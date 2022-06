Zelenského projev ke stu dnům ruské vojenské agrese

4. 6. 2022

Skvělí lidé ze skvělé Ukrajiny!

Přesně před sto dny jsme se všichni probudili do jiné reality. Přesně před sto dny jsme se probudili jiní. Když Ukrajince neprobudí sluneční paprsky, ale výbuchy raket, které dopadají na naše domovy, pak se probudí úplně jiní Ukrajinci.



V roce 2014 k nám Rusko přišlo s jedním slovem, s novým slovem. A to je slovo "válka". Dne 24. února k němu Rusko přidalo další slovo, takže vzniklo slovní spojení "válka v plném rozsahu".



A během sta dní jsme našli nebo dostali, viděli nebo chtěli vymazat další slova. Je jich jen několik. Jsou různá. Ale odrážejí to, co jsme zažili.

Mezi těmito slovy jsou pro nás některá nová. A také ta, která naši rodiče zapomněli, ale my jsme si je museli připomenout. Dobře známá všem na této planetě. A ta, která si všichni lidé musí s hrůzou připomínat. Bolestná slova. A ta, která nám skutečně dávají naději. Všechna jsou důležitá. Bude správné si je dnes všechny připomenout. Sto dní - sto slov.



Především jsou to dvě slova: "naši hrdinové". Především lidé, kteří od noci 24. února bránili náš stát.



A pak - ukrajinská slova: "Palianycja", "ozbrojené síly", "Stugna", "kozák", "Zmiinyi" a.... Samozřejmě, že "Čornobajevka" je slovo, které zaznělo už mnohokrát a v němž je vidět vše o našem odboji i o našich nepřátelích.



A také - cizí slova, která se na Ukrajině stala domácími: "Bayraktar", "Harpoon", "HIMARS", "Starlink", "Rzeszów" a.... Samozřejmě, "Lend-Lease" - další slovo, jen jedno, ale odráží 100 dní boje, 100 dní diplomacie, 100 dní podpory.



A slovo, které odráží něco důležitého v naší povaze. V ukrajinské povaze. "Javeliny", které vyděsily nepřátele, protože nečekali, že je obrněnci nezachrání. A pak vyvolalo úsměv, náš úsměv, když Ukrajinci také namalovali "Svatého Javelina".



No a slovo, na které všichni na Ukrajině zvedají přípitek - "Neptun".



Každý den jsme měli slova, která jsou teď pro každého mnohem víc než jen slova. Těžká slova. "Hostomel", "Boroďanka", "Ochtyrka", "Černihiv", "Charkov", "Cherson", "Izjum", "Melitopol", "Mariupol" a "Azovstal".



A s nimi - "armáda", "dělostřelectvo", "námořní pěchota", "pohraničníci", "rozvědka", "Národní garda", "policie", "teritoriální obrana", "letectvo", "naši hrdinní piloti"... A také slovo "duch". Duch Kyjeva. Který zničil nepřátele a přežil.



Všechna tato slova jsme možná v životě neslyšeli tolikrát jako v těchto sto dnech. A pokaždé, když je slyšíme, víme: dávají nám čas a možnost žít tak dlouho, jak je nám dáno. Dáno Bohem. Ne od nepřítele.



"Bůh" - toto slovo, tuto výzvu jsme slyšeli více než jednou. A vždy zvláštním způsobem.



Zazněla také slova, která chtěl náš nepřítel vymazat. "Volnovacha" a "Saltivka", "Popasna" a "Severodoněck". To jsou slova, která určitě napíšeme znovu. Ale po našem. Stejně jako "Buča". Stejně jako "Mariupol". A určitě je napíšeme vedle slova "tribunál".



U dalších slov - "filtrace", "deportace", "mučení", "poprava", "kobercové bombardování", "raketový úder" - určitě dostaneme odpověď. Odpovězte pouze jedním slovem - "spravedlnost". Spravedlnost, která se stane tečkou za pro nás dočasnými slovy "okupace", "Mordor", "orkové". Samozřejmě, že opustí náš lexikon. Definitivně je vyženeme z naší země.



Existovala i slova, která dávala naději a za která jsme zvlášť bojovali. "Humanitární koridory", které se staly cestou života pro statisíce lidí a umožnily překonat další slovo, strašné slovo "blokáda".



Od prvního dne máme slova, mezi nimiž je vzdálenost jako mezi tmou a světlem. Jednomu slovu se vyhýbáme. Tímto slovem jsou "uprchlíci". A díky jinému slovu věříme, že miliony našich lidí mají budoucnost. Bude to doma, na Ukrajině. Toto slovo zní "vysídlené osoby".



Hodně se toho změnilo.



Když slyšíme slovo "Patron", vzpomeneme si na nejslavnějšího ukrajinského sapéra. A když slyšíme: "maraton", pochopíme, že vůbec nejde o sport.



A samozřejmě do našeho slovníku přibyla spousta smrtelně nebezpečných slov. Slova, která žádný Ukrajinec nikdy nechtěl vidět. A slova, na která normální člověk nemůže být hrdý. "Iskander", "Kalibr", "Solncepjek", "fosforové bomby" a další.



Z nějakého důvodu jsme neviděli jejich vychvalovaný tank Armata. Myslím, že se báli našeho nového výrazu: "traktory".



A ještě jedna fráze stojí za zmínku: "druhá nejlepší armáda světa". Zpočátku to vypadalo hrozivě. Pak to bylo nebezpečné. Po Bučei - vyvolávalo to hnus. A nyní - jen trpký úsměv. Protože co z ní zbylo? Z armády, které se říkalo druhá armáda na světě... Válečné zločiny, hanba a nenávist.



A - čísla místo slov. Když každé ráno vidíte počet zabitých. Počet zraněných. Počet případů ostřelování. Počet střel. Když je vedle slova "děti" každé ráno nové číslo. Dnes - 261. Při ruské invazi zahynulo již 261 dětí. Kvůli čemu? Neexistují slova, která by na tuto otázku dokázala odpovědět.



Objevila se slova, která jsou dnes zcela běžná. Která znějí denně. Musíme se však ujistit, že pro naše děti už nebudou znamenat to, co dnes znamenají pro nás. Aby je mohly vnímat jen jako historii. Především je to slovo "ruiny". Ale také - siréna, letecký poplach, zákaz vycházení, kontrolní stanoviště, ostnatý drát. A slovo - miny.



Těch slov, která budou znát všichni, bude mnohem víc. Která budou mít pro každého smysl. A která dají šanci milionům lidí. Jsou to slova - rekonstrukce, kandidatura a členství, záruky a bezpečnost. A rozhodně slovo "návrat". Samozřejmě na základě slova, které bylo snem, ale stane se skutečností - "osvobození".



To jsou slova naší budoucnosti! To jsou slova o tom, co uděláme s naší rudou kalinou, s naší slavnou Ukrajinou.



Slova o tom, kam směřuje a vždy bude směřovat nepřátelská válečná loď. O tom, co dělat s okupanty, když někdo řekne: "Vova!". A samozřejmě - už náš lidový - "Dobrý večer! My jsme z Ukrajiny!".



Z Ukrajiny, kde pole kvete, ale vlasy jí šediví. Z Ukrajiny, která stojí a bude stát.



Z Ukrajiny, jejíž sláva a svoboda ještě nezanikly. Z Ukrajiny, které říkáme - sláva! Sláva Ukrajině! Sláva národu! A každý zná další větu: "Smrt nepřátelům!".



Protože už sto dní po předchozích osmi letech bojujeme o tři slova: mír, vítězství, Ukrajina.



Sláva Ukrajině!

