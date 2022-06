V Mariupolu zřejmě začala epidemie cholery

6. 6. 2022

- Ruské úřady v okupovaném Mariupolu podle ukrajinských úřadů uzavřely toto město do karantény kvůli možnému vypuknutí epidemie cholery.



Poradce starosty Mariupolu Petro Andrjuščenko řekl ukrajinské televizi, že se město připravuje na epidemii, protože se ve městě hromadí mrtvoly a odpadky.



Andrjuščenko, který město opustil na počátku války, se odvolal na své zdroje, které jsou stále ve městě, a řekl:



Mezi místními činiteli a jejich nadřízenými je ve městě stále častěji slyšet slovo "cholera". Pokud můžeme soudit, epidemie už víceméně začala.



Uvedl, že vědí o ojedinělých případech v Mariupolu, kde byla většina infrastruktury města zničena ruskými leteckými údery.



Podle listu Kyiv Independent ukrajinské ministerstvo zdravotnictví varovalo, že masové pohřbívání a špatný přístup k čisté vodě vytvářejí v Mariupolu riziko výskytu cholery.



Podle listu začalo ministerstvo hlásit podezření na výskyt cholery v regionu 1. června.

- Severodoněck a Lysyčansk jsou "mrtvá města", říká Zelenskij



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij připustil, že ruské síly mají v bitvě o město Severodoněck početní převahu, ale trvá na tom, že ukrajinské síly mají "všechny šance" se ubránit.



Na brífinku v Kyjevě Zelensiyj uvedl, že ukrajinské síly bránící Severodoněck se "drží" navzdory útokům ruských jednotek, ale že situace na východní frontě je "složitá".



Města Severodoněck a jeho sesterské město Lysyčansk "jsou dnes mrtvá města", řekl.



Síly Moskvy jsou "početnější a silnější", řekl Zelensiyj, ale tvrdil, že ukrajinské síly mají "všechny šance" se bránit a ukrajinské velení se bude "rozhodovat podle situace".



V Severodoněcku, který je již několik týdnů ostřelován ruským dělostřelectvem, se stále nachází 10 000 až 15 000 civilistů, uvedl Zelenskij.



Podle něj se situace pro Ukrajinu stane velmi složitou, pokud Rusko prorazí ve východní oblasti Donbasu.





- Americké úřady obvinily ruského oligarchu Romana Abramoviče z vývozu dvou letadel amerického původu do Ruska bez licence.



Federální soud v New Yorku dnes podle soudních dokumentů podepsal příkaz k zabavení dvou letadel ve vlastnictví Abramoviče, Boeingu 787-8 Dreamliner a Gulfstreamu G650ER.



Obě letadla byla podle prokurátorů v březnu odvezena do Ruska v rozporu s americkými sankcemi uvalenými na Moskvu v reakci na její invazi na Ukrajinu.





- Vladimir Putin podepsal dekret, který nařizuje vyplatit 5 milionů rublů rodinám každého příslušníka ruské národní gardy, který zahynul na Ukrajině a v Sýrii, informuje agentura Tass.



- Investigativní novinář známý svými reportážemi o ruských bezpečnostních složkách uvedl, že byl zařazen na seznam hledaných osob a že mu ruské úřady zmrazily bankovní účty.



Andrej Soldatov, který spoluzaložil web Agentura.ru, na Twitteru napsal, že jeho účty v ruských bankách jsou "obstaveny a navíc jsem zařazen na ruský seznam hledaných osob".



V samostatném příspěvku na Telegramu Soldatov uvedl, že případ proti němu byl veden podobně jako proti dvěma novinářům obviněným z šíření "falešných informací" o vojenské kampani Moskvy na Ukrajině.



Na internetových stránkách ruského ministerstva vnitra je Soldatov uveden jako hledaný podle blíže nespecifikovaného článku trestního zákoníku, uvedla agentura Reuters.



- Itálie si předvolala ruského velvyslance na protest proti obvinění Moskvy, že italská média vedou svým zpravodajstvím o válce na Ukrajině protiruskou propagandistickou kampaň.



Italské ministerstvo zahraničí uvedlo, že si předvolalo velvyslance Sergeje Razova, aby odmítlo "insinuace týkající se údajného zapojení médií naší země do protiruské kampaně", uvádí se v prohlášení.



Dodalo, že "důrazně odmítá obvinění z amorálnosti", která ruské ministerstvo zahraničí vzneslo vůči nejmenovaným italským úředníkům a novinářům.



V sobotu ruské velvyslanectví v Římě zveřejnilo na Facebooku údajné výňatky ze zprávy ruského ministerstva zahraničí o "porušování práv ruských občanů" v zahraničí.



Zpráva kritizovala "otevřenou protiruskou kampaň v italských médiích" od ruské invaze na Ukrajinu, "neobjektivní přístup", který má podle ní "klíčový vliv na postoj Italů k Rusům".



Uvedla, že "velká kampaň, která byla v Itálii zahájena proti ruské kultuře a jejím představitelům, vedla k řadě nepříjemných incidentů", včetně údajné diskriminace ve zdravotnictví a bankovnictví.



Agentura Reuters upozorňuje, že ruský úřad pro dohled nad komunikacemi Roskomnadzor zablokoval na začátku března internetové stránky Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda a některých dalších zahraničních médií.



- Podle estonské premiérky je obtížné udržet evropskou jednotu v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu vzhledem k dopadům války na inflaci a životní úroveň na celém kontinentu.



Kaja Kallas rovněž kritizovala francouzského prezidenta Emmanuela Macrona za to, že se snaží poskytnout Vladimiru Putinovi diplomatické východisko z konfliktu, a uvedl, že jediným efektem je, že ruský vůdce nabyl přesvědčení, že nebude izolován a nebude čelit spravedlnosti za válečné zločiny své armády.



"Jsme v bodě, kdy sankce začínají [poškozovat] naši stranu," řekla Kallas.



Zpočátku byly sankce obtížné pouze pro Rusko, ale nyní se dostáváme do bodu, kdy jsou sankce bolestivé pro naše vlastní země, a nyní je otázkou, kolik bolesti jsme ochotni snášet. Pro různé země je to různé. Jednotu je velmi těžké udržet. Je to stále těžší kvůli vysoké inflaci a cenám energií.



Dodala:



"Plyn je sice drahý, ale svoboda je k nezaplacení. Lidé žijící ve svobodném světě to ve skutečnosti nechápou."



Řekla, že jako teenagerka byla osvobozena z ruského totalitního vězení - Estonsko bylo do roku 1991 anektováno SSSR. "Vím, jaké to je, a je to zkušenost středních a východních zemí," řekla.





Tuto zkušenost však některé západoevropské země nemají, takže hodnoty mohou jít stranou, jakmile pocítíte bolest na své straně.



- Ministerstvo spravedlnosti Spojeného království oznámilo druhou etapui podpory vyšetřování válečných zločinů na Ukrajině Mezinárodním trestním soudem (ICC), včetně vyslání specializovaného právního a policejního týmu.



Hlavní žalobce soudu Karim Khan QC měl v pondělí přijet do Londýna, aby poskytl aktuální informace o průběhu vyšetřování, jeho cesta však byla později z důvodu nemoci zrušena. Místopředseda vlády Dominic Raab představí další podporu nezávislému vyšetřování, která doplní finanční prostředky ve výši 1 milionu liber poskytnuté na začátku tohoto roku.



Balík zahrnuje policejního styčného důstojníka se sídlem v Haagu, který povede sdílení informací mezi Spojeným královstvím a Mezinárodním trestním soudem, a sedm právních expertů, kteří budou podporovat Mezinárodní trestní soud odbornými znalostmi v oblasti mezinárodního trestního práva a nakládání s důkazy, jež mají být předloženy soudu.



Spojené království rovněž poskytne dva policejní důstojníky s odbornými znalostmi v oblasti shromažďování zpravodajských informací prostřednictvím veřejně dostupných zdrojů, průběžné obranné analýzy a monitorování událostí na Ukrajině, jakož i školení ukrajinské policie v oblasti vyšetřování válečných zločinů jménem ICC ve spolupráci s norskou policií.





- Zelenskij: Na Ukrajině by do podzimu mohlo uvíznout 75 milionů tun obilí



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že na Ukrajině by do podzimu mohlo uvíznout až 75 milionů tun obilí a že Kyjev chce protiletadlové zbraně, které by zajistily bezpečný průjezd jeho vývozu.



Zelenskij na brífinku v Kyjevě uvedl, že Ukrajina jedná s Británií a Tureckem o tom, že by průjezd ukrajinského vývozu obilí přes Černé moře ovládané Ruskem zaručilo námořnictvo třetí země.



Nejsilnější zárukou jejich bezpečného průjezdu by však byly ukrajinské zbraně, uvedl podle agentury Reuters.



- Kromě soudní pokuty pro Rádio Svoboda/Rádio Svobodná Moskv byly v pondělí americké sdělovací prostředky předvolány na ruské ministerstvo zahraničí.



Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová nastínila potíže ruských novinářů v USA, včetně potíží s obnovováním víz zablokovaných bankovních účtů a údajného obtěžování ze strany amerických zpravodajských služeb.



Zacharovová varovala média, že pokud ruští novináři nebudou moci v USA volně pracovat, hrozí jejich reportérům v Rusku podobné potíže s vízy, akreditací médií a bankovními účty.



Sdělila zástupcům amerických médií, že pokud se situace nezmění, budou muset američtí novináři odejít. Dodala, že Rusko to udělat nechce, ale je k tomu nuceno kvůli tíživé situaci ruských novinářů.



Setkání se í zúčastnili zástupci deníků Wall Street Journal, CNN, Associated Press a NPR.



Prezident Vladimir Putin v březnu podepsal zákon, který ukládá trest odnětí svobody až na 15 let za šíření záměrně "falešných" zpráv o armádě, což přimělo některá západní média stáhnout své novináře z Ruska.



Rádio Svobodná Evropa dostalo pokutu 20 milionů rublů za vysílání podle ruského soudu "falešných" informací o válce na Ukrajině.



Ruský úřad pro dohled nad komunikacemi Roskomnadzor zablokoval počátkem března internetové stránky Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda a některých dalších zahraničních médií.











