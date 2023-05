Brno, má láska

9. 5. 2023 / Soňa Svobodová

Když jsem přemýšlela nad titulkem pro tento rozhovor, musím říci, že výstižnější titulek bych hledala marně, neboť znáte někoho, kdo by byl bez velké lásky k městu, kde se nenarodil schopen vytvořit, tak rozsáhlé nejen přednáškové, ale i knižní dílo, kdyby necítil veškerou lásku k onomu prostředí, do něhož se přistěhoval. Já tedy ne, protože člověk může tvořit jen tehdy, když miluje. A tak je tomu i u nejuznávanější české historičky a spisovatelky Mileny Flodrové, která celou svou zmíněnou tvorbu zasvětila svému milovanému městu Brnu a jeho nejbližšímu okolí.

Paní Flodrová, nenarodila jste se sice v Brně, ale tu lásku k němu ve vás musel někdo probudit, je to tak?

Ano, je to přesně tak. Nenarodila jsem se sice v Brně, ale žiji v něm už od roku 1939, tedy více než osmdesát let. Od samého začátku jsem si Brno oblíbila také zásluhou mého milovaného táty, který byl profesorem na III. Reálném gymnáziu v Brně, kde učil češtině, dějepisu, zeměpisu a latině a byl báječným vypravěčem. Chodíval se mnou po Brně , vyprávěl mi o jeho památkách a jejich historii a vložil mi tak už od dětství k tomuto městu hluboký vztah. Proto jsem také vystudovala na filozofické fakultě brněnské univerzity obor historie a archivnictví a věnovala se tomuto oboru celý život.

Svou profesní kariéru historičky jste zahájila v roce 1958. Jak na své začátky vzpomínáte?

Po ukončení studií v roce 1958 jsem hned nastoupila do Muzea města Brna, kde jsem v historickém oddělení pracovala až do roku 1991, než jsem odešla do důchodu. Tam jsem svůj vztah k Brnu, jeho historii a památkám ještě prohloubila a začala jsem se věnovat nejen jeho bohatým sbírkám, ale i psaní zprvu drobných historických článků a později i menších publikací. Na práci v muzeu moc ráda vzpomínám, protože jsem tam poznala i řadu vzácných kolegů,¨s nimiž mne dodnes spojuje přátelství.

Jste autorkou velké řádky knih, z nichž vybírám: Brno v proměnách času, Brno a Brňanky, Brněnské kostely, Jurkovič, Brno a Vesna, v níž se věnujete působení architekta D. S. Jurkoviče v Brně a jeho úzké spolupráci s tehdejší Ženskou vzdělávací jednotou Vesna, která prý funguje do současnosti?

Otázky z historie Brna a jeho okolí mne přivedly i k dalším tématům a někdy i k jeho spolkům, zabývajícím se také jeho historií mezi něž patřila i Vesna, která dodnes existuje.

Já jen pro naše čtenáře dodávám, že tento spolek organizuje řady vzdělávacích, volnočasových a kulturních aktivit pro české i ukrajinské rodiny…

Ale vraťme se ještě k vašim knihám, v nichž vytrvale a neúnavně ukazujete Brňanům, že jejich město má spletité a zajímavé dějiny. Jací jsou současní studenti, zajímají se o historii Brna?

Nemyslím si, že mladí lidé v Brně a zejména brněnští studenti, kterých si moc vážím by o Brně a jeho dějinách věděli méně. Měla jsem možnost se s nimi sejít na svých přednáškách a vím, s jakým zájmem vždycky naslouchali.

Dodnes rozlišujete obyvatele Brna na Brňany a Brňáky. Proč?

Je to tak. Dodnes rozlišuji obyvatele Brna na Brňany a Brňáky. Stručně řečeno: Brňané mají své město upřímně rádi, neničí ho, nedělají mu ostudu, poučují se o něm a jeho dějinách a památkách, které chrání, respektují usnesení vedení města, vystupují na veřejnosti slušně a udržují všude čistotu a pořádek. Brňáci jsou pro mne jejich pravým opakem!

Musím řící, že toto vaše rozlišování by našlo uplatnění i v Praze, neboť zde žijí jak Pražané, tak i Pražáci...

Velké pozornosti čtenářů se těší i vaše odborné články a stovky přednášek, jimiž jste známa, ale již málokdo-ví, že jste také skvělá tanečnice lidových tanců. Jak jste se od psaní dostala k tančení?

Přednášek a besed o Brně mám ve svém deníku za ona léta zaznamenáno několik stovek a jsem dodnes vděčná svým tehdejším posluchačům, že na nich byli vždy pozorní a vstřícní. Co se týče lidových tanců: byla jsem několik let v mládí členkou brněnského Valašského krúžku, bylo mi tam mezi valašskými přáteli moc a moc dobře a velice často na ně vzpomínám.

A to není zcela vše, stojíte i za internetovou encyklopedií Brna. Jak dlouho jste na jejím zrodu pracovala?

Do práce v internetové encyklopedii jsem se zapojila od jejího počátku a stále se snažím jí být prospěšná zápisy a záznamy důležitých věcí a událostí v Brně, aby Brňané v ní mohli najít vše, co je zajímá.

Často se o vás hovoří jako o expertce na názvosloví brněnských ulic, což dokazujete ve své knize Brno aneb Trocha povídání. Jak dlouho jste se zmíněnou terminologií zabývala?

Na vývoji názvosloví brněnských ulic a veřejných prostranství jsem začala pracovat už v Muzeu města Brna a v letech 1991 – 2010, kdy jsem vedla odbornou komisi pro názvosloví města Brna, která ve své důležité činnosti a práci pokračuje dodnes.

Stejně tak jako vy, neboť jste velmi činorodá. Leží na vašem psacím stole nějaký další zajímavý námět?

Vzhledem k tomu, že mi let čím dál více přibývá, neuvažuji už o začínání něčeho zcela nového a snažím se aspoň uspořádat vše, co ještě doma mám, do určitého přehledného řádu.

