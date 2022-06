Olaf Scholz reaguje na polská obvinění

1. 6. 2022

Německý kancléř je kritikou z Polska "zcela ohromen“. Co bude dál s tanky Leopard?

Německý kancléř Olaf Scholz očekává, že dohodnutý speciální fond ve výši 100 miliard eur výrazně posílí Bundeswehr. "Německo bude mít brzy v rámci NATO největší konvenční armádu v Evropě," řekl listům Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten a Neue Berliner Redaktionsgemeinschaft. "To výrazně posílí bezpečnost Německa a jeho spojenců," zdůraznil kancléř.

"Probíhající objednávky"

Zároveň vyjádřil nepochopení pro kritiku doma i v zahraničí za nedostatečnou vojenskou podporu Ukrajině. "Dodali jsme zbraně a dodáme jich více," řekl Scholz. "Tyto objednávky čekají na vyřízení," vysvětlil s odkazem na dodávku zbraní, včetně těžkých zbraní, dohodnutou se zbrojním průmyslem. Šéf německé vlády dodal, že předání samohybného protiletadlového děla Gepard na Ukrajinu bylo dohodnuto na konci července. Kromě toho již probíhá výcvik ukrajinských vojáků v používání houfnice PzH 2000.

Reakce na polská obvinění

Kancléř také vyjádřil údiv nad kritikou Varšavy, že Německo dosud neposkytlo Polsku tanky Leopard výměnou za předání tanků T-72 z prostředků polské armády Ukrajině. "Jednáme se všemi našimi východoevropskými partnery a chceme jednání s Polskem urychlit stejně vážně jako s Českou republikou a Slovenskem," řekl Scholz. S českou vládou, která okamžitě dodá tanky T-72 na Ukrajinu, "bylo dosaženo přesné dohody, co a kdy jim dodáme," zdůraznil.

Kancléř zdůraznil, že všichni němečtí spojenci věděli, že "Bundeswehr nedisponuje velkými zásobami operačních vozidel, která je třeba pouze expedovat". Vážným problémem je – jak upozornil – skutečnost, že Bundeswehr byl od roku 2010 podfinancován. To "omezilo naše obranné schopnosti", ale to by se nyní mělo změnit díky speciálnímu fondu ve výši 100 miliard eur.

Zdroj v polštině: ZDE

