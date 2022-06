"Všichni jsme se mýlili": Jak se Německo stalo závislým na ruské energii

3. 6. 2022

Německo bylo nuceno přiznat, že bylo hroznou chybou stát se tak závislým na ruské ropě a plynu. Proč se to tedy stalo?, ptá se Patrick Wintour. Německo bylo nuceno přiznat, že bylo hroznou chybou stát se tak závislým na ruské ropě a plynu. Proč se to tedy stalo?,

V neděli 1. února 1970 se v luxusním hotelu Kaiserhof v Essenu sešli vysocí politici a manažeři plynu z Ruska a Německa. Byli tam, aby oslavili podpis smlouvy na první velký rusko-německý plynovod, který měl vést ze Sibiře k západoněmecké hranici u Marktredwitz v Bavorsku. Smlouva byla výsledkem devíti měsíců intenzivního vyjednávání o ceně plynu, ceně 1,2 milionu tun německých trubek, které mají být prodány Rusku, a úvěrových podmínkách, které Moskvě nabídlo konsorcium 17 německých bank. Hlavní finanční vyjednavač německých bank Friedrich Wilhelm Christians, vědom si rizika nesplácení Ruskem, přijal opatření, požádal spolkovou vládu o půjčku a vysvětlil: „Bez sítě nedělám žádná salta, zvláště ne na trapéz."

Vztah by prospěl oběma stranám: Německo by dodalo stroje a vysoce kvalitní průmyslové zboží; Rusko by poskytlo surovinu pro pohon německého průmyslu. Vysokotlaké plynovody a jejich podpůrná infrastruktura mají potenciál spojit země dohromady, protože vyžadují důvěru, spolupráci a vzájemnou závislost. Nešlo však jen o obchodní jednání, jak ukázala přítomnost německého ministra hospodářství Karla Schillera v hotelu. Pro zastánce Ostpolitik – nové "východní politiky" sbližování se Sovětským svazem a jeho spojenci včetně východního Německa, zahájené rok předtím za kancléře Willyho Brandta – to byl okamžik s nejvyšším politickým důsledkem. Schiller, vystudovaný ekonom, to měl popsat jako součást snahy o "politickou a lidskou normalizaci s našimi východními sousedy".

Tento sentiment byl chvályhodný, ale pro některé pozorovatele to byl potenciálně nebezpečný krok. Před podpisem NATO diskrétně napsalo německému ministerstvu hospodářství, aby se zeptalo na bezpečnostní důsledky. Norbert Plesser, šéf plynárenského odboru na ministerstvu, ujistil NATO, že není důvod ke znepokojení: Německo se nikdy nebude spoléhat na Rusko ani z 10 % svých dodávek plynu.

O půl století později, v roce 2020, bude Rusko dodávat více než polovinu německého zemního plynu a asi třetinu veškeré ropy, kterou Němci spálili na vytápění domů, elektráren a jako pohonné hmoty. Zhruba polovina německého dovozu uhlí, které je nezbytné pro výrobu oceli, pocházela z Ruska.

Uspořádání, které začalo jako mírové otevření se bývalému nepříteli, se změnilo v nástroj agrese. Německo nyní financuje ruskou válku. Odhaduje se, že během prvních dvou měsíců po začátku ruského útoku na Ukrajinu Německo zaplatilo za ruskou energii téměř 8,3 miliardy eur – peníze, které Moskva použila na podporu rublu a na nákup dělostřeleckých granátů střílejících na ukrajinské pozice v Doněcku. Odhaduje se, že za tu dobu země EU zaplatily za ruskou energii celkem 39 miliard eur, což je více než dvojnásobek částky, kterou poskytly na obranu Ukrajiny. Ironie je bolestivá. "Němci třicet let přednášeli Ukrajincům o fašismu," napsal nedávno historik Timothy Snyder. "Když fašismus skutečně přišel, Němci ho financovali a Ukrajinci umírali v boji proti němu."

Když Putin v únoru napadl Ukrajinu, Německo čelilo zvláštnímu problému. Jeho odmítnutí jaderné energie a jeho odchod od uhlí znamenaly, že Německo mělo jen velmi málo alternativ k ruskému plynu. Berlín byl nucen uznat, že to, že se stal tak závislým na ruské energii, byla katastrofická chyba – ať už jsou za tím pohnutky jakékoli. Ministryně zahraničí Annalena Baerbocková říká, že Německo nedokázalo naslouchat varováním zemí, které kdysi trpěly pod ruskou okupací, jako je Polsko a pobaltské státy. Podle Norberta Röttgena, bývalého ministra životního prostředí a člena Křesťanskodemokratické unie (CDU) Angely Merkelové, se německá vláda podvolila průmyslovým silám, které "až příliš snadno" tlačí na levný plyn, a přitom "zcela ignorovala geopolitická rizika".

Letos v únoru německý ministr pro zelené ekonomické záležitosti a opatření v oblasti klimatu Robert Habeck uvedl, že zásobníky plynu vlastněné Gazpromem v Německu byly přes zimu "systematicky vyprazdňovány", aby se zvýšily ceny a vyvíjel se politický tlak. Bylo to ohromující přiznání moci Ruska narušit dodávky energie.

"Mýlil jsem se," řekl jednoduše bývalý německý ministr financí Wolfgang Schäuble. "Všichni jsme se mýlili."

V posledních týdnech dokonce Frank-Walter Steinmeier, německý prezident, totemická postava sociálních demokratů a největší německý zastánce obchodního "mostu" mezi východem a západem, rezignoval. Přiznává, že špatně pochopil záměry Ruska, když usiloval o výstavbu nového podmořského plynovodu. "Moje dodržování Nord Streamu 2 byla zjevně chyba," řekl v dubnu německým médiím. "Drželi jsme se mostů, kterým Rusko již nevěřilo a před kterými nás naši partneři varovali." To je mimořádné přiznání pro muže, který v letech 1998 až 2005 působil jako náčelník generálního štábu Gerharda Schrödera, sociálnědemokratického kancléře a poté bohatě odměňovaného a hodně uráženého lobbisty Vladimira Putina. Steinmeier byl také ministrem zahraničí za kancléřky Merkelové a velkým evangelistou Wandel durch Händel, koncepci, podle které obchod a dialog mohou přinést sociální a politické změny.

Jakto, že Německo nakonec udělalo takovou chybu? Někteří tvrdí, že Merkelová měla vidět, že Putin vede Rusko autoritářským směrem, když v roce 2011 oznámil svůj návrat do prezidentského úřadu. Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2014 Německo neučinilo žádný krok k zastavení dovozu ruského plynu, a přestože Merkelová pohrozila zavést ochromující obchodní sankce, německý průmysl ji přesvědčil, aby se držela zpátky. Někteří však obviňují trvalejší nesprávný úsudek, který se táhne již 50 let nazpět, založený na omylu, že autoritářské země mohou být transformovány prostřednictvím obchodu.

Sociální demokraté nyní provedli přezkum, zda se politika Ostpolitik, kterou poprvé v přelomovém projevu v červenci 1963 představil Egon Bahr, tehdejší nejbližší poradce kancléře Willyho Brandta, postupem času zdeformovala – zvláště poté, co si připsala svůj velký úspěch, tzv. pád Berlínské zdi.

Mimořádné je, že při sledování historie prostřednictvím memoárů a současných záznamů bylo Německo často a odhodlaně varováno, všemi od Henryho Kissingera počínaje, že uzavírá smlouvu, které by mohlo litovat. Kissinger napsal Richardu Nixonovi 9. dubna 1970: "Málo lidí, ať už v Německu nebo v zahraničí, vidí Brandta jako zaprodance Východu; co lidi znepokojuje, je to, jestli dokáže ovládat to, co začal." Více než 50 let svádělo Německo četné bitvy s řadou amerických prezidentů kvůli rostoucí závislosti na ruské energii. V tomto procesu německé ministerstvo zahraničí vyvinulo pohled na americký antikomunismus jako naivní a přesvědčení, že pouze Německo skutečně rozumí Sovětskému svazu.

Od konce 60. let se Spolková republika Německo snažila otevřít vlastní přímou komunikační linku se sovětským vedením, i když její zájem na znovusjednocení vyvolal napětí s USA. Když Německo čelilo kritice ze strany USA, bylo zvyklé uvádět svůj jedinečný status. "Nedovedu si představit, že by měl někdo větší zájem na tom, aby mu bylo umožněno pokračovat v práci pro uklidnění a rovnováhu v Evropě, než Němci, kteří jsou nuceni žít ve dvou státech," řekl v německém Bundestagu Hans-Dietrich Genscher, tehdejší ministr zahraničí. ledna 1980 za velkého potlesku.

Proč se ale Německo po pádu Berlínské zdi v roce 1989 stále tak zdráhalo naslouchat ostatním? Svou roli mohl hrát pocit viny za zvěrstva spáchaná na Sovětském svazu během druhé světové války. Také hrdost, že – prostřednictvím Ostpolitik – napravila své vztahy s Moskvou. Německo se v jistém smyslu stalo dvojitým vězněm své minulosti – svázané jak hrůzami, které spáchalo, tak vírou, že jeho reakce na tyto hrůzy byla správná.

Konflikty mezi Německem a USA v 70. a 80. letech, do nichž byli zapojeni dva velmi odlišní prezidenti, Jimmy Carter a Ronald Reagan, byly jedny z nejrozhořčenějších transatlantických bitev od druhé světové války. "Všechny spory byly součástí Západního Německa, které během studené války ukázalo nezávislost v zahraniční politice, a to se některým americkým lídrům stalo nepohodlným," řekla mi historička Mary Elise Sarotteová.

Carter a německý kancléř Helmut Schmidt se navzájem málo respektovali. Carter považoval Schmidta za náladového, zatímco kancléř ve své autobiografii Cartera zavrhl jako idealistického kazatele, který o Evropě nic nevěděl a na takovou hru prostě nebyl dost velký. Tito dva lídři se neshodli nejen osobně, neshodli se v podstatných otázkách – včetně toho, jak chránit lidská práva v Rusku. V roce 1979 se Schmidt a Carter sešli, aby společně přijali takzvané dvoukolejné rozhodnutí, kterým NATO modernizuje své jaderné zbraně umístěné v Evropě a zároveň aktivně usiluje o dohodu o kontrole zbrojení s Ruskem. Ale v jiných ohledech byl jejich přístup velmi odlišný.

Schmidtovi nikdy nechybělo sebevědomí, ale stejně jako mnoho Němců té doby v sobě nesl hluboký pocit studu pramenící z bolestných válečných vzpomínek. Věřil také, že stabilita východního bloku je v zájmu Západního Německa, vzhledem k ruské jaderné kapacitě. Ve své autobiografii napsal, že chtěl rozvíjet obchodní vztahy s Ruskem, aby podpořil "větší sovětskou závislost na evropských dodávkách", což by vedlo k "většímu evropskému vlivu" na politiku Moskvy. A po ropné krizi v roce 1973 se Schmidt přesvědčil, že Sovětský svaz představuje pro Německo spolehlivějšího dodavatele energie než státy Perského zálivu.

Carter naproti tomu viděl omezení obchodu jako lepší způsob, jak ovlivnit Sověty. V červenci 1978, v reakci na moskevské uvěznění dvou sovětských disidentů, Alexandra Ginzburga a Anatolije Ščaranského, Carter omezil americký export technologií pro průzkum a rozvoj sovětského ropného a plynárenského průmyslu.

Přesto se evropský byznys společně vydal opačným směrem. I po sovětské invazi do Afghánistánu v roce 1979 velká německá obchodní delegace pokračovala v návštěvě Moskvy. Sověti (Sojuzgazexport) a západní Evropané (především Ruhrgas a Gaz de France) dokončili jednání o novém obřím plynárenském projektu, 4 500 km dlouhém plynovodu z obřího naleziště Urengoj na západní Sibiři koncem roku 1980. Tato dohoda měla zvýšit závislost Německa na ruském plynu z 15 % na 30 %. Když němečtí ministři přezkoumali bezpečnostní důsledky, dospěli k závěru, že nehrozí, že by Rusko zneužilo svého potenciálního vlivu. Jejich úvaha byla jednoduchá. "Dlouhodobé narušení by bylo proti vlastnímu zájmu Sovětského svazu," rozhodlo ministerstvo.

V telefonickém hovoru s Carterem dne 5. března Schmidt vysvětlil svou podporu plynovodu tím, že řekl americkému prezidentovi: "Ti, kdo se zabývají vzájemným obchodem, po sobě nestřílejí." Bylo to zopakování slavné teorie Normana Angella z doby před 1. světovou válkou, že nová vzájemná závislost ekonomik učinila válku nerentabilní, a tedy iracionální. Podle poznámky ve svém deníku Carter odpověděl: "Pro Evropany není přínosné očekávat, že jim poskytneme hůl a že budou mezi sebou soutěžit o největší mrkev."

V roce 1980 Schmidt napsal: "Mluvit o ekonomické závislosti Spolkové republiky na Moskvě do takové míry, aby to ovlivnilo zahraniční politiku, znamená neznalost nebo zlomyslnost." Vzhledem k současné situaci Německa tato slova vypadají beznadějně špatně.

Schmidt čelil náročnějšímu soupeři v Carterově nástupci, tradičním antikomunistovi Ronaldu Reaganovi. V Reaganových očích byl německý obchod s Ruskem v přímém rozporu se západní bezpečností. Reaganův názor vycházel z hodnocení CIA předloženého v červenci 1981, které zaznamenalo jasný trend: Od roku 1970 do roku 1980 vzrostl sovětský vývoz plynu do západní Evropy z 1 miliardy metrů krychlových ročně na 26,5 miliardy m3 ročně. CIA varovala Reagana, že plynový projekt Urengoj nejen urychlí sovětský ekonomický růst, ale poskytne Sovětům 8 miliard dolarů v tvrdé měně, což usnadní další výstavbu armády. Místo toho, aby Německo ovládlo sovětské myšlení, "poskytlo by to Sovětům další nátlakový bod, který by mohli použít jako součást širší diplomatické ofenzívy, aby přesvědčili Západoevropany k přijetí jejich názoru na záležitosti Východ-Západ".

V argumentech, které odrážejí dnešní debaty, si americká velvyslankyně při OSN Jeane Kirkpatricková stěžovala: "Při našich rozhovorech neustále zjišťujeme, že spojenci jsou již značně závislí: Francie 15 % plynu, Německo 30 %." Schmidt ujistil Američany, že Německo "může v případě sovětského odpojení fungovat 6 měsíců". Nyní se předpovídá, že v takovém případě by Německo muselo přejít rovnou k formě energetického přídělového systému.

Navzdory různým snahám USA přesvědčit Evropu, aby přijala dobrovolný zákaz, včetně nabízení alternativních zdrojů energie, v roce 1981 Ruhrgas AG a Sojusgazexport podepsaly smlouvu na roční dovoz 10,5 miliardy m3 sovětského plynu po dobu 25 let. Nezaměstnanost v Evropě se v té době blížila 9 % a evropský průmysl potřeboval posílit své dodávky energie. Ve stejné době byl argument USA o bezpečnosti odmítnut jako zastřený způsob propagace amerického ropného průmyslu.

Když Moskva dne 13. prosince 1981 podpořila vyhlášení stanného práva v Polsku, Reagan si myslel, že taková šokující událost by mohla přesvědčit Německo, aby plynovod pozastavilo. V soukromém dopise Margaret Thatcherové, zaslaném 19. prosince 1981, na ni naléhal, aby podpořila tvrdé sankce proti Sovětům a uvedl, že "toto může být předěl v dějinách lidstva. Výzva tyranii zevnitř." Thatcherová pro ni neobvykle zakolísala a poradila Reaganovi, že Němci "nemohou a ani se nevzdají projektu plynovodu".

USA reagovaly na sovětskou intervenci tím, že zakázaly americkým společnostem pomáhat s plynovodem. V létě 1982 se Reagan pokusil donutit evropské firmy, aby přestaly pracovat na ropovodu, tím, že na ně uvalil sekundární sankce. Takové sankce jsou nyní běžnou součástí americké zahraniční politiky, zejména pokud jde o Írán, ale tehdy byly považovány za vpád do evropské suverenity. Thatcherová se držela na uzdě a řekla sněmovně, že "je špatné", když "jeden velmi mocný národ brání plnění stávajících smluv".

V listopadu Reagan opustil pokus o zavedení sankcí. Ve zkoušce síly, ve které se Evropa postavila na stranu Německa, světová supervelmoc prohrála. Nové potrubí se začalo plnit 1. ledna 1984.

Němečtí zastánci změny prostřednictvím obchodu zvítězili. Pozice USA vůči Rusku byla dále oslabena, když v roce 1989 Berlínská zeď padla. Mírové zhroucení komunismu bylo vytrubováno jako ospravedlnění pro ty, kteří bojovali za dialog a angažovanost prostřednictvím obchodu. V projevu k Brandtově nadaci v březnu 2008 dal Steinmeier tomuto názoru plný průchod: "Čeho Ostpolitik ve skutečnosti dosáhla – jak nyní uznávají i ti, kdo ji tehdy kritizovali," řekl, "bylo dosáhnout míru v Evropě, která je navzdory obtížím o stupeň bezpečnější. Pro demokratická hnutí ve východní Evropě to vytvořilo nové možnosti, nový prostor pro akci. Byl to také klíčový faktor pro konečné ukončení konfrontace mezi dvěma bloky."

Olaf Scholz, současný německý kancléř, zůstává zastáncem tohoto názoru a loni tvrdil, že přispěl k pádu Sovětského svazu a položil základy demokracie a členství v EU pro velkou část východní Evropy. Spolupředseda SPD Lars Klingbeil také trval na tom, že Ostpolitik "byla základem pro znovusjednocení a konec studené války. Výsledkem je, že ve spolkové republice po desetiletí panuje shoda, že konflikty lze zmírnit dialogem. Nenecháme to ji pomlouvat."

Přesto se řada historiků a spisovatelů domnívá, že tento růžový obraz Ostpolitik je zavádějící. "Představa, že politika uvolnění Willyho Brandta vůči Moskvě vedla přímou linií k pádu železné opony a německé jednotě, je přinejmenším přílišné zjednodušení," říká historik Jan Behrends. Německý novinář Thomas Urban, autor nové knihy kritizující Ostpolitik, věří, že její role při pádu zdi a sjednocení Německa byla přehnaná: "Ke kolapsu Sovětského svazu vedly vojenské iniciativy Reagana a zaplavení trhu levnou ropou," řekl mi. Sovětský vládní rozpočet se stal tak závislým na energii, pokud jde o jeho příjmy, že když cena ropy v polovině 80. let prudce klesla, zmizelo ruské záchranné lano k vnějšímu kapitálu. "Gorbačov už nemohl financovat zahraniční války a sovětské republiky," říká Urban. "Ale tento argument v německé debatě zcela chyběl, zvláště na levici."

Urban tvrdí, že teorie změny prostřednictvím Ostpolitik trpí dvěma základními mylnými představami: Vírou, že politické změny ve východní Evropě mohou pocházet pouze ze zapojení elity u moci, spíše než z občanských hnutí, a za druhé, že "bezpečnost musí být klíčem ke všemu".

Na přelomu století si zastánci změny prostřednictvím obchodu užívali své okázalosti. Kancléř Schröder s rostoucí sebedůvěrou prosazoval myšlenku strategického partnerství s Ruskem. Pozval nového ruského prezidenta Vladimira Putina k projevu v Bundestagu v roce 2001, kde si získal publikum tím, že pronesl projev plynulou němčinou a prohlásil, že "studená válka skončila".

Schröder v době Putinova projevu viděl dokonalý souběh zájmů mezi Evropou, Německem a Ruskem: Mír, stabilita, multilateralismus a ekonomický růst. Schröder byl přesvědčen, že Putin "chce transformovat Rusko v demokracii".

V tomto příznivém politickém klimatu proruští němečtí lobbisté jako Klaus Mangold, předseda mocného německého výboru pro východoevropské hospodářské vztahy, usilovali o výstavbu dalšího plynovodu, tentokrát přivádějícího plyn z Vyborgu pod Baltským mořem do Německa – první Nord Stream. Toto schéma bylo obzvláště kontroverzní, protože by obešlo Polsko, Bělorusko a Ukrajinu, snížilo by příjmy těchto zemí, oslabilo jejich vyjednávací sílu a připravilo je o tak potřebné tranzitní poplatky. Náklady na výstavbu plynovodu ve výši 7,4 miliardy eur měly nést soukromé německé společnosti BASF a E.ON a většinový ruský státní Gazprom.

Tentokrát protesty proti ropovodu nepřišly jen z USA, ale ze států, které se nedávno vymanily ze sovětské nadvlády, jako je Polsko a Litva. Radosław Sikorski, tehdejší polský ministr obrany, slavně přirovnal plán k paktu Molotov-Ribbentrop, který připravil cestu pro invazi do Polska.

Přesto 8. září 2005, 10 dní před volbami, ve kterých Schröderovi sociální demokraté prohráli s konzervativci Angely Merkelové, podepsali v Berlíně zástupci společností Gazprom, E.ON a BASF smlouvu o Nord Stream 1. Při podpisu smlouvy stál Putin po Schröderově boku.

Schröder byl od té doby vyzdvihován pro svou roli při vytváření závislosti Německa na ruské energii a velmi přitom zbohatl. Ale významný bývalý německý diplomat Wolfgang Ischinger nedávno tvrdil, že Schröder by neměl nést vinu za to, že dal před 20 lety souhlas k Nord Streamu: Většina německých politiků, jak řekl v dubnu New York Times, nezpochybňovala, zda se nedostávají do nezdravé závislosti na ruské energii. V článku Schröder uvedl stejný případ: "Nikoho nenapadlo, že by z toho mohl být problém. Byl to jen způsob, jak získat plyn pro Němce, pro německý těžký průmysl a také pro chemický průmysl s menším počtem problémů a narušení."

Poté se zdálo, bez ohledu na neúspěchy v německo-ruských vztazích, že nic nemohlo změnit víru v obchod – ani ruská "operace k vynucení míru" v Gruzii v srpnu 2008, ani ruské narušení plynovodů ve sporu s Ukrajinou v lednu 2009, ani zpráva, že Putin plánuje návrat do prezidentského úřadu v roce 2012 a nahradí Dmitrije Medveděva, do něhož Frank-Walter Steinmeier vložil svou důvěru. V roce 2011, v roce, kdy byl Nord Stream konečně otevřen, celkový německý obchodní export do Ruska vzrostl o 34 % na 27 miliard EUR.

Pak přišla ruská invaze na Ukrajinu v únoru 2014. Zpočátku se zdálo, že ruská invaze znamenala zlom. Odsouzení ze strany Merkelové bylo jasné: anexe Krymu byla v rozporu s mezinárodním právem. Sankce byly řádně uvaleny a německý export do Ruska klesl.

Po invazi v roce 2014 publikovala seriózní německá média, jako je Frankfurter Allgemeine Zeitung, dlouhé články zabývající se možnostmi, jak by se Německo mohlo zbavit své nebezpečné závislosti na ruské energii. Mnohé z návrhů, jako jsou nové terminály na zkapalněný plyn, které by Německu umožnily dovážet plyn z jiných zemí, jako je Katar a USA, jsou tytéž, o kterých se nyní diskutuje, což ukazuje, jak málo bylo dosaženo skutečné diverzifikace. Když jsem minulý měsíc mluvil s katarským energetickým úředníkem, vyprávěl, jak strávili pět let snahou proniknout na německý energetický trh, ale jejich trasa byla na každém kroku zablokovaná.

Některé německé sankce vůči Rusku pokračovaly po mnoho let, ale zastánci změny prostřednictvím obchodu postupně obnovili své postavení. Zdálo se, že nic, co by Rusko mohlo udělat, by neotřáslo jejich sebedůvěrou. V září 2015 byla na ekonomickém fóru ve Vladivostoku za účasti Putina podepsána dohoda o výstavbě plynovodu Nord Stream 2 na dně Baltského moře, což by výrazně zvýšilo závislost Německa na ruském zemním plynu. Gazprom měl také převzít německé podnikání v oblasti skladování plynu, čímž by došlo k předání kontroly německých energetických rezerv cizí mocnosti.

Byly navrženy různé teorie – některé pracující se špinavými politickými motivy, některé metafyzické – k vysvětlení zarputilého odmítnutí Německa vidět nebezpečí v jeho závislosti na Rusku. Jeden argument klade vinu na politiky a státní úředníky SPD, kterým bylo umožněno plynule přecházet mezi veřejnou funkcí a prací pro Putina a kteří tvrdě pracovali na manipulaci regulačním prostředím EU a Německa tak, aby vyhovovalo Gazpromu.

Pak je tu otázka německo-ruské průmyslové lobby, jak ji symbolizovalo Německo-ruské fórum, které bylo úzce propojeno a částečně financováno německými společnostmi působícími v Rusku. (Fórum bylo po invazi na Ukrajinu pozastaveno.) Jeho správní rada se skládala převážně z podnikatelů, často s ekonomickými zájmy v Rusku. Předseda Matthias Platzeck, bývalý ministerský předseda SPD v Braniborsku, se zdál být Putinovou invazí skutečně šokován: "Mýlil jsem se, protože jsem si až donedávna myslel, že to, co se stalo, je nemyslitelné."

Historička Sarotteová tvrdí, že neexistují žádné jasné důkazy o tom, že by byznys měl na politiku v Německu větší vliv než v jiných zemích. Nicméně v průběhu let Rusko prokázalo schopnost podřídit si a v některých případech zkorumpovat německou politickou třídu. Polský ministr zahraničí Zbigniew Rau na návštěvě Berlína koncem května označil německou Ostpolitik za "fiasko". Německá rétorika o politické hodnotě vzájemné závislosti se podle něj hrubě scvrkla na získání konkurenční výhody prostřednictvím levné energie.

Thomas Urban zkoumající psychologické kořeny Ostpolitik zdůrazňuje ve vztahu Německa k Rusku dvě emoce: Nostalgii a vinu. Popsal mi "vzpomínku na Bismarcka, který viděl ve spojenectví s Ruskem kotvu stability v Evropě." Ale pak tu byl také pocit viny kvůli německému útoku na Sovětský svaz v roce 1941 s miliony mrtvých. Znamenalo to, že bylo těžké kritizovat Rudou armádu nebo sovětské represe, protože to znamená, že neuznáváte největší zločiny v historii. Díky tomu je Německo slepé vůči černé stránce Sovětského svazu. Povoluje také Putinovu propagandu tím, že mluví pouze o ruských mrtvých ve válce, a ne o těch, kteří byli zabiti na Ukrajině a v Bělorusku.

Velká část německé víry v obchod s Ruskem se zrodila ze zbožných přání. To například vedlo Steinmeiera jako ministra zahraničí k tomu, že neustále hledal známky reformy a ignoroval radu ministerstva zahraničí, že potřebuje plán B pro případ, že by se víra Německa v Rusko ukázala jako neopodstatněná. V roce 2016 pronesl Steinmeier na univerzitě v Jekatěrinburgu hluboce upřímný, téměř elegický projev, ve kterém se zeptal, zda jsou Německo a Rusko stále schopny si navzájem naslouchat. Připustil, že anexe Ukrajiny byla slabým bodem, ale doufal, že dialog je stále možný, a vyzval obě strany, aby se k sobě neotáčely zády.

Byl to projev muže který cítil, že příliv ustupuje, a který se obával, že jeho víra v dialog už neodpovídá duchu drsnější doby: "V politických diskusích občas slyšíme názory lidí, kteří ani v nejmenším nemají zájem porozumět druhým; lidí, kteří se o druhé straně již rozhodli; lidí, kteří se ani neobtěžují číst, protože si myslí, že už znají odpověď." Obával se, že to, co popsal jako "domnělý antagonismus" mezi Západem a Ruskem, začíná být zakořeněné a ideologicky řízené, což je v rozporu se snahou o diplomacii a mír.

Nyní, jako německému prezidentovi a hlavě státu, Steinmeierovi řekli ukrajinští představitelé, že jeho rejstřík propagátora ruských zájmů v Německu znamená, že v tuto chvíli není v Kyjevě vítán. Zdá se to být ostudné. Nebylo by nutné, aby padl na kolena – jako to udělal Willy Brandt ve Varšavě v roce 1970, když se omlouval za válečné zločiny svého národa –, ale mohl by střízlivě uvažovat o tom, co přesně se ve východní politice Německa tak dlouho nedařilo. Neboť, tak či onak, zúčtování je stále potřeba.

Zdroj v angličtině: ZDE

