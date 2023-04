Ruská agrese na Ukrajině: Kyjev přiznal, že provedl útok dronem na Sevastopol

26. 4. 2023

Za útokem dronem v Sevastopolském zálivu stál Kyjev, potvrdily ukrajinské úřady.



Úředníci však odmítli ruská tvrzení, že útok ohrozil provoz obilného koridoru.



Andrij Jusov, mluvčí ukrajinské obrany, řekl státní televizi Suspilne: "Nedávné události na Krymu se týkaly výhradně vojenských zařízení a v žádném případě nesouvisí s obilnou dohodou, která počítá s ukrajinskými přístavy a civilními přístavy."



"Ukrajina dodržuje mezinárodní závazky, včetně plnění všech závazků souvisejících s obilným koridorem," dodal Jusov.



- Ukrajinské síly sídlící na západní straně řeky Dněpr často podnikají nájezdy na východní břeh poblíž města Cherson, aby se pokusily vytlačit ruské jednotky, uvedl v úterý regionální představitel. Jurij Sobolevskij, zástupce vedoucího Chersonské oblastní správy, uvedl, že cílem nájezdů je snížit bojeschopnost ruských jednotek, které ostřelují město Cherson od chvíle, kdy byly nuceny ustoupit. "Naše armáda navštěvuje levý [východní] břeh velmi často a provádí nájezdy. Ukrajinské ozbrojené síly pracují, a to velmi efektivně," řekl Sobolevskij ukrajinské televizi.



- Při útoku na muzeum v Kupjansku v Charkovské oblasti byl zabit jeden člověk a 10 osob bylo zraněno. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij: "Teroristická země dělá vše pro to, aby nás zcela zničila. Naši historii, naši kulturu, naše lidi. Zabíjí Ukrajince naprosto barbarskými metodami."



Oleh Syněhubov, gubernátor Charkovské oblasti, řekl: "Na místě raketového útoku v centru Kupjanska probíhají záchranné operace. Žena, která byla pod sutinami, bohužel zemřela. Záchranáři právě vyzvedli její tělo. Podle našich informací může být pod sutinami ještě jedna osoba. Speciální služby dělají vše pro to, aby ji našly. V blízkosti budovy muzea, která byla zasažena nepřátelskou raketou S-300, se nenachází žádné vojenské objekty. Nepřítel záměrně zasahuje civilní infrastrukturu a terorizuje civilní obyvatelstvo."



- Počet denních obětí, které Rusko utrpělo, se v dubnu snížil asi o 30 %, uvedla britská rozvědka. Ministerstvo obrany ve své každodenní zpravodajské zprávě uvedlo, že pokles byl pravděpodobně způsoben ukončením ruské zimní ofenzívy, která, jak dodalo, z velké části selhala. MO rovněž uvedlo, že Rusko nyní pravděpodobně připravuje své jednotky na ukrajinskou protiofenzívu.

- Podle šéfa ukrajinské rozvědky Kyryla Budanova Rusko přešlo na obranné pozice ve všech svých oblastech bojů kromě Bachmutu. V rozhovoru pro RBC Ukrajina v pondělí uvedl: "Jediná místa na frontě, kde se pokoušejí o postup, jsou město Bachmut, pokus o krytí města Avdijivka ze severu a lokální boje ve městě Marinka. Jak v Avdijivce, tak v Marince je taktika totožná jako v Bachmutu - prostě pokus o vymazání osady z povrchu zemského."



- Generální tajemník OSN António Guterres navrhl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi "další postup zaměřený na zlepšení, prodloužení a rozšíření" dohody umožňující bezpečný vývoz ukrajinského obilí do Černého moře, kterou Moskva pohrozila vypovědět od 18. května. Ruské ministerstvo obrany mezitím obvinilo Ukrajinu z pokusů o napadení jejích lodí v Černém moři a uvedlo, že to ohrožuje vyhlídky na prodloužení dohody.



- Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že vyhostí moldavského diplomata, což považuje za odvetu za vyhoštění ruského diplomata v Moldavsku z minulého týdne. Ministerstvo ve svém prohlášení uvedlo, že si předvolalo moldavského velvyslance v Moskvě, aby mu oznámilo vyhoštění a protestovalo proti tomu, co označilo za "nepřátelské kroky vůči Rusku" a "pravidelná protiruská prohlášení" z Kišiněva.



- Švédsko vyhostí pět ruských diplomatů, řekl v úterý jeho ministr zahraničí veřejnoprávní televizi SVT.



- Litevský parlament v úterý hlasoval pro to, aby pohraniční stráž mohla vracet zpět migranty, kteří nelegálně vstoupí do země. Litva sousedí s dalšími státy EU Lotyšskem a Polskem, Běloruskem a ruskou exklávou Kaliningrad. V roce 2021 Lotyšsko vyhlásilo výjimečný stav a Litva začala plánovat stavbu plotu z žiletkového drátu, aby zastavila rekordní počet migrantů překračujících její hranice z Běloruska. Úřady obou pobaltských států a Polska obvinily běloruského vůdce Alexandra Lukašenka z organizování přechodů v rámci "hybridní války".



- Bývalý velitel ruské žoldnéřské skupiny Wagner, který žádá o azyl v Norsku, se přiznal k účasti na rvačce před barem v Oslu a k nošení vzduchové pistole na veřejnosti a uvedl, že se cítí "velmi zahanben". Šestadvacetiletý Andrej Medveděv překročil rusko-norskou hranici v lednu a promluvil o svém působení v bojích s ruskými invazními jednotkami na Ukrajině.



- Ukrajina zachránila 138 civilistů, včetně svých vlastních občanů a občanů Gruzie a Peru, kteří uvízli v pasti bojů v Súdánu, uvedla ukrajinská vojenská rozvědka.



- Ministři sportu Velké Británie a Francie v úterý trvali na tom, že ruští a běloruští sportovci nikdy nesmí soutěžit jako neutrální, jak doporučuje Mezinárodní olympijský výbor (MOV), protože by mohli být stále financováni svými vládami.



- Soud v Rusku odsoudil bývalého policistu za údajné veřejné šíření nepravdivých informací o armádě země poté, co svým přátelům po telefonu kritizoval válku na Ukrajině. Bývalý policista Semiel Vedel byl v pondělí odsouzen k sedmi letům vězení a po propuštění mu byl na čtyři roky zakázán výkon práce v oblasti prosazování práva.



- Riziko přímé vojenské konfrontace mezi dvěma jadernými mocnostmi, Ruskem a Spojenými státy, neustále roste, citovala v úterý agentura TASS vysoce postaveného ruského diplomata. Vladimir Jermakov, vedoucí oddělení pro nešíření jaderných zbraní na ministerstvu zahraničí, ruské státní tiskové agentuře řekl, že Washington svým jednáním vůči Moskvě rizika stupňuje.



- Svět se možná "dostal na nebezpečnou, možná ještě nebezpečnější hranici" než v době studené války, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na pondělním zasedání Rady bezpečnosti OSN, kterému předsedal v rámci ruského rotujícího předsednictví v tomto orgánu. Guterres uvedl, že ruská invaze na Ukrajinu "způsobuje obrovské utrpení a devastaci".



- Ruský soud v pondělí odmítl propustit na kauci ženu obviněnou ze zabití proruského vojenského blogera pomocí výbušniny. Šestadvacetiletá Darja Trepová je obviněna z toho, že 2. dubna zabila Vladena Tatarského, vlastním jménem Maxima Fomina. Při přednášce v petrohradské kavárně mu předala sošku obsahující bombu.



- Ukrajinské úřady v pondělí uvedly, že ruské síly "násilně evakuují" civilisty v částech Chersonské oblasti, které stále okupují, den poté, co bylo prohlášeno, že ukrajinské síly vytvořily předmostí na východním břehu řeky Dněpr. Toto tvrzení nelze ověřit, ale přichází uprostřed zjevného nárůstu ukrajinské vojenské aktivity na jihu země, kterou někteří analytici interpretovali jako potenciální předzvěst dlouho očekávané protiofenzívy Kyjeva.



- Estonská premiérka Kaja Kallas během pondělní návštěvy ukrajinského města Žytomyr vyjádřila naději, že by rozhovory s Kyjevem o členství v EU mohly začít ještě letos. "Bude to tvrdý proces a požadavky musí být splněny na 100 %," řekla po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Estonsko je jedním z největších dárců Ukrajiny v přepočtu na obyvatele a toto byla první návštěva Kallasové poté, co její strana minulý měsíc drtivě zvítězila díky své proukrajinské platformě.



- Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa prohlásil, že jeho vládnoucí strana ANC se rozhodla vystoupit z Mezinárodního trestního soudu, který minulý měsíc vydal na Putina zatykač. Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na Putina v březnu, což znamená, že Pretorie, která má letos hostit summit skupiny BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika), by ho musela po příjezdu zadržet.



- Dvě německé společnosti, které společně vyrábějí Leopard 2 - jeden z nejmodernějších bojových tanků na světě - se zapletly do právního sporu o práva na jeho duševní vlastnictví. Společnost Rheinmetall AG, která se v loňském roce dostala do středu pozornosti, když Německo zvýšilo své výdaje na obranu, je pohnána k soudu se svým protějškem Krauss-Maffei Wegmann (KMW), přičemž slyšení se má konat u mnichovského soudu 2. května.



- Poté, co francouzský majitel společnosti Beefeater Gin obnovil prodej této britské značky do Ruska, se objevily výzvy k bojkotu této značky. "Mnoho společností v našem i jiných odvětvích učinilo stejné rozhodnutí a zachovalo si omezenou přítomnost na trhu," uvedl pro deník Guardian mluvčí společnosti Pernod Ricard.



- Je načase, aby se aliance NATO "přestala vymlouvat" a přijala Ukrajinu za svého člena, neboť země prokázala svou připravenost a má co nabídnout, uvedl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. V článku pro Foreign Affairs Kuleba uvedl, že v otázce přijetí Ukrajiny "velmi chybí politická vůle" aliance.



- Ruské skupiny na ochranu lidských práv podaly stížnost, aby dosáhly zrušení zákona, který zakazuje lidem vystupovat proti invazi na Ukrajinu, uvedla Sky News.



- Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na tiskové konferenci v OSN uvedl, že situace ohledně dohody o černomořském obilí se dostala do slepé uličky, a dodal, že stále existují překážky, které blokují ruský vývoz.



- Ruské tenistce nebylo dovoleno nastoupit na let provozovaný polskou leteckou společností Lot, potvrdila v úterý společnost v incidentu, který vyvolal rozzlobenou reakci sportovkyně na sociálních sítích.



Vitalia Ďatcčenková v pondělí uvedla, že jí byl v Káhiře odmítnut nástup na let společnosti LOT, přičemž letenku jí následně odmítla prodat i německá letecká společnost Lufthansa, píše agentura Reuters.



Dvaatřicetiletá Diatčenková uvedla, že se snažila odcestovat na turnaj na Korsice přes Varšavu a Nice. Napsala:





"Spala jsem na letišti, jednali se mnou jako s občanem třetí třídy (kvůli mé národnosti), utratila jsem několik tisíc eur."









Zdroj v angličtině ZDE



0

127

Evropská unie zakázala všechny lety z Ruska a souhlasila s omezením vydávání víz pro volné cestování do schengenského prostoru. V září se Finsko připojilo k pobaltským státům a Polsku a uzavřelo své hranice pro ruské turisty.Djatčenková, která je podle žebříčku Ženské tenisové asociace na 250. místě na světě, uvedla, že když si chtěla koupit letenku u společnosti Lufthansa, bylo jí řečeno, že do schengenského prostoru může vstoupit pouze přes Španělsko, protože to jí vydalo vízum.Na rozdíl od mnoha jiných sportů nezavedl tenis po invazi na Ukrajinu plošný zákaz vstupu hráčů z Ruska a jeho spojence Běloruska.Wimbledon loni po invazi zakázal hráče z těchto dvou zemí, ale v březnu uvedl, že je nyní bude přijímat jako neutrální sportovce.Ruští a běloruští hráči se účastnili turnajů a ostatních grandslamů jako neutrální sportovci.All England Lawn Tennis Club učinil řadu významných finančních gest ve prospěch ukrajinských fondů pro řešení krize a ukrajinských tenistů startujících na jeho turnajích a ujistil se o své podpoře této zemi ve světle rozhodnutí povolit ruským a běloruským hráčům návrat jako účastníkům letošního Wimbledonu.AELTC a Lawn Tennis Association oznámily, že uhradí náklady na ubytování ve dvou pokojích všem hráčům v hlavní soutěži a v kvalifikaci, kteří se zúčastní jakéhokoli britského turnaje na trávě, a to po celou travnatou sezónu., informuje Sky News.OVD-Info, jedna z dotčených skupin, uvedla, že cílem je zrušení článku 20.3.3 kodexu správních deliktů, který zakazuje "veřejné akce zaměřené na diskreditaci použití ozbrojených sil Ruské federace k obraně zájmů Ruské federace".Violetta Fitsnerová, právnička OVD-Info, řekla Sky News:"Tento článek by neměl vůbec existovat, protože zakazuje kritiku státu, což je v demokratické společnosti nepřijatelné."