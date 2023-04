Sopečný mikrob "překvapivě rychle" požírá CO2, zjistili vědci

20. 4. 2023

Objev organismu konzumujícího kysličník uhličitý uhlík v horkých pramenech by mohl vést k účinnému způsobu pohlcování plynu, který způsobuje globální oteplování



Mikrob objevený v horkém sopečném prameni pohlcuje oxid uhličitý "překvapivě rychle", zjistili vědci, kteří ho objevili.



Vědci doufají, že mikroby, které se přirozeně vyvinuly k pohlcování CO2, využijí jako účinný způsob odstraňování skleníkového plynu z atmosféry. Ukončení spalování fosilních paliv má zásadní význam pro ukončení klimatické krize, ale většina vědců se shoduje na tom, že k omezení budoucích škod bude nutné CO2 z ovzduší také odsávat.

Nový mikrob, sinice, byl objeven v září v sopečných vývěrech poblíž italského ostrova Vulcano, kde voda obsahuje vysoké množství CO2. Vědci uvedli, že tento mikrob přeměňuje CO2 na biomasu rychleji než jakákoli jiná známá sinice.



V únoru tým zkoumal také horké prameny ve Skalistých horách v americkém Coloradu, kde je hladina CO2 ještě vyšší. Tyto výsledky se nyní analyzují. Výzkumníci uvedli, že všechny jejich údaje o mikrobech budou zveřejněny a zpřístupněny ostatním vědcům jako databáze, která páruje sekvence DNA s bankovními vzorky bakterií.



Dr. Braden Tierney z Weill Cornell Medical College a Harvard Medical School uvedl: "Projekt využívá 3,6 miliardy let mikrobiální evoluce," dodal. "Na mikrobech je hezké, že jsou to samovznikající mechanismy. To u mnoha chemických přístupů [k zachycování CO2] nemáte."



Nový mikrob má podle Tierneyho ještě jednu neobvyklou vlastnost: funguje ve vodě, což by mohlo pomoci likvidovat absorbovaný CO2.



Podle Tierneyho však tento mikrob není stříbrnou kulkou. "Ve skutečnosti neexistuje univerzální řešení pro změnu klimatu a zachycování uhlíku. Budou existovat okolnosti, kdy stromy předčí mikroby nebo houby. Ale budou také okolnosti, kdy budete opravdu potřebovat rychle rostoucí vodní mikroby, které CO2 pohlcují," řekl. To by mohlo zahrnovat velké rybníky obsahující uhlík. Mikrob by také mohl být schopen vyrábět užitečný bioplast.



Projekt financovala biotechnologická společnost Seed Health, která Tierneyho zaměstnává také jako konzultanta. Tato společnost již prodává probiotika pro lidské zdraví, vyvinula probiotikum pro včely a zkoumá využití mikrobiálních enzymů k rozkladu plastů.



"Společnost Seed Health byla založena na základě přesvědčení, že odhalením obrovského potenciálu mikrobiomu můžeme dosáhnout transformačního pokroku v oblasti zdraví lidí a planety," uvedl její spolušéf Raja Dhir. "Naše práce s doktorem Tierneym je přesně v souladu s tímto posláním a může pomoci odhalit nové modely [pro] zachycování uhlíku."



Myšlenka využití bakterií k zachycování CO2, potenciálně vylepšené genetickým inženýrstvím, je aktivní oblastí výzkumu. Nedávný přehled naznačil, že bakterie by mohly kromě zachycování CO2 produkovat i užitečné chemické látky, a uvedl: "Použití modifikovaných bakterií k zachycování CO2 má další výhodu v podobě generování užitečných vedlejších průmyslových produktů, jako jsou biopaliva, farmaceutické sloučeniny a bioplasty."



Americká společnost LanzaTech již využívá bakterie k přeměně CO2 na komerční paliva a chemikálie. Britská společnost CyanoCapture, kterou podporují Shell a Elon Musk, využívá sinice k výrobě biomasy a biologických olejů. Na využití řas k výrobě biopaliv pracuje řada společností, i když společnost ExxonMobil svůj výzkum v této oblasti nedávno ukončila.



Při spalování biopaliv se zachycený CO2 vrací do atmosféry. Výzkum v Lawrence Berkeley National Laboratory v USA však zkoumá využití bakterií k vysrážení minerálů zachycujících uhlík z mořské vody, čímž by se CO2 zakonzervoval. Tato práce je založena na katalyzátoru enzymu, který zkoumají také vědci v Číně, kteří hledají v horkých průduších na dně oceánu enzymy odolné vůči teplu.





Bylo také prokázáno, že bakterie nalezené v jeskyních přeměňují CO2 na minerály. Další vědci se snaží využít bakterie ke snížení emisí CO2 z výroby cementu.







