Tucker Carlson, známý ultrapravicový komentátor, byl náhle vyhozen z Fox News

25. 4. 2023

Foto: Tucker Carlson, autor Gage Skidmore, Wikimedia Commons

Krajně pravicový moderátor extremistické americké televize Fox News odchází s okamžitou platností a na jeho místo nastupují dočasní moderátoři



V pondělí bylo náhle oznámeno, že krajně pravicový moderátor Tucker Carlson opustil televizi Fox News

Tucker Carlson byl propuštěn na Murdochův příkaz kvůli žalobě za diskriminaci



"Fox News Media a Tucker Carlson se dohodli na rozchodu," uvedla televize v prohlášení. "Děkujeme mu za jeho služby pro televizi jako moderátorovi a předtím jako přispěvateli."



V prohlášení se uvádí, že poslední díl Carlsonova pořadu byl v pátek. Od pondělí se budou ve vysílacím čase 20:00 ET střídat různé osobnosti, dokud nebude vybrán nový stálý moderátor, uvedla stanice.

Carlsonův odchod byl náhlý. Ještě v pondělí ráno stanice Fox vysílala upoutávky na jeho večerní pořad, v němž měl vést rozhovor s republikánským kandidátem na prezidenta Vivekem Ramaswamym. Poslední Carlsonův pořad, který se vysílal v pátek, skončil tím, že moderátor jedl pizzu a řekl: "Na viděnou v pondělí."



Z televize odchází také Justin Wells, Carlsonův výkonný producent.



Rozhodnutí vyhodit Carlsona přišlo od Ruperta Murdocha, 92letého majitele společnosti Fox, a souviselo se žalobou Abby Grossbergové, bývalé vedoucí produkční Carlsonova pořadu, která tvrdí, že čelila sexismu a nepřátelskému pracovnímu prostředí, uvedl deník Los Angeles Times.



Murdoch byl rovněž znepokojen tím, že Carlson šířil myšlenku, že útok na Kongres z 6. ledna byl vyvolán vládou. V neděli odvysílala stanice CBS v pořadu 60 minut díl o Rayi Eppsovi, muži z Texasu, kterého Carlson falešně obvinil, že je nastrčenou osobou FBI při útoku na Kapitol.



Moderátor stanice Fox Harris Faulkner se Carlsonovým odchodem zabýval v pondělí ráno ve vysílání a uvedl, že se stanice a Carlson "vzájemně" dohodli na rozchodu.



"Chceme Tuckerovi Carlsonovi poděkovat za jeho službu televizi," řekl.



Carlson odchází necelý týden poté, co stanice Fox urovnala soudní spor o pomluvu se společností Dominion Voting Systems za 787,5 milionu dolarů. Ve spisech se objevily desítky vulgárních textových zpráv od Carlsona, v nichž uvedl, že "vášnivě nenávidí [Donalda] Trumpa", a označil Sidney Powellovou, právničku bývalého prezidenta, která šířila nepravdivé informace o amerických volbách, za lhářku.



"Jsme velmi, velmi blízko tomu, abychom mohli Trumpa většinu večerního vysílání ignorovat. Opravdu se nemohu dočkat," napsal v jedné textové zprávě v lednu 2021.



"Sidney Powell mimochodem lže. Přistihl jsem ji při tom. Je to šílené," napsal v další textové zprávě v roce 2020.



Carlsonův odchod souvisel také s negativními komentáři na adresu vedení Foxu, které vyšly najevo v kauze Dominion, uvedl deník Washington Post s odvoláním na osobu obeznámenou s myšlením Foxu.



"Chápe vedení, jak moc jsme ztratili důvěryhodnost a důvěru u našich diváků?" napsal Carlson v jedné zprávě svému producentovi.



"Hrajeme si s ohněm, doopravdy," napsal v další zprávě těsně po dni voleb, kdy Fox předčasně oznámil, že ve volbách zvítězil Joe Biden.



"Ti zmrdi ničí naši důvěryhodnost," napsal. "Ti zmrdi ničí naši důvěryhodnost."



Mluvčí společnosti Dominion se odmítl vyjádřit. Společnost Fox čelí podobné žalobě za pomluvu ve výši 2,7 miliardy dolarů od společnosti Smartmatic, dalšího výrobce hlasovacích zařízení.



Carlson nastoupil do Foxu jako spolupracovník v roce 2009 a poté, co v roce 2016 získal vlastní pořad Tucker Carlson Tonight, se stal jednou z jeho největších hvězd. V loňském roce se stal nejsledovanějším moderátorem, podle deníku Washington Post ho v průměru sledovalo 3,32 milionu diváků. Měl také nejvíce diváků ve vyhledávané demografické skupině 25-54 let.



Při svém výstupu na vrchol sledovanosti Foxu Carlson spoléhal na xenofobii a podněcoval obavy bělochů z měnící se demografické situace v Americe.



"Carlson vybudoval možná nejrasističtější pořad v historii televizního zpravodajství - a podle některých měřítek také nejúspěšnější," napsal loni list New York Times. "Ačkoli se často prohlašuje za nepřítele předsudků ... jeho pořad učí nenávisti a strachu. Večer co večer, hodinu po hodině, Carlson své diváky varuje, že obývají civilizaci v obležení."



Carlson přijal "velkou teorii nahrazení": myšlenku, že židé a demokraté chtějí nahradit bílé lidi nebílými voliči. Po vraždě George Floyda policisty v roce 2020 bagatelizoval demonstranty hnutí Black Lives Matter jako "zločinecké davy".



Bagatelizoval také útok z 6. ledna a nedávno odvysílal selektivně sestříhané záběry, když se snažil vzpouru vykreslit jako pokojnou. Odsoudil takzvanou krizi mužnosti a odvysílal speciál, který propagoval používání opalovací terapie na varlatech.



Angelo Carusone, prezident Media Matters for America, levicově orientované organizace pro sledování médií, předpověděl, že Carlsonův vitriol převezmou i další moderátoři.





"Tucker sloužil jako most mezi Fox News a nejextrémnější částí pravicové základny - každý večer šířil nesmysly Infowars, volební lži a jedovatou rétoriku včetně velké konspirační teorie o výměně," řekl Carusone.







