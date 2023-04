Rusko posílá na Ukrajinu 70 let staré tanky. Bez modernizace

19. 4. 2023

První z potenciálně dvou nebo tří set 70 let starých tanků T-55, které Kreml stahuje z dlouhodobých skladů, konečně dorazily na Ukrajinu, informuje David Axe.

Fotografie, která se objevila online v pátek, zachycuje T-55 údajně někde v Záporožské oblasti na jižní Ukrajině.

Fotografie potvrzuje to, co někteří pozorovatelé chmurně předpovídali: Kreml posílá T-55 na Ukrajinu, aniž by je modernizoval. Tank na fotografii má stejnou aktivní infračervenou optiku, jakou měl T-55 v pozdních 50. letech.

A neexistují žádné důkazy, že by Rusové přidali bloky výbušného reaktivního pancíře, aby posílili původní tenký ocelový pancíř T-55.

Jinými slovy, T-55 jsou skutečně technologií z 50. let. A beznadějně zastaralé ve srovnání s nejstarším tankem v ukrajinském inventáři.

Tento nesoulad by mohl mít hluboké důsledky v nadcházejících týdnech a měsících, kdy se neúspěšná ruská zimní ofenzíva vyčerpá a Ukrajina se bude snažit chopit iniciativy svou vlastní, dlouho plánovanou protiofenzívou.

"Ukrajinci s přílivem západní pomoci zlepšili kvalitu svých tanků a dalších vozidel," napsal ve svém bulletinu Mick Ryan, generál australské armády ve výslužbě. "Rusové, kteří ztratili většinu své nejlepší výzbroje v prvním roce války, se obracejí k mnohem starším tankům a obrněným vozidlům ze skladů studené války."

