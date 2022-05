EU debatuje o zmírnění zákazu těžby ruské ropy kvůli odporu Maďarska

30. 5. 2022

Dohoda, která má uklidnit maďarského premiéra Viktora Orbána, by mohla umožnit dovoz ropy přes Ukrajinu



EU diskutuje o tom, zda zmírnit zákaz dovozu ruské ropy, aby uklidnila maďarského vůdce Viktora Orbána, který blokuje nejnovější evropské sankce proti válečné mašinérii Vladimira Putina.



Vysocí diplomaté EU, kteří se v neděli sešli na zvláštní schůzce, se ocitli na mrtvém bodě ohledně kompromisního plánu, podle kterého by blok zakázal dovoz ruské ropy v tankerech, ale povolil by dovoz ropovody, což by umožnilo Maďarsku, Slovensku a České republice pokračovat v dodávkách prostřednictvím ropovodu Družba, který vede přes Ukrajinu ze sovětské éry.





Více než tři týdny poté, co předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navrhla úplný zákaz dovozu ruské ropy do konce roku, se EU v těchto plánech zasekla. Maďarsko, které je na ruské ropě silně závislé, uvedlo, že potřebuje pět let a miliardy eur na modernizaci svých rafinerií.



Hrozí, že spor zastíní pondělní a úterní summit vedoucích představitelů EU v Bruselu, který je formálně věnován diskusi o hospodářské, politické a humanitární podpoře Ukrajiny a krizi v zásobování světovými potravinami.



V pondělí ráno se sejdou velvyslanci EU, aby se znovu pokusili najít kompromis ohledně ropného embarga. "Nemusí to fungovat, může to fungovat, ale myslím, že je naší povinností to zkusit," řekl jeden z vysokých představitelů EU. Vyloučení ropovodů ze sankcí EU by ochránilo třetinu ruské ropy, která do bloku přichází, a zachovalo by tak cenný zdroj příjmů pro Moskvu.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij, který má v pondělí prostřednictvím videospojení oslovit vedoucí představitele EU, minulý týden kritizoval blok za to, že se mu nepodařilo dosáhnout dohody o ropném embargu. "Podívejte se, kolik týdnů se Evropská unie snaží dohodnout na šestém balíku sankcí proti Rusku," řekl ve čtvrtek s tím, že EU platí Rusku za energie téměř 1 miliardu eur denně. "Kde vzali ti, kdo šestý balík blokují, takovou moc?" ptal se.





Když se před několika týdny objevila myšlenka vyloučit ze zákazu ropu z ropovodů, několik členských států ji odmítlo s odůvodněním, že poskytuje nespravedlivou výhodu zemím, které mohou i nadále dostávat levnou ruskou ropu. Podle interních odhadů by Maďarsko mohlo využívat ropu o 35 % levnější než sousední země. Po týdnech patové situace však stále více zemí hledá způsoby, jak se z patové situace dostat.



"Nedosáhnout žádné dohody nebo věci dále protahovat by bylo nejhorší, ale vidět následky vydírání je také zklamáním," řekl jeden z vysoce postavených diplomatů EU.



Tato záležitost prohloubila rozkol mezi Maďarskem a jeho tradičními středoevropskými spojenci. Vysoce postavený polský diplomat uvedl, že Polsko nedokáže pochopit logiku politiky Budapešti vůči Ukrajině, a odpor vůči ropnému embargu označil spíše za politický než technický. "Dostali vše, co je technicky rozumné," konstatuje Polsko.



Maďarsku byl nabídnut dvouletý odklad zavedení ropného embarga, aby mělo čas na přebudování rafinerií a zřízení nových ropných tras od svého jižního souseda Chorvatska.



Někteří doporučují nespěchat s unáhlenou dohodou, protože se předpokládalo, že navrhované ropné embargo vstoupí zcela v platnost až koncem roku. Jiní se domnívají, že odklad vysílá děsivý politický signál, protože se zdá, že ruské síly získávají v Donbasu převahu v důsledku neutuchající dělostřelecké palby a leteckých útoků.



Maďarsko některé státy EU ještě více rozzlobilo, když prohlásilo, že by se tato otázka neměla na pondělním summitu vůbec projednávat. "Pouze by to zdůraznilo naše vnitřní rozpory, aniž by to nabídlo reálnou šanci na vyřešení rozdílů," napsal Orbán minulý týden předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi, který zasedání organizuje.



Budapešť usiluje o získání finančních prostředků EU na modernizaci svých rafinérií, které v současné době mohou přijímat pouze ruskou ropu. Orbán si stěžoval, že v nedávném plánu Evropské komise, který nastiňuje, jak se EU může odklonit od ruských fosilních paliv, není dostatek konkrétních informací o fondech EU pro vnitrozemské středoevropské státy.



V tomto plánu, známém jako RePowerEU, komise předložila kontroverzní návrh umožnit členským státům prodávat přebytečné uhlíkové kredity, které by mohly zlevnit spalování fosilních paliv. Navrhla také dobrovolný převod finančních prostředků z jiných částí rozpočtu EU.



Část prostředků na dekarbonizaci by však byla umístěna do plánu obnovy, který je pro Maďarsko nedostupný kvůli dlouhodobým obavám v důsledku likvidace tamního právního státu. Země nedostala 7,2 miliardy eur z fondu EU pro obnovu po covidu, protože nedokázala činitele EU přesvědčit, že dokáže zajistit řádné vynakládání peněz bez korupce.



Maďarsko je považováno za zemi ve zranitelném postavení, protože přes Ukrajinu vede ropovod Družba.. Vysoká ukrajinská představitelka minulý týden označila část ropovodu vedoucí do Maďarska za "velkou páku". Olena Zerkalová, poradkyně ukrajinského ministra energetiky, podle komentáře, který přinesla ukrajinská tisková agentura Ukrinform, uvedla, že by bylo "velmi vhodné, kdyby se s tímto ropovodem něco stalo".





Nesouhlas Maďarska znamená, že další opatření z balíku sankcí EU nevstoupila v platnost, včetně zpřísnění omezení pro ruské banky a zmrazení majetku a zákazu cestování pro desítky vysoce postavených Rusů, včetně bývalé gymnastky, o níž se proslýchá, že je přítelkyní Vladimira Putina, a hlavy ruské pravoslavné církve, patriarchy Kirilla.



