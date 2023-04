O hrozícím hladomoru ve východní Africe

27. 4. 2023

Každých 30 vteřin zemře ve východní Africe jeden člověk hladem. Za posledních deset let zde již potřetí hrozí hladomor. Nemusí tomu tak být. V důsledku této krize, která je vyvolána změnou klimatu, konflikty a hospodářskými otřesy, potřebuje téměř 29 milionů lidí v Etiopii, Keni, Somálsku a Jižním Súdánu naléhavě humanitární pomoc a ochranu. Dohromady tento počet odpovídá počtu obyvatel Belgie a Nizozemska, informuje AL Džazíra.

V Etiopii, Keni a Somálsku bude pravděpodobně pokračovat pět po sobě jdoucích období velkého sucha, zatímco rozsáhlé záplavy na většině území Jižního Súdánu prohlubují hlad, který již postihuje polovinu obyvatel této země. Jen v Somálsku podle Světové zdravotnické organizace zemřelo v roce 2022 na následky hladu až 43 000 lidí.

V těchto čtyřech zemích opustily své domovy miliony rodin, které hledají vodu, potraviny a finanční příjem. Tyto rodiny každý den čelí nepředstavitelné volbě: nakrmit své děti nebo jim koupit léky, prodat svůj poslední majetek, aby si mohly obstarat potraviny.

Každý den chodí miliony dětí v celém regionu spát hladové a bez naděje. Celá jedna generace bude žít s dlouhodobými následky podvýživy, zakrnění, nemocí a zavřených škol. Tato krize trvá již tři roky. Je to tragické déjà vu obávaného hladomoru z roku 2011, kdy zemřelo více než 260 000 lidí, protože svět reagoval příliš pozdě.

Reakce na současnou krizi je opět nedostatečná. Vyhlášení hladomoru však vždy přichází pozdě. V té době už je ztraceno příliš mnoho životů a zdrojů obživy. Když už, tak je to prohlášení o neúspěchu. Nečinně přihlížet rostoucímu hladu je nemorální a nepřijatelné, zejména proto, že víme, že pokud budeme jednat společně, lze hladomoru zabránit. Už jsme to dokázali, a můžeme to tedy dokázat znovu.

Nedostatek finančních prostředků není omluvou. Bohaté vlády již dlouho slibují, že se budou podílet na podpoře okamžitých opatření na záchranu životů v případě klimatických katastrof a že pomohou postiženým komunitám zotavit se a přizpůsobit se měnícímu se světu. Vnitrostátní orgány mají povinnost investovat do sociální ochrany, služeb a infrastruktury a podporovat rodiny a komunity tváří v tvář opakujícím se klimatickým šokům.



Máme technologie, znalosti a zdroje, abychom mohli předvídat a předcházet extrémnímu hladu a zastavit smrtící skluz do hladomoru. Nyní potřebujeme politickou odvahu a odhodlání.

K dnešnímu dni bylo financováno pouze 20% z 8,7 miliardy dolarů, které OSN vyčlenila pro východní Afriku. Nedávný rekordní příděl 250 milionů dolarů z Ústředního fondu pro mimořádné události, který má pomoci humanitárním skupinám odvrátit hladomor, je velmi vítaný. Avšak bez naléhavé a významné finanční injekce hrozí, že se nouzové operace zastaví a zemře více lidí. Nyní potřebujeme politickou odvahu a odhodlání, aby se tak stalo.

