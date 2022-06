Ve snaze vyvolat šovinistické nálady v zemi chce Boris Johnson zrušit metrický systém a vrátit Británii k stopám, uncím a librám

3. 6. 2022

čas čtení 3 minuty

Terčem všeobecného posměchu se stává Boris Johnson, který ve snaze odvést pozornost od svých skandálů si vymyslel další pseudotéma. Chce "osvobodit Británii od diktátu Evropské unie", která údajně Británii neférově "nařídila používat cizácký metrický systém měr a vah" a vrátit zemi k uncím, librám a stopám.

V Británii se to stalo obrovským terčem posměchu, avšak Johnsonův cíl byl splněn. Od jeho skandálů v médiích to skutečně tak trochu odvedlo pozornost.

"Naprostý nesmysl": Šéf potravinářského supermarketu Asda se vysmívá plánu vrátit se po Brexitu v Británii k imperiálním váhám a mírám Konzervativní lord Rose kritizuje "zpátečnický" návrh. Britské ministerstvo obchoduvšak v této věci přesto zahájilo dvanáctitýdenní konzultaci

Snaha vlády rozšířit používání imperiálních měr v Británii byla zesměšněna jako "naprostý nesmysl" a jako záležitost matoucí pro podniky.



Ministerstvo pro obchod, energetiku a průmyslovou strategii (BEIS) oznámilo, že prosazuje plány na revizi "přebujelých pravidel EU" týkajících se vah a měr a navrácení "zdravého rozumu" do britských zákonů.



Tento krok přichází 22 let poté, co poprvé vstoupila v platnost směrnice EU o mírách a váhách.





Znamenalo to, že obchodníci jsou ze zákona povinni používat metrické jednotky pro prodej na váhu nebo měření čerstvých produktů, ačkoli je stále legální uvádět ceny zboží v librách a uncích, pokud jsou uvedeny vedle cen v gramech a kilogramech.



Oznámení o dvanáctitýdenní konzultaci přichází uprostřed výsměchu vizi Borise Johnsona, že Británie bude po brexitu stanovovat ceny potravinářských výrobků v historických měrných jednotkách.



Toryovský peer a šéf potravinářského supermarketu Asda lord Rose prohlásil, že návrat k imperiálním váhám a mírám je "naprostý a totální nesmysl" a podnikům by "zvýšil náklady".



Pro rozhlasovou stanici Times Radio uvedl: "V životě jsem neslyšel takový nesmysl. Ve světě máme vážné problémy a my teď říkáme 'pojďme zpět'.



"Ví vůbec někdo v této zemi, komu je méně než 40 let, kolik uncí je v jedné libře?"



Ministerstvo tvrdí, že tento krok nezpůsobí podnikům další náklady, protože nemá v úmyslu po nich požadovat povinnou změnu.



Jednalo by se o nejnovější krok konzervativní vlády, která využívá brexitu k vyvolání do značné míry symbolických představ o britské minulosti, jako bylo znovuzavedení modrých pasů a obnovení znaků britské koruny na sklenicích od piva. (Pozn. red. Nikdy nebyly zrušeny, Evropská unie to neblokovala.)



Ministr obchodu Paul Scully řekl: "Zatímco o ovoci a zelenině přemýšlíme v librách, dědictví předpisů EU znamená, že je musíme legálně prodávat na kila.





"Naše dnešní konzultace pomůže obchodům obsluhovat zákazníky způsobem, který si přejí."







Zdroj v angličtině ZDE

