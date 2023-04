Ruská agrese na Ukrajině: EU přidala skupinu Wagner na sankční seznam: mladík podezřelý z šíření tajných informací z Pentagonu stane v pátek před soudem

14. 4. 2023

Jack Teixeira bude u bostonského soudu čelit obvinění ze špionáže; na skupinu Wagner byly uvaleny sankce za "aktivní účast" v ruské agresivní válce



- Suspilne, ukrajinská státní vysílací společnost, informuje, že dvě osady v Sumské oblasti byly v pátek ráno 19krát ostřelovány. S odvoláním na regionální úřady rovněž informuje, že 47letý muž je ve vážném stavu poté, co se jeho auto dostalo včera pod palbu při ostřelování Dvořičné v Charkovské oblasti.



- Ruský velvyslanec v USA naznačil, že je možná načase snížit počet amerických novinářů v Rusku, když v televizi hovořil o zadržení reportéra listu Wall Street Journal Evana Gershkoviche.



"Američané nám pohrozili odvetnými opatřeními, pokud Gershkoviche v nejbližší době nepropustíme," řekl ruský velvyslanec Anatolij Antonov ruské státní televizi První kanál. "Uvidíme, jak se zachovají."



Podle agentury Reuters Antonov uvedl, že měl "velmi ostrý" rozhovor s náměstkyní ministra zahraničí USA Victorií Nulandovou, která obvinila Rusko z nezákonného zadržování Gershkoviche. Antonov uvedl, že ho Nulandová opakovaně kontraproduktivně přerušovala.



Ruský velvyslanec řekl, že možná nastal čas snížit počet amerických novinářů pracujících v Rusku.



"Američané mají velmi dobré slovo - reciprocita, na které vždy trvají," řekl Antonov v pořadu Bolšaja igra. "Možná nastal čas, abychom projevili reciprocitu a snížili počet amerických novinářů, kteří pracují v Moskvě a v celém Rusku, na počet [ruských novinářů], kteří pracují ve Washingtonu a New Yorku," řekl Antonov.

- Malé zemědělské městečko Dighton ve státě Massachusetts se zdá být nepravděpodobným místem, které by mělo vliv na ukrajinskou taktiku na bojišti nebo že by vyvolalo diplomatické dopady přes půl zeměkoule.



Ale právě odtud, hodinu jižně od Bostonu, pochází 21letý příslušník letecké národní gardy Jack Teixeira, který je podezřelý z toho, že do chatovací skupiny hráčů na Discordu s názvem Thug Shaker Central posílal zpravodajské dokumenty určené pro nejvyšší funkcionáře Pentagonu.



"Je to tady jako v Boží zemi," řekl šestadvacetiletý farmář Cam Levesque, který stál u své dodávky na benzínové pumpě. "Střílíme ze zbraní, jezdíme na terénních motorkách. Nikdo nic neříká, pokud se k chováš k druhým s respektem. Každý si dělá, co chce."



Ještě ve čtvrtek pozdě večer byly cesty k domu, který Teixeira sdílel se svou matkou Dawn, majitelkou květinářství, zablokované. Sousedé uvedli, že Teixeira, který byl v zatčen a odveden v poutech v červených šortkách a zeleném tričku, jim připadal klidný a zdvořilý.



V pátek se Teixeira dostaví k federálnímu soudu v americkém Bostonu. Americký generální prokurátor Merrick Garland uvedl, že Teixeira bude obviněn z neoprávněného vynášení utajovaných informací o národní obraně.



"Milí lidé - to je ostuda," řekl soused Mario Correia a dodal, že pokud bude Teixeira odsouzen, může ho nyní čekat pobyt v "Leavenworthu", nejznámějším americkém vojenském vězení v Kansasu:



- Evropská rada na svůj sankční seznam přidala také RIA FAN, ruské médium, které je součástí mediální skupiny Patriot, jejíž správní radu vede Jevgenij Prigožin - šéf společnosti Wagner.



Ruská nevládní organizace a dezertér z Wagneru konstatují, že bojovníci ze skupiny Wagner jsou odpovědní za stětí ukrajinského válečného zajatce, jehož zjevné video vyvolalo odsouzení ze strany Ukrajiny a představitelů OSN.



Prigožin ve čtvrtek tato obvinění popřel. Rusko uvedlo, že zahájilo vyšetřování záběrů.



Na osoby a subjekty uvedené na sankčním seznamu Evropské unie se vztahuje zmrazení majetku v EU, zákaz cestování a zákaz poskytovat jim finanční prostředky jakoukoli osobou nebo firmou z EU.



EU přijala v uplynulém roce deset po sobě jdoucích balíčků sankcí proti Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu.





- EU přidala na sankční seznam skupinu Wagner



Evropská unie ve čtvrtek zařadila ruskou žoldnéřskou skupinu Wagner na svůj sankční seznam za "aktivní účast na ruské agresivní válce proti Ukrajině".



Skupina Wagner, která vede ruské boje ve snaze dobýt ukrajinská města Bachmut a Soledar, již byla v únoru zařazena na jiný sankční seznam EU za porušování lidských práv a "destabilizaci" zemí v Africe.



Evropská rada, která zastupuje 27 členských států EU, uvedla, že nový sankční seznam "doplňuje" ten předchozí.



Skupina Wagner byla na seznam nově zařazena "za jednání podkopávající nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny".



To, že je Wagner na seznamu uveden dvakrát, "podtrhuje mezinárodní rozměr a závažnost činnosti této skupiny, jakož i její destabilizující dopad na země, v nichž působí," uvedla Rada v prohlášení.



- Mladík podezřelý z šíření tajných informací z Pentagonu stane v pátek před soudem



Americké ministerstvo spravedlnosti zatklo 21letého Jacka Teixeiru, podezřelého z nedávného úniku zpravodajských informací Pentagonu na internet, oznámil ve čtvrtek generální prokurátor USA Merrick Garland. K zatčení došlo "v souvislosti s vyšetřováním údajného neoprávněného vynášení, uchovávání a předávání utajovaných informací o národní obraně", uvedl Garland.



Teixeira v pátek bude předveden k soudu v Massachusetts poté, co byl zadržen ve svém domě ve městě North Dighton ve státě Massachusetts agenty FBI. Na záběrech ze zpravodajství natočeného z vrtulníku bylo vidět, jak je mladý muž s ostříhanými tmavými vlasy, v olivově zeleném tričku a červených šortkách nucen jít pozpátku k týmu agentů, kteří na něj míří puškami.



Mluvčí Pentagonu Patrick Ryder uvedl, že únik utajovaných informací byl "úmyslným, kriminálním činem". Dodal, že Pentagon přijal opatření k přezkoumání distribučních seznamů a ujistil se, že osoby, které informace dostávají, je potřebují znát.



Předpokládá se, že únik informací začal na stránce Discord, což je platforma sociálních médií oblíbená mezi lidmi hrajícími online hry a kde Teixeira údajně po léta psal o zbraních, hrách a rasistických memech.



Jako první Teixeiru veřejně identifikovaly investigativní webové stránky Bellingcat a The New York Times, a to několik minut předtím, než federální úřady potvrdily, že je předmětem zájmu vyšetřování. Informovaly o sledování profilů na dalších obskurnějších stránkách spojených s Teixeirou.



Teixeira byl "specialistou na kybernetické dopravní systémy", tedy v podstatě IT specialistou odpovědným za vojenské komunikační sítě, včetně jejich kabeláže a rozbočovačů. Jeden z představitelů obrany sdělil agentuře Associated Press, že v této funkci by Teixeira měl mít vyšší stupeň bezpečnostní prověrky - protože by měl také za úkol zajistit ochranu sítí.





- Šéf OSN pro jadernou energetiku Rafael Grossi ve čtvrtek varoval, že "jsme ohroženi" po dvou nedávných explozích nášlapných min poblíž ukrajinské elektrárny v Záporoží. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) opakovaně vyjádřila obavy o bezpečnost elektrárny, která je největší evropskou atomovou elektrárnou.









- Nejvýznamnější ruský opoziční politik Alexej Navalnyj se ve vězení potýká se záhadnou nemocí, která by mohla být nějakým pomalu působícím jedem, a za více než dva týdny zhubl 8 kg, uvedla jeho mluvčí Kira Jarmyšová. "Nevylučujeme, že právě v této době je Alexej Navalnyj pomalu tráven, je pomalu zabíjen, aby to přitahovalo méně pozornosti," uvedla Jarmyšová v příspěvku na Twitteru. "Je držen v káznici s akutními bolestmi bez lékařské pomoci," dodala.

- Společnost ExxonMobil zvýšila svému generálnímu řediteli v roce 2022 plat o 52 % na 35,9 milionu dolarů poté, co ropná společnost vykázala na pozadí ruské invaze na Ukrajinu nejvyšší zisk v historii. Plat Darrena Woodse se loni zvýšil o 10 % na 1,9 milionu dolarů, zatímco jeho prémie a odměny za akcie vzrostly oproti předchozímu roku o 80 %.







Zdroj v angličtině ZDE

"Každý den v oblasti Bachmutu nepřítel podniká 40 až 50 útočných a přepadových pokusů, podniká více než 500 úderů s využitím celé škály dostupných zbraní," uvedl brigádní generál Oleksij Hromov, zástupce náčelníka hlavního operačního oddělení generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil.Prigožin, jehož síly vedly většinu bojů o toto město, reagoval na prohlášení ruského ministerstva obrany, které uvedlo, že síly Moskvy "blokují" ukrajinské jednotky.Kristalina Georgievová, výkonná ředitelka MMF, uvedla, že kombinace pandemie covidu, války na Ukrajině a problémů s globalizací vede k potenciálně nebezpečnému rozpadu.Vučić řekl, že si je "zcela jistý", že srbská munice se objeví "na té či oné straně bojiště" na Ukrajině poté, co byla vyvezena do Turecka, Španělska nebo České republiky.Stalo se tak den poté, co prezident Volodymyr Zelenskij vyzval mezinárodní politiky, aby jednali, a uvedl, že svět nemůže ignorovat "zlé" záběry, které se šířily na Telegramu, Twitteru a dalších kanálech sociálních médií a vyvolaly mezi Ukrajinci odpor."Není žádný rozdíl mezi... jakýmkoli ukrajinským městem, všechna musí být a budou opět Ukrajinou," uvedl Kuleba, který vystoupil prostřednictvím videospojení na bezpečnostní konferenci o Černém moři v Bukurešti.. Program Tempest je považován za klíčovou součást britských plánů v oblasti výdajů na obranu a ruská invaze na Ukrajinu vyvinula na vládu tlak, aby zvýšila své investice.