Je Putin ještě příčetný, jestliže Kreml cítí potřebu nás o tom ujišťovat?

3. 6. 2022

Když jsou lidé přesvědčeni, že jejich lídři vědí, co dělají, nikdo kolem nich necítí potřebu o tom mluvit. Jakmile ale lidé začnou pochybovat o tom, že ti, kdo to mají na starosti, ve skutečnosti vědí, "co dělají", pak se jejich okolí cítí nuceno tvrdit přesně tohle, upozorňuje Vadim Denisenko.

To je skutečný význam nedávného prohlášení mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova, že Putin "ví, co dělá".

V krátkodobém horizontu mohou taková prohlášení přivést ještě více Rusů k tomu, aby se shromáždili kolem Putina, protože ničení alternativ a represe vůči každému, kdo je hledá, ze strany kremelského vůdce z toho činí logickou politiku. Z dlouhodobého hlediska však tato slova naznačují, že Putinův režim směřuje ke svému konci.

Pokud je třeba obyvatele ujistit, že odpovědní vědí, co dělají, znamená to nejen to, že stále více lidí začíná smýšlet jinak, ale také to, že hledají alternativy. Nakonec se nějaké objeví; a pokud Rusové dospějí k závěru, že jsou lepší alternativou než současný vůdce, on a jeho systém se zhroutí.

Toto je přesně vnitřní dynamika v rámci ruského systému, říká ukrajinský politik a analytik; ale je to i něco, co si sousedé Ruska a svět nemohou dovolit ignorovat, protože pokud se Rusko změní, změní se i jejich situace.

Zdroj v ruštině: ZDE

