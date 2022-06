Ruská agrese na Ukrajině: Británie dodá Ukrajině rakety dlouhého doletu

6. 6. 2022

- Vladimir Putin varoval, že Moskva zasáhne nové cíle, pokud Západ dodá Ukrajině rakety dlouhého doletu. "Zasáhneme ty cíle, které jsme dosud nezasahovali," řekl Putin státní televizi Rossija, aniž by upřesnil, o jaké cíle se jedná. Komentáře zazněly v reakci na příslib, že ze strany USA proběhla dodávka raketového dělostřelectva Himars, kterou Bílý dům slíbil minulý týden.



- Británie dodá Ukrajině raketové dělostřelectvo dlouhého doletu, a to navzdory nedělní hrozbě ruského prezidenta Vladimira Putina, že bude bombardovat nové cíle, pokud budou podobné zbraně z USA dodány Kyjevu.



Spojené království pošle několik sledovaných raketových systémů M270 s vícenásobným odpalováním, které mohou zasáhnout cíle vzdálené až 80 kilometrů, v naději, že se jim podaří narušit soustředěné ruské dělostřelectvo, které ostřeluje města na východě Ukrajiny.



Ben Wallace, britský ministr obrany, uvedl, že rozhodnutí poslat raketomety je oprávněné, protože "jak se mění taktika Ruska, musí se měnit i naše podpora Ukrajině".



Spojené království společně s USA a dalšími západními zeměmi zahájilo válku příslibem, že dodá pouze "obranné zbraně", které pomohou Ukrajině odrazit ruskou invazi. Jak však Rusko dosahuje úspěchů na východě a na jihu země, západní země postupně posílají smrtonosnější zbraně.



Londýn uvedl, že úzce spolupracuje s Washingtonem. Britské oznámení přišlo několik dní poté, co USA uvedly, že pošlou čtyři podobné systémy Himars na nákladních automobilech. Americké a britské systémy se mají vzájemně doplňovat. Dosah obou je mnohem větší než u všech pozemních zbraní, kterými Ukrajina v současnosti disponuje.



Stejně jako Spojené státy, i Velká Británie si od Kyjeva vyžádala ujištění, že systémy M270 nebudou použity k úderům na cíle v Rusku. Britský obranný zdroj uvedl, že zbraně budou použity "k obraně Ukrajiny, na Ukrajině". Dodali: "Jsme přesvědčeni, že zbraně budou použity odpovídajícím způsobem." Jeden americký vojenský činitel se však vyjádřil, že pokud Rusko odpaluje proti ukrajinským městům rakety z ruského území, je legitimní tyto raketomety v Rusku zničit.



- Rusko v neděli brzy ráno poprvé po více než měsíci zasáhlo ukrajinské hlavní město Kyjev raketami. Zasaženo bylo železniční skladiště na východním předměstí Dněprovskij. Pět střel s plochou dráhou letu vypálených z Kaspického moře bylo odpáleno z bombardérů Tu-95, z nichž jedna byla zachycena, uvedlo ukrajinské letectvo při útoku, který představoval změnu přístupu ze strany ruských sil.



Ruská řízená střela "proletěla kriticky nízko" nad jadernou elektrárnou Pivdennoukrainsk na jihu země v neděli kolem půl šesté ráno a zřejmě mířila na Kyjev. Ukrajinská jaderná energetická společnost Energoatom uvedla, že ruské síly "stále nechápou, že i ten nejmenší úlomek rakety, který může zasáhnout fungující energetický blok, může způsobit jadernou katastrofu a únik radiace".



- Ukrajinské síly podnikly protiútok a dobyly zpět polovinu města Severodoněck na východě země, uvedli představitelé. "Byla to složitá situace, Rusové kontrolovali 70 % města, ale v posledních dvou dnech byli zatlačeni zpět," řekl ukrajinské televizi gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj. "Město je nyní víceméně rozděleno na dvě poloviny." Americký thinktank Institute for the Study of War rovněž uvedl, že ukrajinské síly "úspěšně zpomalují ruské operace" v Donbasu a v Severodoněcku podnikají "účinné místní protiútoky".



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij v neděli navštívil své jednotky na východní frontě v Doněcké a Luhanské oblasti a v jihovýchodní oblasti Záporoží. Zelenskyj uvedl, že přijel do Lysyčanska - jen několik kilometrů jižně od Severodoněcku - a Soledaru, dvou měst velmi blízko nejintenzivnějších bojů.



- NATO v neděli zahájilo téměř dvoutýdenní námořní cvičení v Baltském moři pod vedením USA, kterého se účastní více než 7 000 námořníků a letcůze 16 zemí včetně Finska a Švédska, které usilují o vstup do vojenské aliance. "Pro nás, Spojené státy a ostatní země NATO, je důležité, abychom v rámci tohoto cvičení projevili solidaritu s Finskem i Švédskem," uvedl americký generál Mark Milley, předseda sboru náčelníků štábů.



- Na východě Ukrajiny byl zabit ruský generál, generálmajor Roman Kutuzov, uvedla v neděli ruská státní média. Rusko dosud přiznalo zabití čtyř svých generálů.



- Návštěva ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova v Srbsku byla zrušena poté, co země v okolí Srbska uzavřely svůj vzdušný prostor pro jeho letadla. Vysoce postavený zdroj z ruského ministerstva zahraničí sdělil tiskové agentuře Interfax, že Bulharsko, Severní Makedonie a Černá Hora uzavřely svůj vzdušný prostor pro letadlo, které mělo v pondělí dopravit nejvyššího moskevského diplomata do Bělehradu. "Naše diplomacie ještě nezvládla teleportaci," uvedl zdroj.



- Podle vládních zdrojů, které citoval deník El Pais, Španělsko dodá Ukrajině protiletadlové rakety a bojové tanky Leopard v rámci posílení své vojenské podpory. Španělsko podle nich poskytne ukrajinské armádě základní výcvik v používání tanků.



- Na moldavských hranicích byl na žádost Interpolu zadržen ukrajinský zákonodárce Jevhen Jakovenko, uvedla v neděli moldavská pohraniční policie. Viorel Tentiu, šéf Interpolu v Moldavsku, v prohlášení uvedl, že Jakovenko byl na seznam zařazen na základě obvinění Běloruska z úplatkářství a korupce.



- Ruské sankce proti společnosti Gazprom Germania a jejím dceřiným společnostem by mohly německé daňové poplatníky a uživatele plynu stát dalších 5 miliard eur ročně na úhradu náhradního plynu, uvedl týdeník Welt am Sonntag s odvoláním na zástupce průmyslu.



- "Rusové srovnávají Severodoněck a Lysyčansk se zemí" - Luhanský gubernátor



Oleksandr Senkevyč, starosta Mykolajova, řekl: "Ve městě jsou slyšet výbuchy. Přátelé, žádám všechny, aby se odebrali do krytů. Přinejmenším dodržujte pravidla dvou stěn."



Maksym Kozytskyi, gubernátor Lvova, uvedl, že tam, kde přes noc nebylo žádné varování před nálety - na rozdíl od Kyjevské oblasti, která byla zasažena raketami.



Serhij Hajdaj, ukrajinský gubernátor Luhanské oblasti, doplnil své zprávy o situaci v okolí Severodoněcku o další podrobnosti. Zveřejnil, že "počet ostřelování Severodoněcka a Lysyčanska se zvýšil desetkrát. V Luhanské oblasti je mnoho měst se situací srovnatelnou s Mariupolem: nyní Rusové srovnávají Severodoněck a Lysyčansk se zemí."



- Ruské síly pokračují v útoku na východní město Severodoněck a vypálily rakety na nedaleká města Slovjansk, Lysyčansk a Orichove, uvedla ukrajinská armáda.



Podle nejnovější operační zprávy zveřejněné generálním štábem ukrajinských ozbrojených sil ruské jednotky ostřelovaly ukrajinské jednotky bránící Severodoněck minomety a dělostřeleckou palbou a poškodily infrastrukturu ve městech Metolkino, Borivske, Ustynivka a Toškivka.



Ruské síly rovněž ostřelují civilní infrastrukturu osad Černihiv a Sumy, tvrdí armáda.

Ruské síly pokračují v útoku na východní město Siverodoněck.



- Parlamentní výbor pro integraci Ukrajiny do EU se dnes sejde, aby připravil návrhy zákonů o přizpůsobení právních předpisů EU, uvádí se v oficiální tiskové zprávě.



Podle návrhu programu jednání se výbor zaměří na projednání návrhu zákona o ratifikaci dohody mezi Ukrajinou a Nizozemským královstvím o placených činnostech rodinných příslušníků diplomatických a jiných pracovníků diplomatických misí.



Mezi další témata jednání bude patřit návrh zákona o změnách některých zákonů Ukrajiny týkajících se uznávání výsledků posuzování shody provedeného v členských státech Evropské unie na Ukrajině.



- Podle nově zveřejněných údajů ukrajinské generální prokuratury bylo od ruské invaze na Ukrajinu zabito celkem 262 dětí a 467 jich bylo zraněno.



- Ruský útok na Kyjev byl pravděpodobně pokusem o narušení dodávek západních zbraní, tvrdí britské ministerstvo obrany



Podle britské zpravodajské služby byl ruský raketový útok na Kyjev v neděli brzy ráno pravděpodobně pokusem o narušení dodávek západního vojenského vybavení pro ukrajinské jednotky na frontě.



Ve zprávě, kterou zveřejnilo britské ministerstvo obrany, se uvádí:



V časných ranních hodinách 5. června zasáhly ruské střely Kh-101 s plochou dráhou letu železniční infrastrukturu v Kyjevě, pravděpodobně ve snaze narušit dodávky západního vojenského vybavení frontovým ukrajinským jednotkám.



V Donbasu pokračují těžké boje ve sporném městě Severodoněck a ruské síly se v rámci pokusu o obklíčení ukrajinských sil nadále tlačí směrem na Slovjansk."



Po dubnové ztrátě křižníku Moskva ruské síly pravděpodobně přesunuly na Hadí ostrov v západní části Černého moře několik prostředků protivzdušné obrany, včetně systémů SA-15 a SA-22.



Je pravděpodobné, že tyto zbraně jsou určeny k zajištění protivzdušné obrany ruských námořních plavidel operujících v okolí Hadího ostrova.





Aktivity Ruska na Hadím ostrově přispívají k blokádě ukrajinského pobřeží a brání obnovení námořního obchodu, včetně vývozu ukrajinského obilí.

Prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli navštívil vojáky na východní frontě Ukrajiny, aby se seznámil se situací ukrajinských obránců v době, kdy pokračuje ruský útok na Donbas.Podle sdělení jeho kanceláře Zelenskij navštívil velitelská stanoviště a frontové pozice ukrajinských jednotek v oblasti Bachmut v Doněcké oblasti a Lysyčansk v Luhanské oblasti, jen několik kilometrů jižně od Severodoněcku, kde Ukrajina sděluje, že se brání v jedné z největších pozemních bitev války.Prezident si vyslechl informace o operační situaci v těchto částech fronty, jakož i zprávu o logistice ukrajinských obránců," uvádí se v prohlášení.Na dvou oddělených videozáznamech byl Zelenskij natočen, jak hovoří s vojáky v uzavřených objektech podobných bunkrům, jak některým předává vyznamenání a k jiným promlouvá."To, co si všichni zasloužíte, je vítězství - to je to nejdůležitější. Ale ne za každou cenu," řekl Zelenskij na jednom z videí.V Záporožské oblasti byla zřízena humanitární střediska, která poskytují útočiště obyvatelům dočasně obsazených území a osad, kde pokračují bojové akce."Za posledních 15 dní přišlo nejvíce lidí z Chersonské oblasti. Přicházejí také z Mariupolu," řekl Staruch.