Ukrajina: Ruská armáda "je navržena k úplně jinému účelu"

3. 6. 2022

Ruská invaze na Ukrajinu byla hluboce chybnou vojenskou operací, od předpokladů Moskvy o snadném vítězství po nedostatečnou přípravu, přes špatné plánování až po nasazení sil, napsali Michael Kofman a Rob Lee.

Menší pozornost však byla věnována struktuře sil a problémům s mužstvem jako kritickému prvku, který nyní určuje výsledky této války. Plány jen zřídka přežijí první kontakt s protivníkem a armády se musí vždy přizpůsobit, ale strategické volby struktury sil se mohou ukázat jako rozhodující. Struktura sil odhaluje mnoho o armádě a jejích předpokladech o tom, jaké války plánuje vést a jak je plánuje vést.

Některé z nejvýznamnějších problémů, s nimiž se ruské ozbrojené síly potýkají, jsou výsledkem vědomých rozhodnutí a kompromisů. Tato rozhodnutí pomáhají vysvětlit mnohé z pozorovaných problémů, které ruské ozbrojené síly měly při vševojskových operacích, bojích v městském prostředí a při pokusech o udržení terénu. Během této války se ukázal plný rozsah ruských personálních slabin. V současné době má ruská armáda nedostatek mužstva – zejména pěchoty. Ruská armáda také učinila kompromis tím, že zřídila částečnou mobilizační sílu. V důsledku toho byla ruská armáda optimalizována pro krátkou a ostrou válku, přičemž postrádala kapacitu pro udržení velkého konvenčního konfliktu. Ruské ozbrojené síly jsou nyní nuceny udržovat operace na Ukrajině a pokoušejí se o částečnou mobilizaci, aby zastavily vyhlídky na významné zvraty na bojišti.

Nejlepší, nebo nejhorší z obou světů?

Abychom pochopili, proč se to stalo jedné z největších armád na světě, musíme začít prozkoumáním hlavních kompromisů v ruském silovém designu. Po sobě jdoucí ruské vojenské reformy od pádu Sovětského svazu se snažily opustit starou mobilizační armádu s těžkopádnou brannou povinností konsolidací formací a vybavení, přeměnou nemotorného sovětského dědictví na menší stálou sílu. Ruská armáda se primárně skládala z branců, které odváděla dvakrát ročně, a smluvních vojáků – považovaných za "odborné profesionály", kteří se dobrovolně přihlásili na několik let služby. Rusko se zaměřilo na to, aby se kontraktniki stali většinou ozbrojených sil. Spolu se Spojenými státy Rusko dospělo k přesvědčení, že menší, ale lépe vybavená a vycvičená armáda dokáže zvládnout řadu konfliktů. Tento proces probíhal převážně v letech 2008 až 2012.

Ruská armáda poté některé z těchto reforem počínaje rokem 2013 zrušila, a to nejen proto, že některé se ukázaly být hluboce nepopulární, ale také proto, že síly byly považovány za příliš malé na regionální nebo rozsáhlou válku proti nadřazenému protivníkovi. Pozemní síly tedy přijaly strukturu smíšených sil s divizemi a brigádami, které posílily celkovou strukturu sil.

Personální přístup k brigádám a divizím byl stejný. Rusko se vrátilo k silám částečné mobilizace v naději, že bude mít to nejlepší z obou světů: Více sil a vybavení, snížení počtu zaměstnanců a nákladů, plus schopnost generovat značnou bojovou sílu v krátké době. Armáda se snažila mít síly s vysokou připraveností v rámci bývalého sovětského přístupu velkých formací vyžadujících určitý stupeň mobilizace. Také se snažila smířit udržování asi 250 000 branců v armádě s jejich obecně špatnou vhodností pro vojenské operace a politickými omezeními jejich nasazení v konfliktech.

Ruská armáda nakonec přijala strukturu sil, které mohly být nasazeny jako praporní taktické skupiny nebo jako celá formace, jako je pluk nebo brigáda. Praporní taktické skupiny byly úkolově organizované vševojskové formace s obvyklými výcvikovými vztahy, soustředěné kolem manévrového praporu v rámci pluku nebo brigády. Očekávalo se, že budou mít vyšší připravenost, pokud jde o vybavení a mužstvo, a budou schopny nasazení v krátké době. Tyto formace se skládaly z pěchoty, obrněných jednotek, dělostřelectva a podpůrných prostředků. Praporní taktická skupina nebyla nedávným vývojem, ale stala se v rámci ruské armády měřítkem připravenosti a schopnosti sil generovat v krátké době jednotky. Teoreticky to nabízelo flexibilitu, i když to, jak by to fungovalo v praxi ve velkém měřítku, zůstalo jen odhadem. Jak tato válka výstižně ukazuje, to, co může armáda udělat s 10 prapory v omezené válce, nemusí být nutně replikováno s více než stovkou ve složité, rozsáhlé vojenské operaci.

Co to přineslo v praxi? Ruské pozemní formace (včetně výsadkové a námořní pěchoty) byly jako síly stupňovité pohotovosti obsazeny někde mezi 70 až 90 %. V důsledku toho mohla mít brigáda o velikosti 3 500 mužů v době míru pouze 2 500 mužů. Když se počítá s 30 % branců, kteří pravděpodobně budou v jednotce, znamenalo to, že za použitelných by bylo považováno ne více než 1 700. Pokud byly skutečné úrovně připravenosti přeháněny, nebo pokud by nebyl dostatečný počet smluvních vojáků, kteří by doplnili počty vyřazené zformováním dvou praporních taktických skupin, skutečný počet dostupných sil se ještě více snížil.

Ruské velení na operační úrovni na bojišti vykonává obvykle Vševojsková armáda. Armády se skládají z brigád, divizí a podpůrných jednotek, které jsou přiděleny vojenským okruhem. Armády se lišily velikostí, ale výsledný efekt je ten, že řada těchto formací měla stálou sílu blížící se 1,5-2 brigádám. Výsadkové divize také měly v praxi snížený počet lidí v porovnání s jejich povolenou úrovní konečné síly. Postupem času se síla rozprostřela stále tenčeji. Hardware tam byl, ale lidé ne. Mezery povzbudily ruské vojenské úředníky, aby se zapojili do obvyklých forem falšování záznamů.

Ruská armáda se dobře hodí pro krátká, vysoce intenzivní tažení definovaná intenzivním používáním dělostřelectva. Na rozdíl od toho je špatně navržená pro trvalou okupaci nebo drtivou opotřebovací válku, která by vyžadovala velký podíl ruských pozemních sil - což je přesně ten konflikt, ve kterém se ocitla. Ruská armáda nemá k dispozici patřičné počty. Jejich velkým předpokladem bylo, že v případě krize s NATO by politické vedení povolilo mobilizaci ke zvýšení obsazenosti a rozmístění personálně obsazených formací.

Přidejte Putinovu ​​"speciální operaci", která znamenala zahájení velké války v Evropě proti druhé největší zemi kontinentu se silami operujícími na mírové úrovni. Putin předpokládal, že Ukrajina se rychle vzdá a operaci změny režimu lze provést bez nutnosti plánovat a organizovat velkou válku. Výsledný debakl, který bude studován v příštích desetiletích, vychází z průniku strašlivých ruských politických předpokladů s předpoklady ozbrojených sil ohledně jednotek, které by byly k dispozici pro válku tohoto rozsahu (jak je koncipováno v návrhu).

Přehodnocení praporní taktické skupiny

Po počáteční ruské invazi s ofenzívami proti Ukrajině v letech 2014 a 2015 dala ruská armáda přednost tomu, aby měla v pohotovosti trvalejší praporní taktické skupiny výhradně osazené smluvními vojáky a důstojníky. Od roku 2016 měl být každý pluk nebo brigáda schopen sestavit dvě praporní taktické skupiny pouze s důstojníky a smluvními vojáky, přičemž branci by tvořili třetí prapor. V praxi se situace napříč jednotkami lišila v závislosti na jejich celkové úrovni připravenosti. Podle náčelníka generálního štábu Valerije Gerasimova mělo Rusko v roce 2016 66 praporních taktických skupin s plány rychle zvýšit tento počet na 96 do konce roku, 115 v roce 2017 a 126 v roce 2018. Šojgu řekl, že Rusko má 136 praporních taktických skupin v roce 2019 a 168 v srpnu 2021. Předpokládá se, že tyto skupiny budou mít 700 až 900 vojáků, ale jak se oficiální počet taktických praporních skupin rychle zvyšoval, počet vojáků sloužících na základě smlouvy stagnoval a roční počet vojáků zůstal z velké části zachován za poslední čtyři roky beze změny. V důsledku toho byla současná zobrazení typické velikosti a složení ruské taktické praporní skupiny nepřesná.

Ruská armáda si stanovila cíl dosáhnout do roku 2017 425 000 smluvních vojáků a později dosáhnout 499 200 do roku 2019. Místo toho podle ruských představitelů dosáhla 384 000 v roce 2016, 394 000 v roce 2019 a 405 000, což bylo naposledy veřejně oznámeno v roce 2020. Jak ministerstvo obrany několik let po sobě zveřejňovalo stále stejné počty smluvních vojáků, bylo zřejmé, že pravděpodobně klesají. Rozdíl mezi oficiálními údaji a skutečnými úrovněmi smluvního obsazení byl předmětem debaty v analytických kruzích.

Zdá se, že ruské ozbrojené síly dosáhly tohoto cíle snížením počtu personálu v každém praporu, včetně počtu v každé rotě, což mělo významný vliv na operace na Ukrajině. Toto rozhodnutí mělo dva důležité výsledky. Za prvé, ruské útočné manévrové formace, za předpokladu asi 125 až 130 taktických praporních skupin, jak uvádí oficiální americké zdroje, byly v praxi mnohem menší, vezmeme-li v úvahu jejich skutečnou sílu. Celková velikost této síly byla přibližně 80 000, bez pomocných zbraní a dalších podpůrných prvků (celková velikost síly pravděpodobně přesáhla 100 000). Zadruhé, tyto formace byly silně zaměřeny na dělostřelectvo, obrněné jednotky, podporu a prostředky, spíše než na pěchotu s motostřelci a na dostupnost sesednutých jednotek. Vliv na schopnost Ruska operovat v městském terénu, podporovat ozbrojená vozidla sesednutou pěchotou a ovládat terén byl hluboký. Docházelo také k nedostatku klíčového personálu, od zmocněnců po logistiku, a síla byla mnohem křehčí, než mnozí (včetně nás) předpokládali.

Na základě zachycených dokumentů zveřejněných Ukrajinou a věrohodných personálních seznamů, které se zdají být odhaleny z hacků, se zdá, že se Rusko rozhodlo změnit organizační tabulku jednotek s motostřelci snížením počtu personálu. Namísto 539 nebo 461 příslušníků personálu pro motostřelecké prapory se zdá, že nová organizační tabulka pro motostřelecké prapory je přibližně 345. Nicméně i s tímto sníženým T/O se zdá, že mnoho ruských praporů je pouze na 2/3 nebo 3/4 síly, často mající pouze 230 až 280 vojáků. Nová povolená síla pro rotu motostřelců se zdá být přibližně 75 až 76 namísto 101 nebo 113 jako dříve - a pouze 22 pro čety. Předchozí motostřelecké čety měly 30 nebo 32 členů se třemi osmi nebo devítičlennými družstvy a velitelstvím čety.

Nová motostřelecká četa má tři družstva po sedmi vojácích bez velitelství čety. Pouze velitel čety není součástí jednoho z družstev a první družstvo vede zástupce velitele čety. Sedmičlenné družstvo by znamenalo, že každé vozidlo BMP nebo BTR by mělo k dispozici čtyři členy výsadku, nepočítaje v to tříčlennou osádku. Ale mnoho z těchto jednotek má pouze pět nebo šest vojáků. V praxi to znamená, že mnoho ruských motostřeleckých oddílů má dostatek vojáků pouze na obsluhu svých vozidel, nikoli však na to, aby sesedli a bojovali pěšky. Skutečně se vyskytly případy, kdy ruské BTR a BMP měly pouze tříčlennou posádku bez jakýchkoliv výsadků. V důsledku tohoto snížení a problémů s posádkou se mnoho ruských čet nasazených na Ukrajinu blíží velikosti družstva americké námořní pěchoty, která je v současnosti 13 s plány na zvýšení velikosti na 15 - a mnoho ruských praporů má velikost posílené roty námořní pěchotou se 182 pěšáky a námořníky plus příslušníky podpůrných zbraní atd.

S přidělenými jednotkami je velikost mnoha těchto praporních taktických skupin založených kolem praporu motostřelců mezi 400 až 600 vojáky, což je výrazně pod číslem 700 až 900, které uváděli ruští představitelé. Například dva prapory nasazené na Ukrajinu ze 138. motostřelecké brigády měly údajně 310 a 226 osob a taktické praporní skupiny vytvořené z těchto praporů měly 666 a 499 osob. Zachycené dokumenty naznačují, že se jedná o problém jednotek v různých vojenských okruzích – jižní vojenský okruh se zdá být nejlépe obsazený, ale jeho jednotky tímto problémem stále trpí – a také u pobřežní obrany a dokonce i výsadkových jednotek.

Existují také značné rozdíly ve velikosti praporních taktických skupin nasazených na Ukrajině. Některé z nich mají 900 vojáků, ale mnohé jsou poloviční, což znamená, že údaje pravidelně zveřejňované nebo aktualizované různými představiteli obrany jsou při hodnocení ruské pozemní bojové síly na Ukrajině relativně omezené a nemají žádný význam. V praxi se praporní taktické skupiny mohly pohybovat v počtu 350 až 900 osob a některé jednotky nebyly nasazeny jako taktické praporní skupiny, ale jako celé pluky se svými velitelskými jednotkami. V těchto případech dělostřelectvo a další příslušenství pluku nebo divize nebyly vždy připojeny k taktickým praporním skupinám, ale místo toho byly drženy na vyšší úrovni, což dále zmenšovalo velikost těchto jednotek. Vysoký počet velitelů pluků a brigád, kteří byli zabiti na Ukrajině, je skutečně jedním z náznaků, že ruské jednotky bojují jako pluky nebo brigády a ne nutně s nezávislými praporními taktickými skupinami. Dalším důvodem pro variaci je, že brigády a pluky mohly přijít s jednou praporní taktickou skupinou, ale druhá byla často malá, což odhalovalo nedostatek živé síly.

Kde je pěchota?

Dalším problémem je, že praporní taktické skupiny s větším počtem vojáků mají větší podíl podpůrných jednotek, jako je dělostřelectvo, protivzdušná obrana, ženisté nebo elektronický boj, navrch k manévrovým rotám (např. motostřelci nebo tanky). V závislosti na úkolu jsou tato další příslušenství důležitá, ale menší podíl manévrovacích rot na podporu aktiv znamená, že tyto formace jsou méně schopné manévrovat nebo obsazovat terén. Praporní taktické skupiny vytvořené z tankových praporů mají obvykle méně personálu, protože tankové prapory mají organizační tabulku pouze 151, takže jsou ještě menší kvůli redukci systemizovaných motostřelců. Zdá se, že Rusko také změnilo tabulku organizace a vybavení tankových pluků tím, že v některých případech zredukovalo jejich motostřelecký prapor na jedinou rotu. To znamenalo, že tankový pluk nemohl vytvořit dvě taktické skupiny plného praporu, protože každá taktická skupina tankového praporu má mít alespoň jednu rotu motostřelců. Například 1. tankový pluk ruské 2. motostřelecké divize měl pouze jedinou motostřeleckou rotu se 70 zaměstnanci, což je zjevně nedostatečné.

Konečným výsledkem je, že ruská armáda rozmístila manévrové formace s několika málo dostupnými jednotkami vysazované pěchoty, ale přesto s sebou přivezla mnoho svých obrněných vozidel. Tato situace začíná opakovat problémy, kterým ruské síly čelily v Grozném v roce 1995: Tuny kovu, málo pracovních sil. Ruské tankové jednotky vyžadují v různých situacích podporu pěchoty a sesednutá pěchota je kriticky důležitá při bojích v městském prostředí nebo při obsazování či držení terénu. Tanky a obrněná vozidla jsou bez pěchoty zranitelné, pěchota je chrání před protitankovými týmy a dalšími hrozbami. Přivedením minima pěchoty trpí motostřelecké prapory stejnou zranitelností jako tankové jednotky. Vysoký poměr obrněných vozidel k počtu vojáků v mnoha ruských jednotkách také pravděpodobně odpovídá za mnoho vozidel, která zůstala ruskými silami během začátku války opuštěná. Nedostatek organických jednotek motostřelců také pomáhá vysvětlit špatnou výkonnost mnoha ruských tankových jednotek, které byly zranitelné vůči přepadům lehkých ukrajinských protitankových týmů vyzbrojených protitankovými zbraněmi Javelin, NLAW a Stugna-P. Problém byl ještě zhoršen ztrátami mezi pěchotními složkami v prvních několika týdnech války.

Ruská armáda zejména postrádá dostatečné síly lehké pěchoty pro mnoho situací, kterým čelila na Ukrajině. I v případě motostřelců, výsadkových jednotek nebo jednotek námořní pěchoty jsou obrněná vozidla organická na všech úrovních. Celé čety nebo roty, včetně poddůstojníků a důstojníků, tedy nemohou sesednout jako soudržné jednotky, protože musí obsluhovat vozidla v situacích, kdy by mohly být vhodnější jednotky lehké pěchoty s mobilní jednotkou k podpoře. Výsadkové prapory čelí stejnému problému. Těžké ztráty, které utrpěly výsadkové jednotky poblíž Kyjeva v oblastech Buča, Irpiň a Hostomel, mohou být částečně důsledkem tohoto nedostatku pěchoty. Rusko kompenzuje tento nedostatek pěchoty v motostřeleckých jednotkách tím, že se silně opírá o svou námořní pěchotu a také separatistické milice, které vedly většinu bojů v Mariupolu. Ruská námořní pěchota, malá složka jejích ozbrojených sil, byla pravděpodobně nejvýkonnějším prvkem v rámci pozemních sil, ale také utrpěla těžké ztráty. Mobilizovaní bojovníci domobrany z Doněcka a Luhanska byli také nasazeni do regionů mimo Donbas a soukromá vojenská společnost Wagner údajně sehrála v bojích klíčovou roli. Je skutečně spravedlivé se ptát, zda některé Wagnerovy oddíly a separatistické jednotky stálé připravenosti nejsou ve skutečnosti elitnější a schopnější než běžné ruské motostřelecké jednotky, alespoň když operují jako vysazené jednotky.

Rusko také kompenzovalo nasazením jednotek ruské Národní gardy (Rosgvardija), aby sloužily v roli lehké pěchoty. Mezi ně patřily jednotky specnaz podobné policejním týmům SWAT a pořádková policie OMON. Přestože je Rosgvardija polovojenská organizace, její jednotky nejsou vycvičeny ani vybaveny pro konvenční válku a mnoho vojáků Rosgvardije vtrhlo na Ukrajinu v náklaďácích pořádkové policie s malým nebo žádným pancéřováním. V této fázi se ruská armáda snaží získat pracovní sílu všude, kde ji může získat, zejména aby nahradila endemický nedostatek pěchoty v poměru k vybavení. Rusko napadlo Ukrajinu s oslabenými praporními taktickými skupinami, které pak utrpěly hlavní nápor obětí.

Ruská armáda by na tom pravděpodobně byla lépe s menším počtem, ale plně obsazených praporních taktických skupin. Zdá se, že ruské síly znovu stáhly smluvní vojáky nebo důstojníky z různých praporů, aby je zformovali těsně před invazí, ale jednotky fungují nejlépe, když měly příležitost trénovat společně, vyvíjet standardní operační postupy a budovat soudržnost. Zdá se také jasné, že mnoho ruských pluků a brigád mohlo postavit pouze jednu úplnou praporní taktickou skupinu namísto dvou, jak tvrdili ruští představitelé. Je zajímavé, že jednou z dříve zjištěných slabin těchto formací bylo, že postrádaly dostatečný personál k řádnému provádění velení a kontroly nad četnými podpůrnými jednotkami. Místo toho se zdá, že ruské pozemní síly na Ukrajině byly "těžké na hlavu" a příliš mnoho důstojníků velelo menším jednotkám bez dostatečného počtu vojínů.

Skutečnost, že se ruská síla řídce rozprostírala a snižovala připravenost získat nové divize a pluky, byla v analytické komunitě známá. Rozsah problémů však nebyl patrný až do války. Důkazy ukazují na dva počáteční závěry. Některé z těchto změn a redukcí byly relativně nedávné, pravděpodobně za poslední tři roky, a části ruské armády systematicky přeháněly svou údajnou připravenost. V důsledku toho vyšší vojenské vedení možná nevědělo, jak závažný problém je, a utajení plánů ruské invaze v rámci systému umocnilo náhlý objev vad, což velitelům poskytlo málo času na řešení těchto problémů.

Nedostatek poddůstojníků?

Mnoho komentátorů se zaměřilo na nedostatek poddůstojníků jako na klíčovou personální slabinu ruské armády. To není překvapivé, protože v západních armádách jsou prominentní. Ruské ozbrojené síly mají smluvní poddůstojníky, ale tito vojáci nemají vedoucí role s odpovědností a rozdělením povinností vůči velícímu důstojníkovi. Tyto rozdíly jsou důležité, ale příliš zdůrazňované. Například Ukrajina v době této války nevybudovala efektivní poddůstojnický sbor – byl přinejlepším rodící se a aspirující. Některé z domnělých rozdílů mezi Ruskem a Ukrajinou, které se objevily v lidovém diskurzu, jednoduše nevysvětlují rozdílné chování mezi těmito armádami. Bude to nějakou dobu trvat, než budete mít informovanější diskurs o tom, na čem v této válce záleželo a na čem ne.

Místo toho je větším personálním problémem nedostatek smluvních řadových vojáků. Menší roty znamenají, že poddůstojníci jsou méně kriticky důležití, protože důstojníci vedou méně vojáků. V mnoha případech ruští poručíci vedli čety, které byly přibližně stejně velké jako třináctičlenné družstvo americké námořní pěchoty, které vede poddůstojník. Menší praporní taktické skupiny naznačují, že Rusku se nedaří naverbovat dostatek smluvních vojáků, kteří by řádně obsluhovali prapory. Prioritními úkoly pro smluvní vojáky jsou poddůstojnické pozice, elitní jednotky a vysoce technické speciality. Branci neslouží dostatečně dlouho na to, aby byli náležitě vycvičeni v těchto technických dovednostech, takže tyto pozice jsou téměř výhradně obsluhovány smluvními vojáky.

Protože ruské letectvo, námořnictvo a strategické raketové síly mají vyšší procento technických úkolů, dostávají vyšší podíl smluvních vojáků než armáda. V rámci pozemních sil je prioritou zajistit, aby všichni poddůstojníci byli obsazeni smluvními vojáky, stejně jako úkoly, jako je protivzdušná obrana, elektronický boj a další operátoři vybavení. Elitní jednotky jako výsadková, námořní pěchota, specnaz a průzkumné jednotky mají také vyšší prioritu pro přijímání smluvních vojáků. V důsledku toho nemají motostřelecké prapory dostatek smluvních vojáků a zdá se, že se to Rusko rozhodlo kompenzovat snížením počtu personálu v těchto praporech namísto snížení počtu praporních taktických skupin stálé pohotovosti. Nebyli to jen vojáci pěchoty. Ruské manévrovací jednotky neměly dostatek smluvních vojáků, kteří by sloužili jako řidiči logistických konvojů, a příliš se spoléhaly na brance. To znamenalo, že po invazi měli nedostatek řidičů, což zhoršilo jejich logistické problémy.

Proč se to stalo?

Ruské myšlení o strategii a operačních koncepcích hrálo významnou roli. Organizační kultura a byrokratické preference by neměly být ignorovány, ale důvod, proč byla ruská armáda zřízena tímto způsobem, nakonec navazuje na základní principy ruského vojenského myšlení. Vojáci mají představy o tom, jaký druh válek pravděpodobně povedou, jak je plánují vést a jak nejlépe vyvážit schopnosti, kapacitu a připravenost. I když zde nemůžeme jít do hloubky ruského vojenského myšlení, hlavní volby nebyly vedeny pouze snahou o vyvážení zdrojů a dosažení flexibility sil, ale také uceleným souborem přesvědčení o tom, jak by se ruské ozbrojené síly měly organizovat v boji proti NATO. Ty vedly k vývoji síly s menším počtem pěchoty a menší logistickou kapacitou pro udržení pozemních ofenzív nebo držení území, ale větší množství paleb a podpory.

To nevysvětluje problémy, které ruské ozbrojené síly demonstrují v mnoha oblastech, od nedostatku zabezpečené komunikace po špatně prokázanou integraci letecké podpory, palby a průzkumu na bojišti. Existují jasné problémy s kompetencemi, přetížením a integrací. Konvenční války se však často mění v opotřebovávací, přičemž na lidské síle a materiálu v průběhu času záleží více než na mnoha jiných prvcích. Síla s dostatkem živé rezervy ve své struktuře se může pokusit kompenzovat hrozný plán, vzpamatovat se z počátečního selhání a pokusit se přizpůsobit. Ruská armáda takovou možnost nemá a je dále omezena politickým rámováním této války.

Je skutečně otevřenou otázkou, zda mohl mít Putin přemrštěnou představu ruských vojenských schopností. Případně se mohl jednoduše nechat vést politickými předpoklady, že Ukrajina se rychle vzdá. Někdy je armáda nečestná ohledně toho, co může skutečně udělat, ale často političtí vůdci prostě nechtějí poslouchat vojenské rady, protože to není to, co chtějí slyšet. Ruský neúspěch je s největší pravděpodobností kombinací obojího.

Problémy s ruským ozbrojeným personálem naznačují, že budoucí mobilizace bude čelit vážným problémům. V ruské armádě jsou branci namísto do centralizovaných škol posíláni do jednotek, kde absolvují většinu výcviku. Cvičící důstojníci a poddůstojníci z jednotek však buď byli v některých případech nasazeni, nebo budou pravděpodobně využiti k vytvoření dalších praporů. To znamená, že prvek, který zůstává v pozadí ruských pluků a brigád, nemusí mít personál, aby mohl řádně vycvičit brance, kteří v současné době přicházejí. Čím déle bude tato válka pokračovat, tím větší rušivé účinky budou mít na výcvik a nábor. V této fázi se zdá, že Rusko se pokouší o postupná řešení vytvářením záložních praporů na základě důstojníků a poddůstojníků přidělených do předběžného "třetího" praporu, který zůstává v současných sestavách. Jedná se o formu částečné mobilizace, která však kanibalizuje důležitou výcvikovou složku těchto jednotek.

Po mobilizaci značné pracovní síly a přístupu k západní vojenské podpoře se Ukrajina nyní zdá být v pozici, aby tento boj vydržela. Ruské tažení zkolabovalo nejen proto, že sledovalo nerealistické politické cíle, ale také proto, že plán invaze nebral v úvahu rozhodnutí o struktuře sil a omezení, která způsobila. Ruské zaměstnávání personálu zhoršilo nevýhody spojené se silou, kterou vybudovali. V současné době Rusko postrádá personál k rotaci současných sil na bojišti nebo k provádění dalších ofenzív nad rámec současného tažení na Donbas. Zdá se však, že ruské síly mají na Donbasu výhodu místních sil a celkové dlouhodobé problémy, které se zde objevují, nemusí v krátkodobém horizontu bránit ruskému pokroku. Mnohé je podmíněno a toto hodnocení nemá být deterministické.

Argumenty, které zde uvádíme, jsou předběžné a nemají předpovídat výsledek bitev na Donbasu nebo průběh této války. Současným debatám o struktuře sil a vojenské strategii by však velmi prospělo, kdybychom se podívali na rozhodnutí, která učinila ruská armáda, a na to, jak se v této pozici ocitla. Je toho hodně co říci o nadřazenosti politických předpokladů, což je jeden z nejrozhodnějších faktorů v tom, jak byly ruské ozbrojené síly původně vrženy do této války, ale stejně tak jsou to strukturální rozhodnutí, která omezila schopnost armády přizpůsobit se a udržet bojové operace.

Zdroj v angličtině: ZDE

