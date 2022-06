Pro Putina je "rusky mluvící" totéž, jako "patřící k Rusku"

10. 6. 2022

čas čtení 1 minuta

Jakékoli místo, kde je ruština dominantním jazykem, bez ohledu na důvod, je v imperiálním chápání Vladimira Putina "automaticky" ruské v politickém smyslu a mělo by být součástí Ruska, upozorňuje Jevgenija Kuzněcovová. Jakékoli místo, kde je ruština dominantním jazykem, bez ohledu na důvod, je v imperiálním chápání Vladimira Putina "automaticky" ruské v politickém smyslu a mělo by být součástí Ruska,

Od dob Stalina Moskva prosazovala ruský jazyk do takové míry, že pouze ten, kdo jím mluvil, mohl být plně integrován do společnosti. To platí i pro nerusy v současných hranicích Ruské federace.

A tato zkušenost tvoří základní součást Putinova vidění světa a vede ho k závěru, že pokud menšiny v Ruské federaci nebo nerusové v zahraničí mluví rusky, jsou ab initio Rusy a měli by být součástí ruského světa, v ideálním případě jediné ruské říše.

To je zkušenost, kterou sdílejí etnické menšiny v Rusku a Ukrajinci. A zkušenost těch prvních ukazuje druhým, co je čeká, pokud se Putinovi podaří prosadit svou vládu na části Ukrajiny. Tento sovětský přístup již byl skutečně přijat na Ruskem okupovaném Krymu a na Donbasu.

Překonání uvedeného, buď návratem k národním jazykům, nebo trváním na tom, že používání ruštiny je věcí volby bez politických důsledků, je zásadní pro přežití mnohých národů a státních útvarů.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

