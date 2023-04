Český magnát Křetínský a slovenský obchodní partner Tkáč posilují ve Francii

27. 4. 2023 / Albín Sybera

čas čtení 4 minuty





Český magnát Daniel Křetínský a jeho slovenský partner Patrik Tkáč se dohodli na převzetí francouzské vydavatelské skupiny Editis a nabídli zvýšení svého podílu ve francouzském maloobchodním řetězci Casino.



Společnost International Media Invest (IMI), kterou ovládají Křetínského a Tkačova Czech Media Invest (CMI), vydala prohlášení, že se dohodla s francouzskou Vivendi na převzetí její přední vydavatelské skupiny Editis. Český magnát Daniel Křetínský a jeho slovenský partner Patrik Tkáč se dohodli na převzetí francouzské vydavatelské skupiny Editis a nabídli zvýšení svého podílu ve francouzském maloobchodním řetězci Casino.Společnost International Media Invest (IMI), kterou ovládají Křetínského a Tkačova Czech Media Invest (CMI), vydala prohlášení, že se dohodla s francouzskou Vivendi na převzetí její přední vydavatelské skupiny Editis.





Samostatně pak jejich společnost EP Global Commerce (EPCG) navrhla zvýšit svůj podíl ve francouzském maloobchodním řetězci Casino Group na 40 %, což by mohlo vést ke změně kontroly ve společnosti Casino. Křetínského a Tkačova společnost VESA Equity Investment je již akcionářem Casina s 10,06% podílem.



Kretinsky již vlastní podíly ve francouzských novinách Le Monde, televizní skupině TF1 a v časopisech Elle a Marianne. VESA Equity Investment se také stala největším akcionářem francouzského maloobchodního řetězce Fnac Darty s 25,03% podílem.



"Akvizice společnosti Editis posiluje strategii rozvoje CMI ve Francii v oblasti obsahu a potvrzuje dlouhodobé ambice CMI v mediálním segmentu, přičemž dodržuje rozměr kulturní výjimky specifické pro tyto aktivity," uvádí se v prohlášení, které rozeslal ředitel CMI Daniel Častvaj.



"Dokončení této transakce se očekává v příštích několika měsících a podléhá konzultaci s odbory a potřebným regulačním souhlasům," dodává se v prohlášení.



Společnost Vivendi hledala příležitost, jak se zbavit Editisu, aby mohla koupit vydavatelství Lagardere včetně jeho impresa Hachette. Evropská komise měla námitky proti společnému vlastnictví společností Hachette a Editis ze strany Vivendi. Vivendi před zahájením jednání s IMI přezkoumávala čtyři nabídky. Nyní se s IMI dohodla na prodejní opci.



Nabídka 1,1 miliardy eur za Casino od EPCG, kde je Křetínský 53% a Tkač 47% akcionářem, by mohla zkomplikovat jednání, která vede 51% majoritní akcionář Casina a jeho zakladatel, Francouz Jean-Charles Naouri, s prodejcem potravin Teract miliardáře Xaviera Niela.



Skupina Casino ve své tiskové zprávě uvedla, že "pokud by na tento návrh reagovala kladně, mohla by realizace transakcí [...] vést ke změně kontroly nad společností Casino a k rozředění, které by mohlo být pro stávající akcionáře velmi významné.".



List Financial Times poznamenal, že finanční situace společnosti Casino je nepevná a skupina se potýká se splácením svých dluhů. Naouri by mohl být přiměn vzdát se kontroly nad Casinem, čemuž se dosud vyhýbal tím, že odmítal předchozí nabídky konkurenční společnosti Carrefour. V tiskové zprávě Casino uvedlo, že rovněž zvažuje podání žádosti o jmenování soudního úředníka, který by na transakci dohlížel, čímž by se vyhnulo plnému konkurznímu řízení.



Oba miliardáři ovládají středoevropskou energetickou skupinu EPH, která v minulosti rozsáhle obchodovala s nákupem ruského plynu. Jejich 29,99% podíl v německém maloobchodním řetězci s potravinami Metro přiměl ukrajinskou Národní agenturu pro prevenci korupce, aby v březnu zařadila Metro na svůj seznam mezinárodních sponzorů války. Metro si nadále udržuje přítomnost v Rusku a Ukrajina kritizovala Křetínského za jeho úzké vazby "na ropný, plynárenský a bankovní sektor ruské ekonomiky".



EPH si na zmínku Ukrajiny o Křetíinského aktivitách stěžovala jako na "nepravdivé, nespravedlivé a urážlivé prohlášení". EPH uvedla, že nikdy neuskutečnil přímé nákupy plynu z Ruska a že nedávný nárůst zisku EPH byl způsoben výrobou elektřiny, nikoli dovozem ruského plynu.



EPH působí v oblasti přepravy plynu prostřednictvím svého podílu a manažerské kontroly ve slovenské společnosti Eustream. Patrik Tkáč je partnerem finanční skupiny J&T, která se proslavila v éře slovenské privatizace v 90. letech a kde Křetínský pracoval před založením EPH.



CMI je prostřednictvím své dceřiné společnosti Czech News Centre jednou ze dvou největších mediálních skupin v Česku, která vydává čtyři deníky, několik časopisů a také provozuje internetové stránky a rozhlasové stanice.



V únoru o ní česká média informovala jako o možném zájemci o druhý velký mediální dům Mafra, spojovaný s oligarchou a populistickým opozičním lídrem Andrejem Babišem. Křetínského a Tkáčova média jsou často kritizována za to, že slouží jako nástroj veřejného mínění k obhajobě obchodních zájmů svých majitelů, zejména v oblasti energetiky.



Vyšlo původně anglicky na serveru IntelliNews ZDE





0