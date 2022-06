Výbor investorů říká, že Rusko "nezaplatí" své mezinárodní pohledávky

2. 6. 2022

čas čtení 2 minuty

Panel investorů ve středu rozhodl, že Rusko spustilo úvěrovou událost poté, co nezaplatilo téměř 1,9 milionu dolarů na úrocích ze státního dluhopisu. Tím se o krok přiblížilo k prvnímu velkému selhání při splácení zahraničního dluhu za více než století.

Výbor pro stanovení úvěrových derivátů v regionu EMEA (CDDC) na svých webových stránkách uvedl, že výbor hlasoval "ano" ve věci otázky, která měla určit, zda došlo v souvislosti s Ruskem k "události selhání splácení úvěru".

Zahraniční držitelé tohoto ruského státního dluhopisu se domáhali rozhodnutí, zda 1,9 milionu dolarů na potenciálním úroku nashromážděném během tohoto období, který nebyl zahrnut v platbě, představoval "úvěrovou událost", která by jim mohla umožnit získat výplatu z pojištění proti prodlení.

Výbor uvedl, že bude pokračovat v projednávání problému v pondělí 6. června.

Ruský bankrot kvůli splácení zahraničního dluhu vypadá podle některých investorů nevyhnutelně poté, co se ministerstvo financí USA rozhodlo koncem května neprodloužit licenci, která věřitelům umožňovala přijímat platby z Ruska navzdory finančním sankcím.

Rusko má v oběhu přibližně za 40 miliard dolarů mezinárodních dluhopisů a do konce roku jsou splatné téměř 2 miliardy.

Rozsáhlé sankce uvalené západními zeměmi a jejich spojenci na Rusko po jeho invazi na Ukrajinu 24. února, stejně jako protiopatření ze strany Moskvy, téměř vyloučily zemi z globálního finančního systému.

Ruský ministr financí Anton Siluanov 18. května řekl, že Moskva bude splácet své závazky vůči zahraničnímu dluhu v rublech, pokud Spojené státy zablokují jiné možnosti. Ne všechny dluhopisy však umožňují platbu v rublech.

Země uvedla, že by mohla rozšířit systém používaný pro platby za plyn na držitele státních dluhopisů, což by investorům do eurobondů umožnilo otevřít účty v ruské měně a rublech. Peníze by byly směrovány přes ruské národní depozitum pro vypořádání (NSD), na který se nevztahují západní sankce.

Podle propočtů JPMorgan v současné době existuje za 2,54 miliardy dolarů swapů úvěrového selhání ve vztahu k Rusku, včetně 1,68 miliardy dolarů na samotnou zemi a zbytek na index CDX.EM.

Rusko mělo před invazí na Ukrajinu, kterou nazývá "zvláštní vojenskou operací", dostupných ve zlatých a měnových rezervách téměř 650 miliard dolarů, ve srovnání se 40 miliardami dolarů mezinárodního dluhu. Také vydělává miliardy dolarů týdně prodejem ropy a plynu.

Zdroj v angličtině: ZDE

1