosti na frontách, řekl deníku Guardian, "a my prohráváme, pokud jde o dělostřelectvo".



Vše nyní závisí na tom, co nám [Západ] dá.



Ukrajina má jedno dělostřelectvo na 10 až 15 ruských dělostřeleckých děl. Naši západní partneři nám dali asi 10 % toho, co mají oni".



Podle Skibitského Ukrajina denně spotřebuje 5 000 až 6 000 dělostřeleckých nábojů.



Téměř jsme spotřebovali všechnu naši [dělostřeleckou] munici a nyní používáme standardní střely NATO ráže 155," řekl o munici, která je vystřelována z dělostřeleckých děl.



"Evropa dodává i granáty nižší ráže, ale s tím, jak Evropě docházejí, se jejich množství snižuje," dodal.

- Britský poslanec: Britové odsouzení k trestu smrti jsou Ruskem " zneužíváni jako rukojmí"







- Britský poslanec Robert Jenrick prohlásil, že jedinou osobou, která může okamžitě vyřešit situaci s Aidenem Aslinem a Shaunem Pinnerem, je ruský prezident Vladimir Putin.



Jenrick označil odsouzení obou Britů k trestu smrti na okupované Ukrajině za "válečný zločin", "naprosto pobuřující" a "hrubé porušení mezinárodního práva". Uvedl, že oba muži jsou proruskými silami v regionu zneužíváni jako rukojmí".

Jenrick je poslancem Dolní sněmovny za volební obvod rodiny Aidena Aslina a uvádí, že je zná již mnoho let. Před odchodem na Ukrajinu pracoval Aiden Aslan v Británii jako sociální pracovník. V televizním pořadu BBC Jenrick uvedl:



"Je to naprosto nehorázná situace. Nejsou to žádní žoldáci. Jsou to britští občané, kteří z osobních důvodů žili na Ukrajině před invazí Vladimira Putina.



Vstoupili do služby v ukrajinských ozbrojených silách, byli zajati a mělo by s nimi být zacházeno jako s válečnými zajatci, což znamená, že by o ně mělo být náležitě postaráno a měli by být při nejbližší příležitosti vráceni na Ukrajinu.



Místo toho byli vystaveni tomuto monstrprocesu a nyní byli odsouzeni k trestu smrti.



Požádal jsem ministryni zahraničí Liz Trussovou, aby tuto záležitost přednesla ruskému velvyslanci, abychom jako země jasně řekli, že takto naprosto nehorázným způsobem nelze s britskými občany zacházet."



Jenrick navrhl, že by se v určitém okamžiku mohli stát součástí výměny vězňů mezi oběma zeměmi, ale to závisí na změně postoje Ruska, a řekl:



"Ukrajinská a ruská armáda si vyměňují zajatce a ukrajinský velvyslanec mi včera večer řekl, že Aiden a Shaun budou mít při jedné z těchto výměn přednost.



Ale to samozřejmě závisí na tom, jestli Rusko bude spolupracovat, jestli bude rozumné a bude dodržovat mezinárodní právo. A nic v posledních týdnech a měsících nenasvědčuje tomu, že by to Vladimir Putin dělal, protože páchá válečné zločiny, jako je tento proces, a ještě daleko horší, ve všem, hromadně a pořád."



Na otázku, zda je situace komplikovaná proto, že Rusko svou invazi na Ukrajinu 24. února nepovažuje za válku, ale za "speciální vojenskou operaci", a proto se na ni nemusí nutně vztahovat obvyklé válečné protokoly, Jenrick odpověděl



"Jedná se o poměrně jednoduchou situaci. Jde o příslušníky ukrajinských ozbrojených sil. Všichni příslušníci armád podléhají Ženevské konvenci a mělo by o ně být řádně postaráno, nikoliv aby byli vystaveni monstrprocesům a odsouzeni k smrti tímto způsobem.



Ukrajinci mají v péči tisíce ruských vojáků a probíhá jejich výměna. Tito dva britští státní příslušníci byli z tohoto běžného procesu vyčleněni a v podstatě použiti jako rukojmí, aby se pokusili získat výhodu buď nad Spojeným královstvím, nebo nad Ukrajinou. Říkáme, že to je naprosto nepřijatelné. Je to hrubé porušení mezinárodního práva. Je třeba s nimi řádně zacházet."



Jenrick rovněž vyjádřil soucit s rodinami těchto mužů a dodal:



"Je to nesmírně stresující zkušenost pro dvě britské rodiny, které sledovaly, jak jsou jejich synové a vnuci vystaveni monstrprocesu, jak jsou biti, jak se jejich zdravotní stav zhoršuje, a nyní hrozí poprava. Je to naprosto nepřijatelné.



- 'Vyčerpáváme nepřítele' v Severodoněcku - Luhanský gubernátor





V Chersonu je pravděpodobně kritický nedostatek léků, v Mariupolu hrozí vypuknutí velké epidemie cholery. Od května jsou hlášeny izolované případy cholery.





"Petr Veliký vedl 21 let velkou severní válku. Říká se, že válčil se Švédskem, něco mu vzal. Nic jim nevzal, vrátil [to, co patřilo Rusku]. I nám prý připadlo vrátit [to, co Rusku patří], a posílit [zemi]. A pokud budeme vycházet z toho, že tyto základní hodnoty tvoří základ naší existence, určitě se nám podaří vyřešit úkoly, které před námi stojí."



Dodal, že ukrajinské síly učinily pozitivní kroky v Záporožské a Charkovské oblasti a jsou v procesu "osvobozování naší země".





Ukrajinské jednotky tvrdí, že postoupily v prudkých pouličních bojích v Severodoněcku, ale dodávají, že jejich jedinou nadějí na zvrat je více dělostřelectva, které by vyvážilo mohutnou palebnou sílu Ruska.







Serhij Hajdaj, ukrajinský gubernátor Luhanské oblasti, zveřejnil na Telegramu aktuální informace o bojové situaci v regionu. Říká:"Celá svobodná Luhanská oblast se ocitla pod silným ostřelováním. V Severodoněcku pokračují prudké pouliční boje. Nepřítele vyčerpáváme. Dnes, 10. června, to Rusové opět podělali. Regionální centrum je ukrajinské. Trasa Lysyčansk-Bachmut je naše. Evakuace je teď možná pouze z Lysyčanska i horských obcí.- Brennan Phillips, bývalý americký voják, který se s Aslinem setkal v Sýrii a pracoval po jeho boku na Ukrajině, ve čtvrtek večer řeklv BBC: "Myslím, že tohle lidi vybudí víc než cokoli jiného. Ať už si [Rusové] mysleli, že touto provokací dosáhnou jakéhokoli účinku, nemyslím si, že to tak bude a nemyslím si, že to bude dobře přijato. A oni to udělali jako provokaci.", uvedlo britské ministerstvo obrany.Ve své nejnovější zprávě, vydané krátce před sedmou hodinou ranní středoevropského času, britská rozvědka uvedla:"Rusko se potýká s problémy při poskytování základních veřejných služeb obyvatelstvu na územích okupovaných Ruskem. Přístup k nezávadné pitné vodě je nesystematický, a trvají velké poruchy telefonních a internetových služeb.Zdravotnické služby v Mariupolu jsou již pravděpodobně blízko kolapsu: velká epidemie cholery v Mariupolu tuto situaci ještě zhorší."Zpráva dodává, že boje v okolí Sieverodoněcku pokračují."Rusko má opět pod kontrolou většinu města, ale jeho síly dosáhly jen malého pokroku v pokusech o obklíčení širší oblasti ze severu a jihu," uvádí zpráva.Rusko, které je jedním z největších světových producentů přírodních zdrojů. Hrozí mu největší hospodářský propad od let následujících po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991.Na otázku ohledně možných dohod s partnery, jako je Čína a Indie, v souvislosti s "uzavřením" ruské ekonomiky Putin ve čtvrtek na televizním setkání s mladými podnikateli uvedl, že ruská ekonomika zůstane otevřená."Uzavřenou ekonomiku mít nebudeme, neměli jsme ji a mít ji nebudeme.Neměli jsme uzavřenou ekonomiku - respektive měli jsme ji v sovětských dobách, kdy jsme se odřízli, vytvořili jsme takzvanou železnou oponu, vytvořili jsme ji vlastníma rukama. Stejnou chybu už neuděláme - naše ekonomika bude otevřená."Poté, co z Ruska odešly významné americké a evropské společnosti a investoři, Moskva prohlásila, že se v rámci odklonu od Západu zaměří na rozvoj vlastního domácího průmyslu a naváže partnerství s Čínou, Indií a mocnostmi na Blízkém východě."Země jako Rusko nemůže být oplocena," dodal Putin.Ruský prezident Vladimir Putin vzdal hold carovi Petru Velikému u příležitosti 350. výročí jeho narození a vytyčil paralelu mezi tím, co vylíčil jako jejich dvojí historické snahy o získání ruských zemí zpět.V televizním komentáři po návštěvě výstavy věnované carovi Putin řekl:Ukrajina se podle prezidenta Volodymyra Zelenského "drží" v klíčových městech na frontě v Donbasu.Během svého posledního celostátního projevu Zelenskij poskytl stručné informace o situaci v Donbasu:"Situace na frontě je dnes bez výrazných změn. Severodoněck, Lysyčansk a další města v Donbasu, která okupanti nyní považují za klíčové cíle, se drží.""Určité pozitivum máme v Záporožské oblasti, kde se nám daří mařit plány okupantů. V Charkovské oblasti postupně postupujeme vpřed a osvobozujeme naši zemi. Udržujeme obranu směrem na Mykolajiv."Serhij Hajdaj, ukrajinský gubernátor Luhansku, uvedl, že pokud by Západ mohl dodat zbraně dlouhého doletu, ukrajinské síly by byly schopny "vyčistit Severodoněck během dvou nebo tří dnů". Haidajovy poznámky na Telegramu přišly poté, co Zelenskyj řekl, že bitva o východní město rozhodne o osudu Donbasu a že v ní dochází k pravděpodobně nejtěžším bojům od začátku ruské invaze."Zbraně a sankce jsou ... vakcínou ... proti Covidu-22, který přineslo Rusko," řekl Zelenskij prostřednictvím videospojení na slavnostním večeru při příležitosti vyhlášení 100 nejvlivnějších lidí roku časopisem Time.