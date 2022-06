36 odborníků se shoduje: Na Ukrajině se držte současného kurzu

3. 6. 2022

čas čtení 5 minut

Během posledních tří měsíců Ukrajinci zmařili snahu Vladimira Putina svrhnout jejich řádně zvolenou vládu, dobýt Kyjev a okupovat velkou část země. Bitva však neskončila, takže Západ musí i nadále pomáhat zajistit, že agrese Kremlu selže a Ukrajina si vynutí stažení Ruska nebo dosáhne vyjednaného výsledku za podmínek přijatelných pro Ukrajince, napsali John Herbst, Steven Pifer a David Kramer.

Více než 30 našich kolegů expertů a odborníků na národní bezpečnost – jejichž digitální podpisy se objevují na konci tohoto úvodníku – souhlasí.

Ohromné ​​porušení suverenity a územní celistvosti Ukrajiny ze strany Ruska a četné válečné zločiny – od nevybíravého bombardování nemocnic, škol a obytných čtvrtí po použití kazetových a vakuových bomb, hromadné popravy, rozsáhlé znásilňování, masové deportace, včetně dětí, a mučení – vyvolaly pro Ukrajinu silnou podporu veřejnosti ve Spojených státech a dalších západních zemích. Bidenova administrativa a vedení obou stran v Kongresu se postavily této výzvě díky úzké koordinaci se spojenci a partnery při zavádění sankcí proti Rusku, dodávkách klíčových zbraní Ukrajině, posilování pozice sil NATO na jeho východním křídle a podpoře žádostí Finska a Švédska vstoupit do NATO. Rychlé schválení zákona o půjčce a pronájmu a balíček pomoci ve výši 40 miliard dolarů (který mimo jiné poskytuje Ukrajině vojenskou pomoc ve výši 6 miliard dolarů) poskytuje tolik potřebnou podporu kyjevskému úsilí, ale musí také zahrnovat přísný dohled, aby bylo zajištěno správné využití.

Putinova válka proti Ukrajině může být 5 000 mil od Washingtonu, ale přímo ohrožuje kritické americké zájmy a záměrně riskuje globální potravinovou krizi. Putinova válka proti Ukrajině je přímým útokem na mezinárodní právo a globální řád, který zakotvuje suverenitu, územní celistvost a mírové řešení sporů a světu přinesl 75 let prosperity a absenci války velmocí. A co víc, Putinovy ​​agresivní plány nemusejí skončit podrobením Ukrajiny. Pokud tam uspěje, mohl by být v pokušení snažit se obnovit vliv Moskvy v celé oblasti, kterou kdysi ovládal Sovětský svaz. To by znamenalo přímou hrozbu pro spojence NATO v Pobaltí a jinde ve východní Evropě, spojence, k jejichž obraně se Spojené státy zavázaly v rámci bezpečnostní záruky v článku 5 Severoatlantické smlouvy.

Prezident Volodymyr Zelenskij a ukrajinští vojáci nežádají NATO, aby za ně bojovalo, ale potřebují americké zbraně, zbraně NATO a ekonomickou pomoc, aby zvítězili. Je v národním zájmu Ameriky, aby Ukrajina vyšla z této války jako skutečně suverénní a demokratický stát, odpovědný za svou vlastní zahraniční politiku, vojensky silný, územně bezpečný a ekonomicky životaschopný.

Spojené státy a Evropa se musejí vyvarovat nutkání povzbudit Kyjev k jednání o příměří, které nesplňuje ukrajinské cíle a mohlo by poslat miliony Ukrajinců pod ruskou kontrolu; ostatně Putin popírá legitimitu jedinečné ukrajinské identity a ruské síly na nich již spáchaly nespočet válečných zločinů. Ukrajinská strana se navíc pokusila zapojit do jednání v dobré víře, ale nikam se nedostala, protože Putin neprojevil zájem o seriózní jednání. Západní tlak na Kyjev, aby zahájil jednání nebo přijal příměří, které si Ukrajinci nepřejí, by pravděpodobně přitvrdil postoj Kremlu a prodloužil boje.

Spojené státy by místo toho měly nadále uplatňovat vedoucí postavení v úsilí Západu poskytnout Ukrajině zbraně, které potřebuje, uvalit další sankce na Moskvu a posílit vojenskou přítomnost NATO na jeho východním křídle. To zahrnuje včasné vyslání pokročilejších zbraní na Ukrajinu, jako jsou systémy umožňující palby na velké vzdálenosti, systémy protivzdušné obrany ve velkých výškách a protilodní střely.

Znamená to také zesílený ekonomický tlak, včetně opatření ke snížení ruských příjmů z prodeje ropy buď prostřednictvím postupného embarga ze strany Evropské unie (EU), nebo alternativně cenových stropů EU nebo cel na ruský prodej podpořených sekundárními sankcemi USA. A konečně to znamená tradiční americká cvičení na obranu svobodné plavby v Černém moři a pečlivý pohled na mnohonárodní vojenský doprovod nákladních lodí do a z Oděsy, aby se zmírnil narůstající globální nedostatek potravin.

Nikdo nechce přímou konfrontaci s Ruskem, ale pomoc Ukrajině bránit její zemi a svobodu je v bezpečnostním zájmu Západu. Zatímco Spojené státy a NATO musejí určitě vzít v úvahu ruskou jadernou kapacitu, měly by reagovat klidně a nenechat se zastrašit.

Tato neoprávněná válka má jasného agresora — Rusko — a jasnou oběť — Ukrajinu. Západ by měl usilovat o to, aby kremelská agrese selhala a aby Ukrajina zvítězila na bitevním poli nebo dosáhla výsledku, který Kyjev může akceptovat.

S pozdravem (v abecedním pořadí)...

Zdroj v angličtině: ZDE

