Moskva zastaví dodávky plynu do Nizozemska; USA nedodají Kyjevu raketové systémy dlouhého doletu

31. 5. 2022

- Co zbylo po ruských útocích z města Rubižne: The battle for Donbas has seen Russia switch to artillery barrages that last day and night. Ukraine's National Guard have endured much of it and have shared their footage with the BBC. The video below is what is left of Rubizhne https://t.co/JShPwrtg6E pic.twitter.com/dvquyECfSn — Quentin Sommerville (@sommervilletv) May 30, 2022

- Ruské jednotky se stále usilovně zaměřují na Donbas, silně ostřelováno je město Bachmut v Doněcké oblasti, se 72 000 obyvatel.



"Nemáme tady žádné nové zbraně, žádné nové jednotky, nic. Očekává se, že budu bojovat proti tankům samopalem. Jsme tu jen kanonénfutr. Jsme v prdeli."

Talking with a few exhausted soldiers in Bakhmut, just back from the frontlines. "We don't have any new weapons here, new forces, nothing," says one of them. Another, who fought in 2014: "I'm expected to fight a tank with my Kalashnikov. We're just cannon fodder. We're fucked." — Neil Hauer (@NeilPHauer) May 30, 2022

- Rusko v úterý přeruší dodávky plynu do Nizozemska, uvedl v pondělí Nizozemskem podporovaná firma GasTerra poté, co společnost odmítla platit dodavateli Gazprom v rublech.



Gazprom Export požaduje, aby evropské země platily za dodávky ruského plynu v rublech kvůli sankcím uvaleným kvůli invazi Moskvy na Ukrajinu. Gazprom již přerušil dodávky plynu do Finska, Polska a Bulharska poté, co odmítly dodržovat nové platební podmínky.



Společnost GasTerra, která nakupuje plyn a obchoduje s ním jménem nizozemské vlády, ve svém prohlášení uvedla, že "předvídala" kroky Ruska k odpojení plynu a část z 2 miliard metrů krychlových plynu, které měla od Gazpromu do října odebrat, nakoupila "jinde".



Přibližně 44 % nizozemské spotřeby energie je založeno na plynu, ale podle vládních údajů pochází z Ruska jen asi 15 % nizozemského plynu. Nizozemská vláda již dříve oznámila, že země hodlá do konce roku přestat používat ruská fosilní paliva.



Evropské státy se rozcházejí v názoru na to, jak reagovat na požadavek Moskvy, aby veškeré platby za plyn byly prováděny v místní měně. Německo a Itálie údajně sdělily svým firmám, že si mohou otevřít rublové účty, aby mohly nadále nakupovat ruský plyn, aniž by porušily sankce.

- Kromě telefonátu s Vladimirem Putinem v pondělí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan telefonicky hovořil s Volodymyrem Zelenským o potravinové bezpečnosti a námořních přístavech.



Agentura Reuters uvádí, že Erdoğan Zelenskému konkrétně řekl, že přikládá velkou váhu projektu vytvoření bezpečné námořní trasy pro vývoz ukrajinského zemědělského zboží. "Erdogan prohlásil, že si obzvláště cení projektu vytvoření bezpečné námořní trasy pro vývoz ukrajinských zemědělských produktů," uvedla jeho kancelář v prohlášení a dodala, že v zásadě vítá myšlenku, aby se Istanbul stal sídlem "pozorovacího mechanismu" mezi Moskvou, Kyjevem a OSN.





Continued dialogue with 🇹🇷 President @RTErdogan. Discussed threats to food security posed by the aggressor & ways to unblock 🇺🇦 ports. Held discussions on cooperation in the security sphere. Unanimously agree on the need to restore peace. We appreciate 🇹🇷's help in this process. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 30, 2022





Jde o únosy.



Is not it a version of kidnapping?

vladimir putin signed a decree on the simplification of turning into russian citizenship for Ukrainian orphaned children without parental care, especially in the partially occupied territories. — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) May 30, 2022

Putin ordered to simplify the process of attaining citizenship for kids without parental care who are from #Ukraine, or the so-called republics in occupied Donbas. Ukrainian authorities say Russia already deported around 2,000 orphans to the territories it controls pic.twitter.com/yfp1DFX8s2 — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) May 30, 2022

