Jak se konečně "pořádně" emancipovat: Rýt držkou v uloupené zemi

10. 6. 2022 / Karel Dolejší

čas čtení 5 minut

This compilation of clips explains why the Russians think they're winning and don't need to negotiate. Spoiler: they're waiting for the GOP to prevail in midterms and abandon Ukraine. They're also encouraged by our media coverage—especially Tucker Carlson. https://t.co/h05qK1g2fs pic.twitter.com/XBw1G3VTHY

K tomu, abyste dál donekonečna opakovali mantru o diplomatických jednáních a míru tam, kde veškerá diplomacie selhala a rozhodují jen zbraně - a cynický útočník poslední kolo jakobyrozhovorů využil výhradně ke shromažďování zpravodajských informací o potenciálních slabinách své oběti, na které by mohl udeřit příště - k tomu nejspíše musíte být naprostý ignorant a navrch mravní invalida.

Ukrajina nemá nejmenší důvod jednat s Ruskem, když vidí, že okupant v rámci "míru" od roku 2008 soustavně krade další a další gruzínské území. Takový "mír" není lepší než válka. Je dokonce ještě horší, protože napadeného připravil o jakoukoliv možnost se bránit a udělal z něj bezmocnou oběť naprosté zvůle okupantů.

Ukrajina při pohledu na historii syrské války nemůže najít nejmenší důvod uzavírat další z "ruských příměří", které by Kreml opět využil ke konsolidaci zle pocuchaných ozbrojených sil, nápravě jejich systémových nedostatků, postupnému doplnění arzenálu a obnovení útoku za výhodnějších podmínek, ve vhodnější chvíli, na jiných úsecích fronty.

💬 President Vladimir Putin: There is no in-between, no intermediate state: either a country is #sovereign, or it is a #colony, no matter what the colonies are called. And a colony has no historical prospects.



If a country is not able to make sovereign decisions - it's a colony. pic.twitter.com/9WNeji0GGL