Tragédie putinské generace: Průměrnému válečnému invalidovi je 27 let

12. 4. 2023

čas čtení 1 minuta

Ruští představitelé stísněně mlčeli ohledně toho, kolik ruských vojáků se vrací domů bez rukou a nohou. Ale nyní náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Jekatěrina Prijezževa přiznala, že průměrný věk takových domácích obětí Putinovy války na Ukrajině je 27 let. Ruští představitelé stísněně mlčeli ohledně toho, kolik ruských vojáků se vrací domů bez rukou a nohou. Ale nyní náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Jekatěrina Prijezževa přiznala, že průměrný věk takových domácích obětí Putinovy války na Ukrajině je 27 let.

To znamená nejen to, že obětem války byly čtyři, když se Putin dostal k moci, ale že budou součástí lidské krajiny Ruska ještě dlouho poté, co Putin odejde ze scény - možná ještě déle, než byly oběti dřívějších ruských válek, a že budou finanční i psychickou zátěží na desítky let dopředu.

Analytik Anton Něvzorov v komentáři ke zprávě píše, že navzdory oficiálnímu mlčení je aritmetika pro výpočet počtu invalidů docela jednoduchá. "Na každého zabitého připadají zranění." Z nich se třetina vrátí na invalidním vozíku, protože přišli o ruce nebo nohy.

"Kolik jich bude?" klade otázku Něvzorov. "Mnoho, velmi mnoho. Mnohem více, než tomu bylo u takzvaných ‚Afghánců‘ a ‚Čečenců‘. Téměř každý má PTSD, mnozí budou brát drogy a páchat zločiny. V tomto není nic nového. Jen velikost problému je mnohem větší."

"A kdo to všechno zařídil?" Kdo říká, že všechno jde podle plánu? Jediný muž, který se nyní skrývá ve svém kremelském bunkru."

Zdroj v ruštině: ZDE

0