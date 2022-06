Biden v plamenném projevu vyzývá k zákazu útočných zbraní: "Kolik krveprolití budeme ještě akceptovat?

3. 6. 2022

3. 6. 2022



V projevu o kontrole zbraní v hlavním televizním vysílacím čase prezident prosazoval přísnější kontroly zázemí lidí kupujících si zbraně a zrušení imunity výrobců zbraní





Joe Biden po sérii masových střeleb, které ohromily Ameriku, vyzval k zákazu útočných zbraní a velkokapacitních zásobníků a ptal se: "Kolik krveprolití jsme ještě ochotni akceptovat?"

Ve čtvrtečním projevu v Bílém domě v hlavním vysílacím čase americký prezident vyzval Kongres, aby posílil kontroly osob kupujících zbraně a zrušil právní imunitu výrobců zbraní.



Bidenova zanícená výzva zazněla po měsíci, kdy bylo v supermarketu v newyorském Buffalu zastřeleno 10 lidí a v základní škole Robb v texaském Uvalde bylo zabito 19 dětí a dva učitelé; oběma střelcům bylo 18 let a použili zbraň typu AR-15. Ve čtvrtečním projevu v Bílém domě v hlavním vysílacím čase americký prezident vyzval Kongres, aby posílil kontroly osob kupujících zbraně a zrušil právní imunitu výrobců zbraní.Bidenova zanícená výzva zazněla po měsíci, kdy bylo v supermarketu v newyorském Buffalu zastřeleno 10 lidí a v základní škole Robb v texaském Uvalde bylo zabito 19 dětí a dva učitelé; oběma střelcům bylo 18 let a použili zbraň typu AR-15.





Od Uvalde došlo k 20 masovým střelbám, včetně středeční v Tulse v Oklahomě, kde střelec zastřelil čtyři lidi a sebe v lékařské ordinaci. A jen několik okamžiků po Bidenově projevu úřady ohlásily další střelbu - tentokrát před megakostelem v Iowě - při níž zahynuli tři lidé včetně střelce.



Biden, který již dříve vyjádřil rozhořčení a zármutek, byl ve čtvrtek konkrétnější, když se snažil prolomit hradbu odporu na Kapitolu. "Musíme zakázat útočné zbraně a velkokapacitní zásobníky, a pokud nemůžeme zakázat útočné zbraně, pak bychom měli zvýšit věk pro jejich nákup z 18 na 21 let," řekl.



Předchozí zákaz útočných zbraní, přijatý v roce 1994 s podporou obou stran v Kongresu a s podporou orgánů činných v trestním řízení, přinesl jasnou změnu, dokud nevypršela jeho platnost, pokračoval prezident.



"Do tohoto zákazu bylo zahrnuto devět kategorií poloautomatických zbraní, jako jsou AK-47 a AR-15. V té době se zákaz týkal i zbraní, které se používaly jako útočné. A během deseti let, kdy platil, se počet masových vražd střelbou snížil. Ale poté, co republikáni v roce 2004 nechali zákon vypršet a tyto zbraně se směly opět prodávat, se počet masových střeleb ztrojnásobil. Taková jsou fakta."



Biden rovněž vyzval k zákazu velkokapacitních zásobníků, které umožňují ze zbraně vystřelit desítky nábojů během několika sekund. "Proč by proboha měl mít běžný občan [možnost] koupit si útočnou zbraň, do které se vejdou zásobníky na 300 nábojů, které umožňují masovým střelcům vystřílet stovky nábojů během několika minut?" požadoval.



"Škody jsou tak ničivé. V Uvalde museli rodiče provést stěry DNA, aby identifikovali ostatky svých dětí - devítiletých a desetiletých dětí. To už stačilo!"



Biden naléhal na rozšíření prověrek, aby se zbraně nedostaly do rukou zločinců, uprchlíků a lidí se soudním zákazem, a tvrdil, že takový krok podporuje většina Američanů, včetně většiny držitelů zbraní.



Vyslovil se také pro zákony o bezpečném skladování, které by majitele zbraní činily odpovědnými za to, že své zbraně uzamknou. "Pokud vlastníte zbraň, máte povinnost ji zabezpečit."



Vyzval k přijetí zákonů o preventivním varování, aby rodič, učitel nebo poradce mohli upozornit soud, že dítě, student nebo pacient projevuje násilnické sklony, ohrožuje spolužáky nebo má sebevražedné myšlenky, čímž ohrožuje sebe nebo ostatní.



Biden uvedl, že USA by měly zrušit štít odpovědnosti, který často chrání výrobce zbraní před žalobami za smrt a ničení způsobené jejich zbraněmi. "Jsou jediným průmyslovým odvětvím v této zemi, které má tento druh imunity. Představte si, kdyby tabákový průmysl byl imunní vůči žalobám, kde bychom dnes byli. Zvláštní ochrana zbrojního průmyslu je nehorázná. Musí skončit."



Biden během svého vystoupení zdůraznil, že jeho cílem není zpochybnit druhý dodatek a zastal se těch, kteří si zbraně pořídili a drží legálně a bezpečně. "Domníváme se, že bychom měli zodpovědné držitele zbraní považovat za příklad toho, jak by se měl chovat každý držitel zbraně," řekl. "Respektuji kulturu a tradici a obavy legálních držitelů zbraní."





"Zároveň," dodal, "druhý dodatek ústavy není absolutní".





Biden přijal exekutivní opatření v oblasti bezpečnosti zbraní, ale rozsáhlejší opatření byla opakovaně zmařena republikány v Kongresu, kde má zbrojní lobby velký vliv. Přiznal to: "Právě jsem vám řekl, co bych udělal. Otázkou je, co udělá Kongres."Projev se časově shodoval s tím, jak se zintenzivnily rozhovory mezi skupinou senátor z obou politických stran, kteří diskutují o skromných změnách v politice držení zbraní. Republikánská senátorka Susan Collinsová z Maine uvedla, že skupina "rychle postupuje", zatímco demokrat Chris Murphy vyjádřil optimismus.Někteří progresivisté vyzvali demokraty, aby tuto otázku využili k mobilizaci své základny v listopadových volbách. Biden na tento potenciál kývl, když řekl: "Jsem v tomto boji už dlouho. Vím, jak je to těžké, ale nikdy se nevzdám, a pokud Kongres selže, věřím, že tentokrát se nevzdá ani většina amerického lidu. Věřím, že většina z vás bude jednat tak, aby se vaše rozhořčení proměnilo v to, že se tato otázka stane ústředním bodem vašeho hlasování. Dost, dost, dost!"Stranické emoce však byly zřetelné již dříve ve čtvrtek na slyšení soudního výboru Sněmovny reprezentantů, které trvalo více než 9 hodin. Pod vedením demokratů na něm byl prosazován zákon, který by zvýšil věkovou hranici pro nákup poloautomatické pušky z 18 na 21 let a dovoz, výroba nebo držení velkokapacitních zásobníků by se staly federálním trestným činem.Jim Jordan z Ohia, hlavní republikán ve výboru, však tvrdil, že návrh zákona Sněmovny reprezentantů nijak nezabrání masové střelbě. "Musíme se vážně zabývat tím, proč se to stále děje," řekl. "Demokraté se stále upínají k omezování práv občanů, kteří dodržují zákony, místo aby se snažili pochopit, proč k tomuto zlu dochází."Návrh zákona má v rovnoměrně rozhádaném Senátu jen malou šanci na schválení.Biden v minulosti využil celostátních projevů k tomu, aby hovořil o pandemii koronaviru a chaotickém stahování amerických sil z Afghánistánu. Prezident však během svého téměř osmnáctiměsíčního působení v úřadu používá takové projevy střídmě.Aktivisté jeho poslední projev o zbraních uvítali. John Feinblatt, prezident organizace Everytown for Gun Safety, uvedl: "V tomto projevu se objevily následující názory: "Prezident mluvil jménem drtivé většiny Američanů, když řekl, že je čas, aby se Senát ukázal a podnikl kroky k zajištění bezpečnosti našich rodin."Američané nežádají mnoho - chtějí jen chodit nakupovat, posílat své děti do školy, mít možnost do kostela a chodit po ulicích, aniž by je někdo zastřelil. Pokud Senát nedokáže uspokojit tuto základní potřebu, má tato země velké problémy."