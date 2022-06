Praha: "Tramvajáci jsou prostě neschopní!"

3. 6. 2022

Toto město ve Španělsku je bez aut už déle než 19 let.







Centrum města bez aut?

Politická sebevražda?



12.000 nových obyvatel.

O 61% čistčí vzduch.

Bez úmrtí vlivem nehody od 2009.



Starosta 4x opakovaně zvolen. https://t.co/uCmCJtrYza — Šimon Jiráček (@SimonJiracek) June 2, 2022





Dopravní politika pražských radních je prostě šílená. Trvalé zácpy na Smetanově nábřeží brání, aby tudy jezdili i cyklisté, jichž je ve srovnání s ostatními evropskými městy pomálu. Byli pražští radní někdy v Kodani nebo v Amsterodamu? Nebo v Londýně, kde se za vjezd do města platí denně poplatek 300 Kč? (vybíráno digitálně podle kamerou ve vjezdu do města odečtených poznávacích značek).







Mám byt na pražském Starém Městě, pár metrů od Staroměstského náměstí, poznamenává Jan Čulík. Netuším, proč se za zdejší byty platí miliony. Je tu nedýchatelný vzduch, když umyjete parapety mezi okny, do týdne jsou znovu pokryty vrstvou popílku (mezi okny!!) To všechno tu lidi dýchají. V ulicích je neuvěřitelný hluk, nikdo nedodržuje noční klid, no Divoký východ. V noci tam řvou, hulákají a zpívají opilci, takže i v letních vedrech je nutno mít zavřené okno. Restaurace bezkrupulózně vyhrávají hudbu do čtyř hodin do rána.







Hlavní problém je nejen to, že zcela zbytečným užíváním aut ve městě s dokonalou veřejnou dopravou přispívají řidiči ke globálnímu oteplování a drasticky ničí planetu, i svůj vlastní prostor, v němž budou nuceni přežívat, že ježděním auty podporují Putinovo vraždění na Ukrajině, ale zahlcují město jedovatými zplodinami, které lidem podstatně zkracují život. Nyní přichází i nová zpráva, že hluk dopravy z ulic zpožďuje mentální vývoj malých dětí. No, nejsou ti Češi blbí? (JČ)







Tramvajáci jsou prostě líný. https://t.co/CwkQ9gznaG — Matěj Michalk Žaloudek 💚 (@ZaloudekMatej) June 2, 2022

🚲 pro každého. Nejekologičtější, nejudržitelnější a zároveň nejekonomičtější je doprava s pohonem vlastních nohou 🦵. #nasedněte #nakolo

Světový den jízdního 🚴‍♂️ #WorldBikeDay

🎥 by Daniel Kondo pro @cialetras pic.twitter.com/J3XC95w8Um — OSN Česká republika (@OSNPraha) June 3, 2022 Tenhle stroj bojuje se smogem

Tenhle stroj bojuje se zácpami

Tenhle stroj bojuje s hlukem

Tenhle stroj bojuje s obezitou

Tenhle stroj bojuje s nerovnostmi

Tenhle stroj bojuje s Putinem

Tenhle stroj bojuje s klimatickou změnou



Šťastný světový den jízdního kola všem!

🚲 💪 pic.twitter.com/7OsBStcr5o — Matěj Michalk Žaloudek 💚 (@ZaloudekMatej) June 3, 2022





