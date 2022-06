Letecký útok zasáhl chemický závod v Severodoněcku

1. 6. 2022

čas čtení 7 minut

- Pětiletá Maryna z Chersonské oblasti: Another heartbreaking story. A 5-year old Maryna from Kherson region lost her leg in Russian bombings. So sad to see our kids suffer so much #StopRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/mA8cJOzBBm — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) May 31, 2022

- Letecký útok zasáhl chemický závod ve městě Severodoněck na východě Ukrajiny, napsali v úterý pozdě odpoledne ukrajinští představitelé na Telegramu.



Serhij Hajdaj, gubernátor Luhanské oblasti, uvedl, že Rusové zasáhli "nádrž s kyselinou dusičnou v chemickém závodě", a zároveň vyzval obyvatele, aby nevycházeli z úkrytů kvůli toxickým výparům.



- Ruské síly převzaly kontrolu nad většinou města Severodoněck, ale neobklíčily ho, uvedl gubernátor ukrajinské Luhanské provincie, zatímco v klíčovém městě a jeho okolí pokračovaly těžké boje a civilisté byli vyzváni, aby zůstali pod zemí.



Serhij Hajdaj v úterý pozdě večer v internetovém příspěvku uvedl, že ruské ostřelování znemožnilo dodávky humanitárních zásob i evakuaci lidí.



Již dříve starosta města Oleksandr Striuk uvedl, že dělostřelecké bombardování ohrožuje životy tisíců civilistů, kteří se stále ukrývají ve zničeném městě, a evakuace není možná.



"Polovina města byla obsazena Rusy a probíhají prudké pouliční boje," řekl Striuk. "Situace je velmi vážná a město je v podstatě nemilosrdně ničeno blok po bloku.



"Ukrajinská armáda nadále odolává tomuto zběsilému náporu a agresi ruských sil. Bohužel ... město bylo rozděleno na dvě poloviny. Ale zároveň se město stále brání. Je stále ukrajinské," řekl a doporučil těm, kteří jsou stále uvězněni uvnitř, aby zůstali ve sklepích.





- Rusko dále přerušilo dodávky plynu do Evropy poté, co státní energetický gigant Gazprom zavřel kohoutky přední nizozemské firmě a zastavil toky do některých firem v Dánsku a Německu.



Zintenzivnění ekonomické bitvy v úterý kvůli ruské invazi na Ukrajinu následovalo po nočním rozhodnutí EU uvalit embargo na dovoz většiny ruské ropy v rámci finančních sankcí proti Kremlu.



Vedoucí představitelé EU uvedli, že zákaz se okamžitě dotkne 75 % dovozu ruské ropy a do konce roku se zvýší na 90 %.



Gazprom v úterý rozšířil omezení dodávek plynu tím, že zastavil dodávky společnosti GasTerra, která nakupuje a obchoduje s plynem jménem nizozemské vlády.



Později uvedl, že přeruší také dodávky plynu dánské energetické společnosti Ørsted a společnosti Shell Energy za její kontrakt na dodávky plynu do Německa poté, co obě společnosti nezaplatily platby v rublech.



GasTerra uvedla, že si našla jiné kontrakty na dodávky 2 miliard metrů krychlových plynu, které očekávala od Gazpromu od nynějška do října.



Před nočním jednáním v Bruselu Dánsko signalizovalo, že očekává ukončení dodávek ruského plynu. Společnost Ørsted však v pondělí uvedla, že přerušení dodávek plynu by zemi bezprostředně neohrozilo.



Moskva již zastavila dodávky zemního plynu do Bulharska, Polska a Finska poté, co odmítly platit v ruských rublech.



- Prezident Zelenskij uvedl, že ukrajinské vojenské síly zaznamenaly určité úspěchy u města Cherson a postupují v některých částech Charkovské oblasti, informuje agentura Reuters.



Dodal, že ruská armáda má stále značnou převahu, pokud jde o vybavení a personál:



"Naši obránci prokazují maximální odvahu a zůstávají pány situace na frontě navzdory tomu, že ruská armáda má značnou převahu, pokud jde o vybavení a početní stavy."



- USA oznámily, že nebudou posílat rakety dlouhého doletu pro použití mimo území Ukrajiny, informuje agentura Reuters.



Tisková mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierre uvedla, že USA v současné době zvažují zaslání raketových systémů na Ukrajinu, protože čelí vojenským ztrátám proti Rusku, ale upřesnila, že rakety dlouhého doletu nebudou zaslány k použití mimo bojiště na Ukrajině.



- USA poskytnou další podrobnosti o nové bezpečnostní pomoci Ukrajině, oznámilo dnes ministerstvo zahraničí, informuje agentura Reuters.



Nové podrobnosti o bezpečnostní pomoci budou oznámeny "zanedlouho", uvedl dnes na tiskovém brífinku mluvčí ministerstva zahraničí Ned Price.



- Kanada v úterý vyhlásila sankce proti údajné přítelkyni Vladimira Putina, bývalé gymnastce Alině Kabajevové, a dalším ruským představitelům a institucím v souvislosti s pokračující ruskou válkou na Ukrajině, informuje agentura AFP.



Kanadská ministryně zahraničí Mélanie Jolyová dnes sankce oznámila novinářům v Ottawě:



Zaměřujeme se na banky, oligarchy blízké Putinovu režimu a také na jeho, nevím, jak ji nazvat, jeho partnerku.



Mezi ty, na které se nové kolo sankcí zaměřuje, patří Kabajevová, Ruská zemědělská banka, Investtradebank a dvě firmy zabývající se správou fondů. Těmto osobám bude zmrazen majetek a bude jim zakázán vstup do Kanady, informuje agentura AFP.



Média hojně informovala o romantickém vztahu Kabajevové a Putina, ačkoli Putin jejich známost popřel, když se o ní poprvé psalo v roce 2008.





- Téměř 1 000 lidí se zúčastnilo bohoslužby v Římě, kde papež František v úterý vedl mezinárodní modlitbu za mír na Ukrajině a v dalších válkou postižených místech.



Věřící po celém světě na Ukrajině, v Iráku, Sýrii a dalších zemích se k modlitbám připojili prostřednictvím videozáznamu. Bohoslužby v Římě se podle agentury Reuters zúčastnil ukrajinský velvyslanec ve Vatikánu.



- Německo souhlasilo s poskytnutím bojových vozidel pěchoty (IFV) Řecku, aby Atény mohly poslat na Ukrajinu zbraně sovětského typu.



- Ukrajina sankce EU uvítala, ale kritizovala "nepřijatelné" zpoždění. V projevu po boku slovenské prezidentky Zuzany Čaputové v Kyjevě prezident Volodymyr Zelenskij poznamenal, že mezi 5. a 6. balíkem sankcí uplynulo 50 dní.



- Podle ukrajinského ministra zahraničí Dmytra Kuleby, který uvedl, že Rusko hraje "hladové hry se světem tím, že blokuje ukrajinský vývoz potravin", Ukrajina pracuje na mezinárodní operaci pod vedením OSN s námořními partnery, aby zajistila bezpečnou obchodní cestu pro vývoz potravin.



- Ukrajinské obří bance semen v blízkosti bojišť hrozí zničení. Genetický kód téměř 2 000 plodin se nachází v podzemních trezorech umístěných v Charkově na severovýchodě Ukrajiny, který je pod intenzivním bombardováním ruských sil.



- Africká unie varovala vedoucí představitele EU, že blokáda ukrajinských přístavů ze strany Moskvy hrozí "katastrofickým scénářem" nedostatku potravin a růstu cen. Senegalský prezident Macky Sall, který unii předsedá, prohlásil, že "to nejhorší nás možná teprve čeká", pokud bude současný vývoj dodávek potravin ve světě pokračovat.



- Ukrajina bude stíhat 80 válečných zločinců, uvedla ukrajinská generální prokurátorka Iryna Venediktová. Bylo to oznámeno v úterý, kdy se v Haagu sešli zástupci skupiny zemí vyšetřujících ruské válečné zločiny a žalobce mezinárodního trestního soudu Karim Khan.

