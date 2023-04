Československý komunistický ministr vnitra stane před soudem v přelomovém soudním případu

27. 4. 2023 / Albín Sybera

Bývalý československý ministr vnitra Vratislav Vajnar stane před soudem za zabití tří lidí, kteří se koncem 80. let pokusili překročit přísně střeženou hranici země, což je jeden z mála případů, kdy nejvyšší představitel komunistického režimu stanul před soudem.



Soud pro Prahu 1 se 25. dubna začal zabývat údajnými trestnými činy Vajnara, který v letech 1983-1988 zastával funkci ministra vnitra v tehdejší československé federaci.

Vajnar je obviněn ze spoluzodpovědnosti za smrt tří osob, zranění dalších čtyř a bezprostřední ohrožení života další osoby, která se pokusila opustit tehdejší Československo přes hraniční plot. Dvě ze zabitých osob byly německými občany.



Advokát zastupující rodiny obětí Lubomir Müller uvedl, že "jde o první případ" v historii země, který se "dostal před soud".



Tehdejší generální tajemník Komunistické strany Československa Miloš Jakeš a bývalý československý premiér Lubomír Štrougal patřili k nejvýznamnějším představitelům komunistické éry, kteří byli po pádu režimu v roce 1989 trestně stíháni, jejich smrtí však tato řízení skončila. V dalších případech nebylo možné pokračovat kvůli zdravotnímu stavu obviněných.



Třiadevadesátiletý Vajnar je obviněn z dohledu nad násilím na hranicích. Případ byl popsán tak, že se zkoumá "úmysl způsobit jiné osobě vážnou újmu" a "zneužití tísně této osoby" a "nedodržení povinností" vyplývajících z jeho postavení. Vajnar jako ministr vnitra povolil pohraničníkům použití zbraní.



Vajnar měl dodržovat mezinárodní dohody, které Československo podepsalo v roce 1976, tvrdí obžaloba. Již dříve Ústavní soud odmítl Vajnarův posudek o duševním stavu, který jej hodnotil jako nezpůsobilého k soudnímu řízení. Posudek vypracovali znalci s minulostí v komunistické straně a státních orgánech před rokem 1989, včetně armády.



Vajnarovi hrozí podmíněný trest odnětí svobody v délce dvou let a peněžitý trest ve výši 100 000 Kč, uvedl internetový portál Aktualne.cz.



"Chtěli jsme, aby současné soudy vydaly rozsudek, že šlo o nezákonnost. Že to byl trestný čin už v době, kdy se to stalo," citovalo Aktualne.cz ředitelku Platformy evropské paměti a bývalou političku Strany zelených Nelu Winkelmannovou.



"Důležité je především to, že soud vynese odsuzující rozsudek. To, co se s těmi lidmi stane, je druhotné," dodala Winkelmannová.





Soudní jednání s Vajnarem má trvat do 24. května. Není jasné, zda se Vajnar soudních jednání zúčastní.







Původně vyšlo v angličtině na serveru IntelliNews ZDE



