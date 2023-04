Ruská agrese na Ukrajině: Putin a Zelenskij navštívili vojáky poblíž fronty

18. 4. 2023







Ruský prezident byl na jihu Chersonské oblasti, Zelenskij byl viděn v Avdijivce





- Zelenskij navštívil vojáky v Avdijivce



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij v úterý navštívil ukrajinské jednotky v Avdijivce v Doněcké oblasti, uvedla jeho kancelář.



Zelenskij si vyslechl hlášení velitelů o situaci na bojišti a předal vojákům ocenění, uvedla agentura.



- Vladimir Putin navštívil vojenská velitelství v Ruskem kontrolované ukrajinské Chersonské a Luhanské oblasti, uvedl Kreml. Prezident se zúčastnil zasedání vojenského velení v Chersonské oblasti, aby si vyslechl zprávy výsadkových sil a "dněperské" armádní skupiny a dalších vysokých důstojníků o situaci v Chersonské a Záporožské oblasti, které Moskva prohlásila za součást Ruska.



Ruské jednotky se v listopadu stáhly z hlavního města oblasti Chersonu a v očekávání ukrajinské protiofenzívy posilují své pozice na protějším břehu Dněpru. Kreml neuvedl, kdy se Putin jednání zúčastnil.

- Polsko uvedlo, že podle polského ministra zemědělství Roberta Teluse dosáhlo dohody o obnovení tranzitu ukrajinského obilí přes své území od pátku



Informovala o tom agentura Reuters:



Poté, co Varšava a Budapešť o víkendu oznámily zákaz dovozu některých produktů z Ukrajiny, sílí tlak na Brusel, aby vypracoval řešení pro celou Evropskou unii, a další země východní Evropy uvedly, že rovněž zvažují takové opatření.



Zemědělci tvrdí, že levný dovoz z Ukrajiny, která má kvůli ruské invazi potíže s vývozem po moři, snížil ceny a omezil jejich odbyt.



V Polsku tato otázka způsobila ve volebním roce problém pro vládnoucí nacionalistickou stranu Právo a spravedlnost (PiS), která se opírá o venkovské oblasti, kde získává velkou část své podpory.



Ukrajina uvedla, že její prioritou je obnovení tranzitu přes Polsko.



"Podařilo se nám vytvořit takové mechanismy, které zajistí, že v Polsku nezůstane ani jedna tuna obilí," řekl Telus novinářům po dvou dnech jednání ve Varšavě.



- Rusko varovalo, že vyhlídky na dohodu umožňující bezpečný válečný vývoz obilí a hnojiv z ukrajinských černomořských přístavů po 18. květnu "nejsou tak skvělé".



Informovala o tom agentura Reuters:



"Samozřejmě, že o tom bude hovořit během svého bilaterálního (setkání s Guterresem)," řekl novinářům ruský velvyslanec v OSN Vasilij Nebenzia.



"Nic se nehýbe, snahy se vyvíjejí, ale bohužel jsou pro nás bezvýsledné," řekl s odkazem na pokusy OSN pomoci usnadnit Rusku vlastní vývoz potravin a hnojiv navzdory rozsáhlým západním sankcím uvaleným na Moskvu kvůli invazi.



"Zatím žádné optimistické zprávy ... Jasně jsme řekli, že chceme vidět pokrok," řekl Nebenzia.



Dohodu o vývozu obilí zprostředkovala OSN a Turecko v červenci loňského roku s cílem pomoci řešit celosvětovou potravinovou krizi, kterou podle představitelů OSN zhoršila ruská invaze na Ukrajinu, nejsmrtonosnější válka v Evropě od druhé světové války.



V listopadu byla prodloužena a minulý měsíc pak Rusko souhlasilo s obnovením dohody pouze na dobu nejméně 60 dnů, což je polovina zamýšlené doby. Moskva uvedla, že o dalším prodloužení bude uvažovat pouze v případě, že bude splněno několik požadavků týkajících se jejího vlastního vývozu.



S cílem pomoci přesvědčit Rusko, aby Ukrajině umožnilo obnovit vývoz obilí z Černomoří, byla v červenci uzavřena také samostatná tříletá dohoda, v níž se OSN zavázala pomoci Rusku s vývozem potravin a hnojiv.



- Podle agentury TASS se očekává, že ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov bude příští týden během návštěvy New Yorku jednat o dohodě o černomořském obilí s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterresem



Dohoda o vývozu černomořského obilí byla minulý měsíc prodloužena o 60 dní, ale Rusko naznačilo, že nemusí souhlasit s jejím dalším prodloužením, pokud Západ neodstraní překážky, které podle něj brání vývozu ruského obilí a hnojiv.



Agentura France-Presse ve Stockholmu uvádí, že výrobce švédské vodky Absolut oznámil, že zastavuje veškerý vývoz do Ruska poté, co se ve Švédsku a na sociálních sítích objevily výzvy k bojkotu této značky



Společnost Absolut Company uvedla, že se "rozhodla zastavit vývoz své značky do Ruska".



Stephanie Durroux, generální ředitelka společnosti, v prohlášení uvedla, že společnost plní "povinnost péče" vůči svým zaměstnancům a partnerům. "Nemůžeme je vystavovat masivní kritice ve všech podobách," dodala.



Vlastník Absolutu, společnost Pernod Ricard, již dříve v dubnu potvrdil, že obnovil některé vývozy do Ruska poté, co je předtím v březnu 2022, krátce po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, zastavil.



Obavy o bezpečnost přiměly ruské úřady, aby letos zrušily tradiční celonárodní průvody v Den vítězství, při nichž lidé nesou portréty příbuzných, kteří za druhé světové války bojovali proti nacistickému Německu, uvedl v úterý podle agentury Reuters jeden ze zákonodárců.



Od roku 2012 se průvody "nesmrtelných pluků" staly důležitým prvkem celonárodních oslav 9. května, státního svátku, kdy Rusko uctívá památku 27 milionů sovětských občanů, kteří padli v boji za porážku invaze Adolfa Hitlera.



Agentura Tass však citovala zákonodárkyni Jelenu Cunajevovou, která uvedla, že pochody se letos konat nebudou, protože řada regionů, včetně Ruskem anektovaného Krymu, je "kvůli hrozbě" zrušila.



Tsunajevová hrozbu neupřesnila, ačkoli Rusko tvrdí, že Ukrajina stojí za bombovými útoky na ruském území.



Tass cituje Cunajevovou: "Je to stále jeden nedělitelný příběh, nesmrtelný plukovní průvod, pokud někde lidé nemají takovou možnost, využijme jiné možnosti."



Podle ní byli všichni vyzváni, aby zveřejnili fotografie svých příbuzných veteránů na sociálních sítích, na oblečení, na autě a na webových stránkách hnutí.



- Ruská státní tisková agentura Tass informovala, že velvyslanci USA, Velké Británie a Kanady byli předvoláni na ministerstvo zahraničí kvůli svým komentářům ke včerejšímu odsouzení opozičního aktivisty Vladimira Kara-Murzy.



Tass cituje ministerstvo:



V souvislosti s hrubým vměšováním do vnitřních záležitostí Ruska a činností, která neodpovídá diplomatickému statusu, byli na ministerstvo zahraničí předvoláni velvyslanci USA, Velké Británie a Kanady.



Zpráva rovněž cituje mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marii Zacharovovou, která "zdůraznila, že Moskva považuje za nepřijatelné prohlášení britské velvyslankyně Deborah Bronnertové po odsouzení Kara-Murzy a varovala Londýn před politizací mezinárodních otázek lidských práv. Zacharovová rovněž označila za 'vrchol cynismu' požadavky velvyslanců USA a Kanady na propuštění Kara-Murzy, zatímco v jejich vlasti jsou bezostyšně porušována lidská práva a pronásledováni disidenti."



- Rusko "zatím" neplánuje zablokovat Wikipedii, uvedl v úterý jeho ministr pro digitální záležitosti, když moskevský soud udělil internetové encyklopedii další pokutu za to, že neodstranila obsah, který Rusko považuje za nezákonný.





"Wikipedii zatím neblokujeme, žádné takové plány zatím nemáme," citovala agentura Interfax ministra pro digitální záležitosti Maksuta Šadajeva, který vystoupil na datovém fóru v Moskvě.

Návrh Varšavy by zastavil dovoz ruské ropy severní větví ropovodu Družba.







- Maďarsko, které minulý týden oznámilo, že souhlasilo se změnou smlouvy s ruským Rosatomem o rozšíření jaderné elektrárny Paks, se dosud důrazně stavělo proti jakýmkoli sankcím vůči ruské jaderné energetice.



Belgie, kde se nachází největší světové centrum obchodu s diamanty Antverpy, zatím úspěšně lobbovala proti zákazu dovozu z Ruska.



- Ruský soudce zamítl odvolání reportéra deníku Wall Street Journal Evana Gershkoviche proti rozhodnutí držet ho ve vazbě před soudním procesem kvůli obvinění ze špionáže.



Jednatřicetiletý Gershkovich je prvním americkým novinářem, který byl v Rusku zadržen na základě



- Švýcarsko co nejdůrazněji odsoudilo ruskou válku proti Ukrajině, velmi se angažuje v humanitární pomoci Ukrajině a dělá vše pro seriózní zavedení sankcí proti Rusku, uvedl dnes jeho prezident.



Na společné tiskové konferenci s německým kancléřem Olafem Scholzem to řekl Alain Berset: "Přijali jsme sankce (EU) a samozřejmě je bereme zcela vážně a prostě děláme vše pro to, abychom je vážně prosadili."



- Rumunská vládnoucí sociálnědemokratická strana (PSD) uvedla, že požádá koaliční vládu, aby schválila mimořádný dekret o prosazení dočasného zákazu dovozu ukrajinského obilí, který odráží podobné kroky zemí střední a východní Evropy.



V pondělí se Slovensko připojilo k Polsku a Maďarsku a zakázalo dovoz obilí z Ukrajiny, protože i nejvěrnější spojenci Kyjeva se dostali pod domácí tlak, aby ochránili své zemědělské trhy.



"PSD požádá vládní koalici o politické rozhodnutí, které umožní ... vládě vydat dekret," uvedla strana, k níž patří i ministr zemědělství, v prohlášení.



"Rumunsko musí zároveň nadále podporovat Ukrajinu tím, že usnadní tranzit zemědělských produktů do jiných států Evropské unie nebo na obchodní trasy v Černém moři."



- Vladimir Putin navštívil vojenské velitelství v Ruskem okupovaných oblastech Ukrajiny, uvedl Kreml. Ruská státní televize ukázala Putina, jak vystupuje z vojenského vrtulníku na Ruskem ovládané Ukrajině a zdraví se s vysokými vojenskými veliteli. Nebylo uvedeno, kdy se návštěva uskutečnila.





- Polsko a Ukrajina budou v úterý brzy ráno pokračovat v jednáních o obnovení tranzitu potravin a obilí, uvedl polský ministr zemědělství pro veřejnoprávní rozhlasovou stanici PR1. Obě země v pondělí jednaly o zákazech ze strany zemí střední a východní Evropy, které se snaží ochránit své zemědělce před dopady přílivu levnějšího ukrajinského obilí.



- Ruské síly zintenzivňují používání těžkého dělostřelectva a leteckých úderů ve zdevastovaném východoukrajinském městě Bachmut, uvedl v úterý velitel ukrajinských pozemních sil.



- Ruský ministr obrany Sergej Šojgu v úterý svému čínskému protějšku řekl, že vojenská spolupráce jejich zemí je "stabilizující" silou ve světě a pomáhá snižovat pravděpodobnost vzniku konfliktu.



- Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko se v úterý setkal s Ruskem dosazeným šéfem okupované ukrajinské Doněcké oblasti Denisem Pušilinem.



Zdroj v angličtině

