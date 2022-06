Kongres zahájil snahu o ukončení americké role v jemenské válce

2. 6. 2022

čas čtení 5 minut

Po téměř osmi letech války se v Jemenu poslední dva měsíce daří udržet příměří, které vyjednala OSN. V době, kdy zvláštní vyslanec OSN začíná usilovat o prodloužení tohoto dočasného příměří, má Kongres opět příležitost převzít své pravomoci v oblasti válečných opatření a poskytnout prezidentovi nástroj k ukončení americké účasti v konfliktu, informuje web Responsible Statecraft.

Skupina zákonodárců Sněmovny reprezentantů vedená předsedkyní progresivní frakce Kongresu Pramilou Jayapal představila opatření, které se odvolává na válečné pravomoci Kongresu k ukončení neoprávněné vojenské účasti Spojených států v brutální válce v Jemenu. Senátor Bernie Sanders předloží doprovodný návrh zákona, až se znovu sejde Senát. Vzhledem k tomu, že administrativa a někteří její spojenci v Kongresu přitakávají Saúdské Arábii a Spojeným arabským emirátům ve snaze stabilizovat mezinárodní energetické trhy, nemůže být tato rezoluce o válečných pravomocích v Jemenu aktuálnější.

Před válkou většina zákonodárců (mylně) hleděla na Jemen pouze optikou boje proti terorismu. Ačkoli je konflikt výsledkem převratu během porevoluční transformace v Jemenu v září 2014, Washington do značné míry uvěřil falešnému vyprávění Perského zálivu, že válku vyvolal Írán. Obamova administrativa začala podporovat vojenskou koalici Saúdské Arábie a SAE poté, co v roce 2015 zasáhla do jemenské občanské války. Od té doby Washington podporoval válečné úsilí bez povolení Kongresu.



Od intervence v březnu 2015 vedla koalice Saúdské Arábie a Emirátů leteckou a pozemní vojenskou kampaň, která se do značné míry spoléhala na americké zbraně, jakož i na americkou logistickou a zpravodajskou podporu. Koalice rovněž prosadila obléhání území ovládaného povstalci v Jemenu tím, že zablokovala jeho letecké a námořní přístavy, což vážně omezilo ekonomiku závislou na dovozu a urychlilo spirálu již existující humanitární krize v Jemenu, kterou OSN označila za "nejhorší humanitární krizi na světě".



Zatímco húsijské síly zneužívají obyvatele žijící pod jejich zkorumpovanou vládou, násilně verbují dětské vojáky a odpalují minometné granáty a rakety do civilních oblastí, koalice vedená Saúdskou Arábií a podporovaná Spojenými státy rovněž provádí letecké útoky zaměřené na civilní objekty a infrastrukturu.



Tyto útoky mají přímou souvislost s humanitární krizí, neboť zničení životně důležité infrastruktury ztížilo přístup humanitární pomoci a komerčního dovozu do země, která před konfliktem dovážela téměř 90 % svých potravinových zásob. Největší tíhu této krize nese civilní obyvatelstvo, neboť v důsledku bojů, hladomoru a nemocí zemřelo odhadem 337 000 lidí. Navzdory pokroku při získávání humanitárního přístupu k předchozím frontovým liniím během současného příměří trpí tři čtvrtiny obyvatel, tedy téměř 20 milionů lidí, akutním nedostatkem potravin.



Již několik let vyjadřují představitelé ministerstva zahraničí obavy ze spoluúčasti USA a z možné právní spoluviny amerického personálu při napomáhání zjevným válečným zločinům. Navzdory jasným humanitárním, strategickým a morálním požadavkům se však třem prezidentům nepodařilo provést smysluplné změny v politice USA, které by pomohly ukončit utrpení Jemenu.



Od roku 2019, kdy Kongres naposledy schválil rezoluci o válečných pravomocích v Jemenu, se toho ohledně války hodně změnilo. Válka, ačkoli je v podstatě stále patová, se nadále stupňuje, přičemž stále sofistikovanější balistické střely húsíjů ještě více popuzují Rijád a koalice předvídatelně reaguje nepřiměřenými leteckými údery a stále zjevnějšími válečnými zločiny. Mezinárodní společenství n amísto toho, aby čelilo odpovědnosti, se i nadále soustředilo na vojenskou taktiku, a riskovalo tak regionální stabilitu kvůli nevyhratelné válce.



Mnozí aktivisté a členové Kongresu neočekávali, že budou muset tento boj s prezidentem Bidenem znovu řešit. Ten v předvolební kampani slíbil, že ze Saúdské Arábie udělá "vyvrhele". Svůj první zahraničněpolitický projev v úřadu prezident využil k oznámení, že ukončuje americkou vojenskou podporu "útočných operací" v Jemenu.



Ačkoli odborníci na kontrolu zbrojení poznamenali, že toto oznámení mělo zahrnovat téměř 36,5 miliardy dolarů v rámci probíhajících prodejů a transferů zbraní do SAE a Saúdské Arábie, Biden pouze neformálně zakázal transfer munice vzduch-země shazované z letadel s pevnými křídly, a umožnil tak realizaci Trumpových vojenských zásilek.



Zatímco OSN pokračuje v diplomatickém úsilí o delší příměří, rezoluce o válečných pravomocích je prostředkem, jak znovu vyvinout tlak jak na administrativu, tak na saúdskou a emirátskou monarchii, aby usilovaly o konečné diplomatické řešení jemenské války.



Celý článek v originále ZDE

