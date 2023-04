Statisíce válečných sirotků tentokrát v Rusku nejsou. Zatím

26. 4. 2023

"Až dosud" válka na Ukrajině nevedla k nárůstu počtu sirotků v ruské společnosti, jako tomu bylo při masivních populačních ztrátách ve druhé světové válce. Ale kvůli společenským změnám a dopadu PTSD na děti a dospělé lze říci pouze "až dosud", píše Světlana Stroganová. "Až dosud" válka na Ukrajině nevedla k nárůstu počtu sirotků v ruské společnosti, jako tomu bylo při masivních populačních ztrátách ve druhé světové válce. Ale kvůli společenským změnám a dopadu PTSD na děti a dospělé lze říci pouze "až dosud",

S narůstajícími válečnými ztrátami bude i více sirotků, říká šéfka charitativní organizace Děti jsou naše. A to jak proto, že rodiče zemřou, tak proto, že oni a děti budou následky bojů trpět jiným způsobem. Příliv ukrajinských dětí do Ruska tomu jen nahrává.

Existuje také tragický případ dětí, které ruské úřady odebírají jejich rodinám ne proto, že by jim hrozilo fyzické nebo psychické týrání, ale pouze proto, že se staví proti válce. Takové děti jsou vystaveny vážnému riziku psychické újmy po zbytek života.

Je zřejmé, že ohrožené děti musí být chráněny. Ale umístit tytéž děti do sirotčinců není správná cesta. Ti, kteří jsou v takových ústavech, jsou duševně otřeseni a téměř nikdy nezískají návyky nezbytné pro nezávislý život. Ve skutečnosti by neměly existovat dětské domovy takového druhu, jaké nyní existují v Rusku.

Počet dětí uzavřených v dětských domovech se příliš nezvýšil. V roce 2021 jich bylo v Rusku o něco více než 35 000; na konci roku 2022 jich bylo 38 800. A mnozí to nevidí jako problém. Ale platí to "pouze prozatím", protože mnozí odebraní jejich rodinám se nepočítají jako chovanci sirotčinců.

Existuje PTSD (posttraumatická stresová porucha - pozn. BL); a my všichni jako společnost ho s největší pravděpodobností v té či oné míře pocítíme. Dotkne se to nejen těch, kteří se vracejí z fronty, ale i jejich rodin a známých. To pak bude rezonovat mezi všemi.

Vzhledem k tomu, že PTSD je zpožděná věc, po nějaké době zaznamenáme nárůst násilí všude, včetně rodin s ohledem na děti. A to se může stát faktorem, který povede ke zvýšení počtu dětí v systému sirotčinců nebo ke zvýšení počtu dysfunkčních rodin, kde bude zaznamenáno násilí.

Ruské úřady by měly zasáhnout, aby pomohly dětem, ale učinit tak způsobem, který udrží rodiny pohromadě. Měly by financovat rodiče, kteří potřebují pomoc s placením účtů nebo dohlížet na své děti, spíše než dovolit rodičům odložit děti do státních institucí. To navíc stojí každého mnohem víc.

Dělat správnou věc často stojí vládu méně, ale v současnosti k tomu projevuje vůli jen několik gubernátorů. Pokud by to udělalo více lidí, bylo by chráněno více ruských dětí a více Rusů, včetně úřadů, by mělo více peněz na utrácení za jiné věci.

