Teplota povrchu světových oceánů dosáhla rekordní hodnoty

8. 4. 2023

Vědci varují před dalšími vlnami mořských veder, které povedou ke zvýšenému riziku extrémního počasí



Podle údajů americké vlády dosáhla teplota povrchu světového oceánu historického maxima od počátku satelitních záznamů. Vede to k vlnám mořských veder po celém světě.



Podle údajů americké vlády dosáhla teplota povrchu světového oceánu historického maxima od počátku satelitních záznamů. Vede to k vlnám mořských veder po celém světě.

Klimatologové uvedli, že předběžné údaje Národního úřadu pro oceán a atmosféru (Noaa) ukázaly, že průměrná teplota na povrchu oceánu je od začátku dubna 21,1 °C, čímž překonala předchozí maximum 21 °C z roku 2016.



"Zdá se, že současná trajektorie míří mimo tabulky a překonává předchozí rekordy," uvedl profesor Matthew England, klimatolog z Univerzity Nového Jižního Walesu.



Tři roky trvající podmínky La Niña v rozsáhlém tropickém Tichomoří pomohly snížit teploty a utlumit vliv rostoucích emisí skleníkových plynů.



Vědci však uvedli, že teplo nyní stoupá k hladině oceánu, což ukazuje na možný výskyt jevu El Niño v tropickém Pacifiku koncem tohoto roku, který může zvýšit riziko extrémních povětrnostních podmínek a dále zpochybnit globální teplotní rekordy.



Více než 90 % dodatečného tepla způsobeného přidáváním skleníkových plynů do atmosféry v důsledku spalování fosilních paliv a odlesňování pohltil oceán.



Podle loňské studie se množství tepla akumulovaného v oceánu zrychluje a proniká hlouběji, čímž způsobuje extrémní počasí.



Měření z horních 2 km oceánu ukazují rychlou akumulaci tepla v horních částech oceánu, zejména od 80. let 20. století.



Dr. Kevin Trenberth, klimatolog a významný vědecký pracovník amerického Národního centra pro výzkum atmosféry, uvedl, že pozorování ukazují, že teplo v tropickém Pacifiku se rozšiřuje do hloubky více než 100 metrů.



Podle něj bude mít toto teplo vedlejší účinky na atmosféru nad ním, bude vytvářet více tepla, dodávat energii povětrnostním systémům a způsobovat mořské vlny veder.



Dr. Alex Sen Gupta, docent ve Výzkumném středisku UNSW pro klimatické změny, uvedl, že družice ukazují, že na povrchu oceánu se teplota od 80. let 20. století zvyšuje "téměř lineárně".



"Překvapivé je, že poslední tři roky byly také opravdu teplé, přestože jsme měli podmínky La Niña," řekl. "Dostáváme se k teplotám, které vypadají jako rekordní."



Sen Gupta je členem mezinárodního týmu vědců, kteří se zabývají mořskými vlnami veder - ty jeho skupina klasifikuje jako oblast oceánu, kde jsou teploty v horních 10 %, které kdy byly pro dané roční období zaznamenány, po dobu nejméně pěti dnů v řadě.



Současná pozorování ukazují mírné až silné mořské vlny veder v několika oblastech, včetně jižní části Indického oceánu, jižního Atlantiku, u severozápadní Afriky, v okolí Nového Zélandu, u severovýchodní Austrálie a západní části Střední Ameriky.



"Je neobvyklé pozorovat tolik poměrně extrémních mořských vln veder najednou," řekl Sen Gupta.



Ačkoli mořské vlny veder mohou být způsobeny místními povětrnostními podmínkami, studie ukázaly, že jejich četnost a intenzita se zvyšuje s oteplováním oceánů - tento trend se podle prognóz bude zhoršovat s globálním oteplováním způsobeným lidskou činností.



Teplejší oceány poskytují více energie pro bouře, ohrožují ledové příkrovy a zvyšují hladinu světových moří, což je způsobeno rozpínáním slané vody při oteplování.



Vlny mořských veder mohou mít také ničivé účinky na mořskou faunu a flóru a způsobit bělení korálů na tropických útesech. Experimenty také naznačují, že oteplování oceánů by mohlo radikálně změnit potravní řetězec, podpořit růst řas a zároveň snížit počet druhů, které lidé konzumují.



Prof. Dietmar Dommenget, klimatolog a modelář z Monash University, uvedl, že signál globálního oteplování způsobeného člověkem je v oceánech mnohem zřetelnější.



"Je zřejmé, že se nacházíme v rychle se oteplujícím klimatu a že budeme neustále svědky nových rekordů. Mnoho našich předpovědí předpovídá El Niño.





"Pokud k němu dojde, uvidíme nové rekordy nejen v oceánech, ale i na souši. Tato data již naznačují, že jsme svědky rekordů, a ještě letos by mohly přijít další."







