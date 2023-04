Nastal čas, aby prezident Biden otevřeně promluvil o situaci na Ukrajině

27. 4. 2023

Déle než rok Bílý dům maloval veřejnosti růžový obrázek úspěchu na ukrajinském bojišti. "Na Ukrajině Rusko nikdy nezvítězí," prohlásil prezident Biden během své únorové návštěvy Kyjeva. "Věříme, že můžeme vyhrát - oni [Ukrajinci] mohou vyhrát, pokud budou mít správné vybavení a podporu," konstatoval ministr obrany Lloyd Austin. Ministr zahraničí Tony Blinken opakovaně zdůrazňoval, že válka bude pro Rusko "strategickou porážkou", která ho oslabí a učiní neschopným budoucí agrese. Dokonce i nejstřízlivěji uvažující pozorovatel války z americké vlády, šéf sboru náčelníků štábů Mark Milley, tvrdil, že Ukrajina má dostatečné vedení a morálku na to, aby Rusko porazila, píše George Beebe na webu Responsible Statecraft.

Bidenovi představitelé, vedeni těmito optimistickými prohlášeními, trvají na tom, že ve válce musí zvítězit spravedlnost. Tvrdí, že Putin a další ruští představitelé musí být souzeni za válečné zločiny. Trvají na tom, že Ukrajina jako oběť nevyprovokované ruské agrese má sama právo rozhodnout, zda bude usilovat o urovnání sporu, nebo zda postoupí své území.

Z Bílého domu zaznívá, že americké odhodlání nezakolísá a že válka vyústí pro Spojené státy a jejich spojence ve šťastný konec, potrestané a zneškodněné Rusko a mírovou a stabilní Evropu. A toho všeho lze dosáhnout a bude dosaženo bez nasazení amerických vojáků v boji proti Rusku a bez rizika toho, co Biden nazval třetí světovou válkou.

Únik utajovaných dokumentů však vyvolává znepokojivé otázky ohledně tohoto narativu. Pokud jsou tyto zprávy pravdivé, zdá se, že Spojené státy se pomalu blíží přímé válce s Ruskem mnohem více, než si Bidenův tým dovede připustit.

Západ se také doslova vyhnul raketovému úderu, když se posádka ruské stíhačky mylně domnívala, že obdržela povolení k palbě na letoun britské zpravodajské služby, jenže raketa po odpálení selhala – jak dokládají uniklé materiály.

Tyto dokumenty navíc vykreslují mnohem chmurnější obraz vyhlídek Kyjiva ve válce, než připouští Bílý dům. Početní stavy a úroveň výcviku pro tolik očekávanou ukrajinskou protiofenzívu vzbuzují jen malou důvěru, že se podaří dosáhnout rozhodujícího průlomu proti zesílené ruské obraně. Materiály Pentagonu upozorňují, že Ukrajina je nebezpečně blízko vyčerpání raket protivzdušné obrany, které jsou klíčové pro obranu ukrajinských měst a infrastruktury před ruskými raketovými a leteckými útoky.

Tyto problémy s výcvikem a zásobováním nelze snadno a rychle vyřešit. Ukrajina v této fázi války nepochybně bojovala dobře, ale ztratila mnoho svých nejzkušenějších bojovníků. Výcvik desítek tisíc náhradníků vyžaduje značný čas. Zvládnutí komplikovaných zbraňových systémů a jejich údržby, jakož i začlenění těchto systémů do bojových operací je obrovskou výzvou.

A přestože Západ udělal vše pro to, aby Ukrajince připravil na protiofenzívu, nemá dostatečné zásoby dělostřeleckých granátů, protitankových zbraní a raket protivzdušné obrany, které by válečné úsilí udržely po neomezenou dobu. Naplnění Bidenova slibu, že bude Ukrajinu podporovat "tak dlouho, jak bude třeba", je otázkou kapacit, a nikoliv jen politické vůle.

Důsledky vyčerpání ukrajinské armády jsou potenciálně vážné. Pokud se při protiofenzívě nepodaří prolomit ruskou obranu, může být ukrajinská armáda - které chybí trénovaní rezervisté, dělostřelecké granáty a rakety protivzdušné obrany - zranitelná vůči novým ruským zálohám, které jsou poprvé v této válce podpořeny výraznou leteckou kampaní.

Protiofenzíva by mohla odhalit ukrajinské slabiny, které by povzbudily ambice ruského velení. Při zpětném pohledu by se Washington mohl na podmínky diplomatického urovnání, na němž se ukrajinští a ruští vyjednavači shodli několik týdnů po ruské invazi, (ukrajinský závazek trvalé neutrality podpořený mnohonárodní bezpečnostní zárukou) dívat jako na promarněnou příležitost.

Pokud by hrozilo, že ruská opotřebovací válka srazí Ukrajinu na kolena, co by Joe Biden udělal? Bílý dům neučinil téměř nic pro to, aby americkou veřejnost připravil na kompromisní řešení, natož na nějakou formu ruského úspěchu na bojišti. Jelikož se Bidenovi nepodařilo doma ani v zahraničí připravit půdu pro vyjednávání, mohl by se ocitnout před nepříjemnou volbou mezi rozpadem Ukrajiny - navzdory jeho slibu, že tomu zabrání - a eskalací ze strany USA nebo NATO, což by mohlo vyvolat vojenskou konfrontaci s Moskvou, které se chtěl vyvarovat.

Američané nemají právo vidět citlivé zpravodajské informace, jejichž zveřejnění může ohrozit národní bezpečnost USA mnoha způsoby. Mohou a měli by však očekávat, že veřejná prohlášení jejich vlády nebudou v rozporu s tím, co američtí představitelé zjistili na základě objektivních zpravodajských analýz.

Stejně jako ve Vietnamu a Iráku pravda o válce nakonec vyjde najevo. Pokud tyto bolestné epizody poslouží jako vodítko, je nepravděpodobné, že by voliči uvítali zprávu, že byli v případě Ukrajiny opět podvedeni.

