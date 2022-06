Moskva varuje USA před dodávkami raket do Kyjeva; Ukrajina ztrácí až 100 vojáků denně

1. 6. 2022

1. 6. 2022





Zelenskij: Ukrajina přichází až o 100 vojáků denně



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskj přiznal, že kyjevské síly v současné době zaznamenávají až 100 mrtvých a 500 zraněných každý den.



V rozhovoru pro americký televizní kanál Newsmax, který byl odvysílán v úterý, Zelenskij řekl:



Denně ztrácíme 60-100 vojáků, kteří padli v boji, a něco kolem 500 lidí, kteří byli v boji zraněni. Držíme tedy naše obranné perimetry.



Nejtěžší situace je na východě Ukrajiny a v jižním Doněcku a Luhansku, dodal Zelenskij.



Ukrajina a její obyvatelé jsou pro svět "obranným perimetrem" proti agresi Vladimira Putina, řekl Zelenskij.



Musíme si uvědomit, kdo je temnou mocností: je to Rusko. A Rusko se na Ukrajině určitě nezastaví. Ostatní země, bývalé republiky SSSR a členové EU - některé z nich jsou již členskými zeměmi NATO - jsou již ohroženy.



Ukrajinský prezident označil za "slabost" Putina a Ruska nejen to, že se jim nepodařilo obsadit menší sousední stát, ale ani pokusy o jeho odstranění z čela země.



Řekl to: "Je to pro nás velká výzva: Řekl bych, že snaha zabít vůdce té či oné země je slabost. Pokud se nedokážete domluvit, pak je to slabost."



Putin nemůže vyhrát a svět ho musí přestat bránit v důsledku zvěrstev, kterých se dopouštějí ruská vojska, pokračoval a zároveň upozornil na nedostatečné prosazování sankcí v plném rozsahu.



- Velká Británie údajně požádala USA, aby schválily britský plán na vyslání moderních raketových systémů středního doletu na Ukrajinu během několika týdnů poté, co prezident Joe Biden oznámil, že podobné zbraně pošle USA.



Po této schůzce bude ve čtvrtek následovat jednání mezi jeho ministryní zahraničí Liz Trussovou a americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem.





- Ruské jednotky byly obviněny z mučení obyvatel v Ruskem kontrolované Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny.











"Přestože vidíme, že se Rusko začíná učit ze svých chyb a v Donbasu postupuje, myslím, že je důležité zdůraznit, že bitva o Severodoněck pravděpodobně nebude jádrem doněcké kampaně."

Britský premiér Boris Johnson ve středu ráno hovořil s Bidenem o transferu raketových systémů M270 americké výroby s vícenásobným odpalováním.Spojené království by bylo první zemí, která by vyslala MLRS americké výroby, uvádí zpravodajský web. USA musí tento krok oficiálně schválit kvůli vývozním předpisům.Blinkenovy výroky zazněly poté, co americký prezident Joe Biden potvrdil, že do Kyjeva pošle modernější raketové systémy delšího doletu, což je kritická zbraň, o kterou ukrajinští představitelé žádají, snaží se zastavit ruský postup v oblasti Donbasu.. Lavrovův náměstek Sergej Rjabkov řekl, že Moskva vnímá americkou vojenskou pomoc Ukrajině "krajně negativně" a že by zvýšila riziko přímé konfrontace.Serhij Hajdaj, ukrajinský gubernátor Luhansku, ve středu ráno uvedl, že Rusko kontroluje 70 % města. Očekávaná ztráta Severodoněcku "pravděpodobně nebude jádrem" ruské kampaně v Donbasu, uvedl jeden západní představitel.Prezident Vladimir Putin označil Zircon za součást nové generace bezkonkurenčních zbraňových systémů, které se pohybují devítinásobnou rychlostí zvuku.Scholz uvedl, že Německo dodává "nepřetržitě od začátku války", a prohlásil, že pokračují rozhovory s německými partnery o způsobech dalšího vyzbrojování Ukrajiny proti ruskému útoku.Obchodníci se snaží vyhnout americkým sankcím tím, že zastírají původ ruské ropy a skrývají ji ve směsných rafinovaných produktech, jako je benzín, nafta a chemikálie, píše deník Wall Street Journal.l. Válka by se nyní mohla vzhledem k pomalému tempu postupu Moskvy protáhnout "až do konce roku".Průměrný zisk ruských jednotek v Popanse jižně od Severodoněcku se v posledním měsíci "pohyboval v průměru mezi 500 m a 1 kilometrem" denně, dodal tento činitel, což znamená, že dobytí zbytku Doněcké oblasti v Donbasu bude trvat přinejmenším další měsíce.Rusko by muselo dosáhnout "dalších náročných operačních cílů", aby mohlo vyhlásit vítězství v nyní Kremlem omezených cílem jeho války, uvedl činitel. Vyžadovalo by to obsazení města Kramatorsk, větší části hlavní silnice M04 mezi ukrajinským městem Dnipro a Ruskem drženým městem Doněck by bylo třeba překročit další řeky.Západ se domnívá, že odhad Ukrajiny, že v současných bojích ztrácí 60 až 100 zabitých vojáků denně, je "docela věrohodný", ačkoli morálka vojáků zůstává mnohem vyšší než u útočníků, kde podle oficiálního představitele "roste rozčarování" mezi mladšími vojáky a vyššími hodnostmiz pomalu probíhajícího ruského tažení.Americký ministr zahraničí Antony Blinken vystoupil na společné tiskové konferenci s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem, kde uvedl, že Ukrajina poskytla "ujištění", že nepoužije zbraňové systémy dlouhého doletu poskytnuté Washingtonem proti cílům na ruském území.Nový balík zbraní směřující na Ukrajinu je "přesně to, co potřebují", a posílí jejich pozici při případných budoucích jednáních, řekl.Pokud jde o obavy, že si Rusko vyloží balík zbraní pro Ukrajinu jako eskalaci, Blinken uvedl, že americký prezident Joe Biden svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi jasně řekl, jaké důsledky bude mít ruská invaze.Blinken uvedl: "Od prvního dne jsme o tom měli naprosto jasno, přičemž prezident Biden to sdělil přímo prezidentu Putinovi. Takže jsme udělali přesně to, co jsme řekli, že uděláme."Řekl, že Putin chtěl méně NATO, ale místo toho "dostává více NATO, více vojáků a více členů".USA nemohou předvídat, jak dlouho bude konflikt pokračovat, pokračoval Blinken, ale zajistí, aby Ukrajina byla vybavena tím, co potřebuje k účinné obraně.Blinken uvedl: ,,Nemůžeme předvídat, jak se to bude vyvíjet a kdy se to bude vyvíjet. Jak nejlépe můžeme v tuto chvíli odhadnout, čeká nás ještě mnoho měsíců konfliktu.Řekl, že Putin chtěl méně NATO, ale místo toho "dostává více NATO, více vojáků a více členů".USA nemohou předvídat, jak dlouho bude konflikt pokračovat, pokračoval Blinken, ale ujistí se, že Ukrajina je vybavena tím, co potřebuje k účinné obraně.Blinken uvedl: ,,V současné době je situace v Ukrajině velmi složitá:Nemůžeme předvídat, jak se to bude vyvíjet a kdy se to bude vyvíjet. Jak nejlépe můžeme v tuto chvíli odhadnout, čeká nás ještě mnoho měsíců konfliktu.Jeho vyjádření přišlo poté, co americký prezident Joe Biden potvrdil, že v rámci nového balíčku zbraní, který má být dnes představen, pošle na Ukrajinu další dělostřelecké raketové systémy středního dosahu s vysokou pohyblivostí.Středeční referendum, v němž voliči pravděpodobně podpoří vládní návrh, následuje po historických žádostech o vstup do NATO, které minulý měsíc podali severští sousedé Dánska, Finsko a Švédsko, kteří se dříve k NATO nepřipojili.Dánsko, které je k EU historicky kritické, si v referendu v roce 1993 zajistilo výjimku z přistoupení k bezpečnostní a obranné politice bloku i k euru, ale premiérka země Mette Frederiksenová prohlásila, že nastal čas změnit kurz."Bohužel nás čeká doba, která bude ještě nestabilnější než ta, kterou zažíváme nyní," řekla Frederiksenová..Frederiksenová vypsala referendum pouhé dva týdny po ruské invazi na Ukrajinu poté, co dosáhla dohody s většinou stran v dánském parlamentu a zároveň se zavázala zvýšit do roku 2033 výdaje na obranu na 2 % HDP v souladu s požadavky na členství v NATO.Hackeři americké armády "provedli řadu operací" v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, potvrdil Nakasone v rozhovoru pro Sky News.Řekl také, že je "každý den" znepokojen rizikem ruského kybernetického útoku zaměřeného na USA, a uvedl, že operace "hunt forward" umožňují USA vyhledávat zahraniční hackery a identifikovat jejich nástroje dříve, než jsou použity proti Americe.Napsal:Horská obec denně trpí nepřátelským ostřelováním, rasisté srovnávají osady se zemí dělostřelectvem a letadly. Nejhůře je v Toškivce a v Zolotě, orkové [slangový výraz pro ruské jednotky] záměrně útočí na výškové budovy. Jelo se nesmírně obtížně, silnice je neustále pod palbou, ale naši hrdinové se prodrali - přivezli sanitky a evakuovali devět lidí - důchodců a lidí s omezenou pohyblivostí. Haidai uvádí, že tito lidé jsou nyní v bezpečí.