Poslechněte si Churchilla – a promluvte si s Pekingem

12. 4. 2023

Ve vztazích mezi Čínou a Spojenými státy se situace v posledních letech zhoršila takovým způsobem, že je pro obě strany obtížné ustoupit od svých maximálních požadavků. Jsou za to zodpovědní především vládci v Pekingu, kteří nacházejí stále větší zálibu v imperialismu, píše Jacques Schuster. Ve vztazích mezi Čínou a Spojenými státy se situace v posledních letech zhoršila takovým způsobem, že je pro obě strany obtížné ustoupit od svých maximálních požadavků. Jsou za to zodpovědní především vládci v Pekingu, kteří nacházejí stále větší zálibu v imperialismu,

Washington z toho vyvozuje správný závěr. Oživuje staré vojenské aliance, uzavírá nové obranné pakty jako s Austrálií a Velkou Británií, chytře se spoléhá na rovnováhu sil v regionu, podporuje Indii v tomto smyslu, dokonce se snaží získat Nové Dillí na svou stranu, umožňuje Japonsku bezprecedentní přezbrojení a posiluje různé partnery ve společných manévrech – naposledy Filipíny. Krátce řečeno, USA spoléhají na sílu a odstrašení. Pokud by Peking vážně uvažoval o útoku na Tchaj-wan, následky by byly bolestivé. Ale bude to stačit?

Dokonce ani během nejchladnější studené války Washington a Moskva nikdy nenechaly komunikační kanály uzavřené. Svědčí o tom četné ženevské konference od 50. let. Nevzešly z myšlenky nějakých holubic míru, ale od jestřábů reálpolitiky, kteří někdy dokonce sledovali strategii "ústupku": Nejen proto, aby zadrželi nepřítele (zadržování), ale také ho donutili k ústupkům.

Američtí prezidenti Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon a Ford měli ve svém arzenálu víc než jen klacek. Navíc byli vždy připraveni vyjednávat s druhou stranou prostřednictvím svých zvláštních vyslanců – od Paula Nitzeho po Henryho Kissingera.

Washington jedná z pozice síly

Důvodem bylo uvědomění si, že válka mezi jadernými mocnostmi neprospěje ani jedné straně, a že přímým ozbrojeným konfliktům mezi supervelmocemi je proto třeba se pokud možno vyhnout. Nelze se zbavit dojmu, že tento vhled byl po skončení studené války ztracen a že zůstalo pouze vědomí, při absenci jiných diplomatických dovedností, využít v případě pochybností klacku.

Washington stále jedná z pozice síly. Může si dovolit vyslat vyjednavače do Pekingu nebo Ženevy, aby s Čínou zahájil jednání. Cílem musí být přesvědčit lidovou republiku, že je výhodné zachovat současný status quo. Co řekl Churchill v projevu v Dolní sněmovně v roce 1950? "Appeasement ze slabosti nebo strachu je stejnou měrou marný a fatální. Appeasement z pozice silnějšího může být nejjistější a možná jedinou cestou ke světovému míru."

