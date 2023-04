Ohleduplnost a velkorysost (versus sobectví a šikanování)

V něčem je tato až směšná a jakoby malicherná debata o tom, zda děti smějí do restaurace a co tam smějí nebo nesmějí dělat a co si smí a nesmí dělat hospodský hrozně důležitá, vlastně až zásadní pro českou společnost. Je myslím docela jasné, jak by to mělo být. Když jdu do hospody, snažím se být ohleduplný, protože jsou tam další lidi. A současně, když jdu do hospody, snažím se být velkorysý k ostatním: někdo tam dělá hluk, srká, mlátí lžičkama, děti povykují a pobíhají. No a co? Stane se. Jsou to děti. Já sám to nedělám, ale když jsme v partě a potřebujeme něco probrat, hulákáme abychom se slyšeli a nejspíš trochu rušíme ostatní, ale snad ne moc. Když jsme ve dvou, hovoříme potichu. Člověk má být ohleduplný a velkorysý navzájem: chovat se slušně, ale tolerovat, pokud se okolí tak úplně slušně nechová. (Protože většinově se slušně chová taky, spíše jsou výjimky, které mají svůj důvod, jako výše zmíněné, a nepřekračuje to hranici úplné neúnosnosti).