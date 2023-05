Francie: Nejméně 108 zraněných policistů a 291 zadržených demonstrantů při prvomájových protestech

2. 5. 2023

Francouzská policie v pondělí v Paříži a dalších městech použila slzný plyn a střetla se s demonstranty poté, co odbory změnily své tradiční pochody na Svátek práce v protivládní demonstrace proti zvyšování věku odchodu do důchodu.



Ministr vnitra Gérald Darmanin řekl novinářům, že při násilnostech, které vypukly v několika městech na okraj hlavních odborářských pochodů, bylo v celé Francii zraněno nejméně 108 policistů a zadrženo 291 osob. Francouzská policie v pondělí v Paříži a dalších městech použila slzný plyn a střetla se s demonstranty poté, co odbory změnily své tradiční pochody na Svátek práce v protivládní demonstrace proti zvyšování věku odchodu do důchodu.Ministr vnitra Gérald Darmanin řekl novinářům, že při násilnostech, které vypukly v několika městech na okraj hlavních odborářských pochodů, bylo v celé Francii zraněno nejméně 108 policistů a zadrženo 291 osob.





V Paříži začala odbory vedená demonstrace pokojně, připojilo se k ní mnoho rodin s transparenty, které volaly po sociální spravedlnosti a požadovaly Macronovo odstoupení nebo stažení zákona o zvýšení minimálního věku pro nárok na důchod z 62 na 64 let.



Na okrajích pochodu, který procházel 11. pařížským obvodem, však policie použila slzný plyn a střetla se se skupinami mladých mužů v černém oblečení. Na policii byly házeny projektily, popelnice a zápalné lahve.



Některé pařížské autobusové zastávky a výlohy obchodů byly rozbity a počmárány protipolicejními hesly. Když pochod dorazil do svého cíle na náměstí Place de la Nation, policie použila slzný plyn a zatlačila davy, v nichž demonstranti házeli projektily.



K nepokojům došlo také v Lyonu, kde bylo zapáleno několik aut a rozbita okna některých podniků. V Nantes na západě Francie byly před správní budovou navršeny a zapáleny popelnice, rozbity výlohy obchodů a policie použila slzný plyn poté, co demonstranti házeli projektily. Jednomu z demonstrantů v Nantes ošetřili záchranáři vážné zranění ruky.



V Marseille skupina více než 100 demonstrantů krátce obsadila luxusní hotel poblíž starého přístavu, než byla zatlačena policií zpět. Slzný plyn byl použit také v Toulouse a Rennes.



Policie dostala na poslední chvíli souhlas k použití bezpilotních letounů jako bezpečnostního opatření poté, co pařížský soud zamítl žádost skupin hájících práva, aby nebyly používány.



Ministr vnitra Darmanin na Twitteru uvedl, že zatímco "velká většina demonstrantů byla samozřejmě pokojná", v Paříži, Lyonu a Nantes čelila policie "extrémně násilným výtržníkům, kteří měli jediný cíl: zabít policistu a ukrást majetek". Uvedl, že toto násilí je třeba odsoudit.



V rámci samostatných protestů ekologičtí aktivisté ze skupiny Extinction Rebellion nastříkali oranžovou barvu na fasádu muzea Fondation Louis Vuitton v Paříži, za kterým stojí gigant LVMH vyrábějící luxusní zboží. Jiná ekologická protestní skupina postříkala oranžovou barvou náměstí Place Vendôme v centru Paříže, známé svými klenotnictvími, a zaměřila se na fasádu ministerstva spravedlnosti.



Minulý měsíc Macron podepsal zákon o nepopulárním zvýšení minimálního věku pro nárok na státní důchod z 62 na 64 let, a to navzdory několikaměsíčním stávkám. Poté, co byl zákon pomocí exekutivního příkazu protlačen parlamentem bez hlasování, docházelo k občasným nepokojům a střetům s policií.



Macron a vláda se nyní snaží od důchodové krize odejít, prezident v posledních dnech několikrát navštívil provinční Francii, ale protestující bučeli a bouchali hrnci a pánvemi. Podle odborů nálada hněvu ve Francii neutichla.





Vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová, jejíž Národní sjednocení je největší opoziční stranou v parlamentu, uspořádala prvomájové shromáždění v normandském přístavu Le Havre a obvinila Macrona z rozdmýchávání napětí ve společnosti.







