Nový lék na Alzheimerovu chorobu zpomaluje pokles kognitivních funkcí o 35 %, ukazují výsledky studie

4. 5. 2023

čas čtení 4 minuty





Donanemab je druhým lékem během jednoho roku, který uspěl ve zkouškách, jež by mohly být "začátkem konce" této nemoci



Nový lék na Alzheimerovu chorobu zpomalil pokles kognitivních funkcí o 35 %, jak vyplývá z výsledků pozdní fáze studie, což zvyšuje vyhlídky na druhou účinnou léčbu této choroby.



Donanemab splnil všechny cíle studie a zpomalil progresi onemocnění o 35 % až 36 % ve srovnání s placebem u 1 182 osob s Alzheimerovou chorobou v raném stadiu, uvedl výrobce léku Lilly.



Přichází poté, co výsledky studie zveřejněné v loňském roce ukázaly, že lekanemab, vyráběný společnostmi Eisai a Biogen, snížil u pacientů s časnou Alzheimerovou chorobou míru poklesu kognitivních funkcí o 27 %.



"Mohl by to být začátek konce Alzheimerovy choroby," řekl Dr. Richard Oakley, zástupce ředitele pro výzkum v britské Alzheimerově společnosti. "Po 20 letech bez nových léků na Alzheimerovu chorobu máme nyní během pouhých 12 měsíců dva potenciální nové léky - a poprvé léky, které zřejmě zpomalují progresi onemocnění."



Maria Carrillo, vědecká ředitelka Alzheimerovy asociace v USA, rovněž uvítala výsledky studie donanemabu. "Jedná se o dosud nejsilnější údaje z třetí fáze léčby Alzheimerovy choroby," řekla.



Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence, která je jednou z největších zdravotních hrozeb na světě. Předpokládá se, že počet lidí žijících s demencí se do roku 2050 celosvětově téměř ztrojnásobí na 153 milionů, a podle odborníků představuje rychle rostoucí hrozbu pro budoucí systémy zdravotní a sociální péče ve všech komunitách, zemích a kontinentech.



Podle prohlášení společnosti Lilly u 47 % pacientů, kteří dostávali donanemab, nebyly po roce zaznamenány žádné známky progrese onemocnění. V porovnání s 29 % na placebu.



Lék měl za následek o 40 % menší pokles schopnosti vykonávat denní aktivity, uvedla společnost. U pacientů užívajících donanemab bylo také o 39 % nižší riziko progrese do dalšího stadia onemocnění ve srovnání s pacienty užívajícími placebo.



Společnost však také informovala o vedlejších účincích.



Otok mozku se objevil u 24 % pacientů užívajících donanemab, přičemž 6,1 % z nich mělo příznaky, uvedla společnost Lilly. Krvácení do mozku se vyskytlo u 31,4 % skupiny s donanemabem a u 13,6 % skupiny s placebem.



Společnost Lilly rovněž uvedla, že výskyt závažného otoku mozku ve studii s donanemabem byl 1,6 %, včetně dvou úmrtí přisuzovaných tomuto stavu a třetího úmrtí po incidentu závažného otoku mozku.



"Účinek léčby je skromný, stejně jako u mnoha léků první generace, a existují rizika závažných vedlejších účinků, která je třeba plně prověřit, než bude donenemab uveden na trh a používán," uvedla Dr. Susan Kohlhaasová, výkonná ředitelka pro výzkum a partnerství ve společnosti Alzheimer's Research UK.



Podle ní jsou však výsledky i tak "neuvěřitelně povzbudivé" a představují "další nesmírně významný moment pro výzkum demence".



"Jsme nyní na prahu první generace léčby Alzheimerovy choroby, což mnozí ještě před deseti lety považovali za nemožné," dodala. "Lidé by měli být touto zprávou, která je dalším důkazem toho, že výzkum nás může posunout stále blíže k vyléčení, opravdu povzbuzeni."



Společnost Lilly uvedla, že plánuje příští měsíc požádat o schválení americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv a krátce poté i regulační orgány v dalších zemích.



"Na první pohled vypadají tyto údaje pozitivně, ale potřebujeme vidět celý soubor dat," řekla Dr. Liz Coulthardová, docentka neurologie demence na Bristolské univerzitě.





"Zdá se, že donanemab pomáhá lidem s časnou Alzheimerovou chorobou udržet kognitivní funkce po delší dobu - a tento účinek se zdá být klinicky významný. Donanemab by mohl lidem s Alzheimerovou chorobou pomoci žít déle v dobré kondici. Pokud bude schválen spolu s lekanemabem, přinese to pacientům možnost volby léčby."









Podrobnosti v angličtině ZDE

