Vždyť se máme jako prasata v žitě…

11. 5. 2023 / Petr Haraším

Věříme, nevěříme Konečně i my na východ od Západu ve střední Evropě jsme se dočkali nemilosrdného ortelu nad divy a zázraky neoliberálního kapitalismu, kde kouzelný, nicotný, malý svazák z ničeho nic dovedně pílí a umem vybudoval oligarchická monstra, jež se slávou a zkažeností kremelských hvězd dotýkají. Není pak u nás nouze o pohádkové narcistické premiéry i prezidenty, ekonomické zvěstovatele zítřejších Budelípů, které se včera cestou někde na rozcestí záhadně vydaly zlým směrem, či o další novodobá politická strašidla.

To vše působí, že jedni, ti zoufalí, stojí ve frontách na drahý život k uzoufání a ti druzí, stejně tak zoufalí, popírají, že tam vůbec stojí, že tam něco jako fronta vůbec kdy byla a je. Za chvíli budou popírat i samotné úřady práce a okénka sociální almužny. Nevěří na chudobu v České republice, nevěří na beznadějné lidské příběhy, kdy celé rodiny prchají pod dozorem bedlivého státu před lichvářem a státem podporovaným exekutorem do šedé zóny černé práce.



Věří naopak krutým kruciálním hláškám vládních politiků, že se občané díky této nádherné, skvělé a dokonalé vládě mají snad přeci nejlépe v dějinách. Věří, že se budou mít ještě mnohem lépe, až vláda ekonomického rozvratu zatroubí k prosperitě skrze další obrovské chudnutí. Věří kouzelnému premiérovi, že jsme ohroženi nulovou nezaměstnaností, že si zasloužíme snížit už tak mizerný plat a že ta data prostě nesedí. Nevěří na nutnou potřebu a důstojnost důstojné mzdy, která by mohla stačit i na víc než bídné jídlo, nájem k nezaplacení a pár cárů obnošeného šatstva. Věří v primariát v disciplíně neohrožení chudobou, ač, jak praví klasik Peterka: máme se dobře, hlad máme málokdy.

Na obhajobu krásné práce vlády bez legrace ukazují zvědavým zájemcům a zcela zpitomělému Šafrovi přehledné tabulky o mistrech Evropy v nechudobě, které ovšem odrážejí fuj Léta Páně 2020 a 2021, avšak nýbrž poněvadž ladně hlavně neberou v potaz, že tady tenkrát vládl jiný, ač navlas stejný populista.

Nevěří datům o rapidním nárůstu chudoby za éry nynější vlády bídy, stejně tak pevně nevěří na data o nejvyšších cenách, které ovšem musí denně platit českým výpotkům klientsko-mafiánské verze protiobčanského kapitalismu zvýrazněnou Klausovou vysmátou kremelskou fialovou hubou. Mlčí a platí, platí a mlčí, mlčí, berou na vědomí, ale přísahají na Bůh, stranickou knížku a povídání premiéra Fialy, že nikoli ODS a podržtaškové z TOP09, KDU i ČSL, ale že vše provedl někdo jiný a ostudu až druhé příčky na mistrovství světa v kategorii klient mafie kapitalismus tudíž neuznávají.

Kvalitní život, nízké ceny a vláda k zulíbání

Reagoval jsem na sociálních sítích na méně povedený příspěvek paní Vyvlečkové ze strany lidové, nikoli masové, z područí vládní koalice fialové. Asi tak to znělo. Nafta v Česku 28,90 Kč. Tolik Poláků jsem na benzínce dlouho neviděla. Fuj ta Fialova drahota. Inu, nedbal jsem naivity příspěvku a reagoval jsem takto. A viděla jste ty obrovské fronty českých občanů, kteří stojí na sociální dávky a svádějí neúprosné boje o lístek, protože nebeskou fialovou drahotu z českého platu nezaplatí? A už to jelo. Na obranu kolegyně okamžitě a střelhbitě vyjel na sáňkách Samochodkách z chaloupky Lidová kuří nožka samotný euro poslanec Zdechovský, který nikdy neváhá užít silné klamstvo i majestátní lež, pokud se jedná o kvalitu českého života k nežití. Navíc vždy zmíní, jak pod patronací ministra Nemakačenka Jurečky, zemědělce Mouky Nekuly, ministra Bytaře Hladíka a vlády pana Petra Pana dosahujeme jednoho sociálního úspěchu za druhým. Pochopitelně se přidali i mnozí houfové, jenž rovněž nevidí, neslyší, ale podporují zlé časy na nás.

Osvícený poslanec Zdechovský rozpoutal urputnou strkanici na Twitteru. On totiž v pátek v Ostravě byl a neviděl žádající žebronící občany, natož davy či snad fronty. Proč v Ostravě, to nedodal. Proč hledá fronty v pátek, kdy úřad funguje jen v omezeném režimu, také nedodal. Dodal však, že tedy lžu jako obvykle, neb po něm házím faktem. Ani další mnohost skvělých lidiček žádné fronty neviděli a požadovali po mne, abych já, viděním neoplývající, jim posílal fota, videa a dokumenty, které jasně ukazují frontu na fialovou drahotu v zemi naší zaslíbené.

To nebyly fronty na dávky k žití nutné, to totiž byla proruská lůza na demonstracích, praví moudrá vesnická prodavačka Veronika. A krom vulgárních pobídek ještě nadšeně dodá, že má plat 20 tisíc, dvě děti a vše zvládá bez sociálních dodávek. Další moudra na sebe nenechala čekat. Vláda má řídit stát, nikoli se starat o neschopné občany a vyžírky. Kdo chce vidět chudé a bídné důchodce, ať ráčí do ciziny, tam uvidí, jak zle se mají. Naši důchodci boubelatí žijí za královské tititi. Jenny Nowak z Fórum 24 v Egyptě dokonce přistihla čtyři zpovykané důchodce a ti se tam ohromně ládovali, přičemž pomlouvali Fialovu drahotu. Děti současných rodičů budou splácet dluhy za dnešní důchody nad poměry, ale pokud rodina neumí uživit své děti, tak ať si je vůbec nepořizuje, neb je pak musí živit stát. Obrovské fronty nejsou na úřadech, obrovské fronty jsou před každým Kauflandem, Globusem a Lídlem, kde musíte jezdit tak dlouho dokola, až se vám zavaří motor a roztočí hlava, nebo obráceně. Narvané jsou hospody, parkoviště, divadla i kina. Ano, malá část občanů je na tom kapánek hůř, ale drtivá většina obyvatelstva českých zemí se má jako prasata v žitě.

Obhájci vlády moudrého pracovníka panovníka Fialy se odvolávají na data, pokud je jedna cena příhodná, ale zpochybňují množství dat, kdy Eurostat poslal českou vládu za lhaní na trestnou elektrickou lavici.

Chudobě navzdory vládnou nám potvory

Jelikož se tedy máme jako ta prasata v žitě, tak už je pak všem předem jasné, že dnes i zítra najdeme miliardovou záchranu plošným šetřením a nikoli plošným lepšením. Přesně takové prostředí tady víc než rok a půl pravicová koalice SPOLU denně za pomoci najatých trollů na sociálních sítích, poctivých svazáků Topolánka a Kalouska a novinářů na oblíbených sponzorovaných fórech připravovala. Nikoli vrátit daně v krizi státu pravicí uzmuté, ale v další krizi ubrat mzdy, sebrat dávky, propustit veřejné nepřítele, zvednout spotřební daně i DPH a udržovat vysokou inflaci. Velkýho bacha však dáme na nepotřebné danění vyšších mezd, zachovat nízké daně firem musíme a sektory ovládané oligarchy smíme nedanit vůbec. A už, probůh, nestrašme velké firmy, ruské i české oligarchy, že jim nedáme dotace!

Vláda se bude usmívat jako zdechlý hadr, až bude občanům líčit, jak nedobrou situaci dobře zvládla. A takto mazaně jsme oblafli a provždy zatočili s budoucí chudobou v českých zemích. Ještě pár pochybných let pod vládou ODS, nebo ANO, nebo ANODS a předáme tuto zemi ve stejném stavu, jakou nám ji předali soudruzi druzi komunisté po Sametu.

Zlí jazykové tvrdí, že v předvečer před Dnem Vyhlášení Zániku z Moravy vyjely kolony kamionů s vínem směr centrála ODS a směr jedna nejmenovaná adresa v Opavě. Tak alespoň někde a někomu bude do zpěvu a veselo.





Haraším Petr Orlau

Nelítostným pohledem nevidomého z veřejných zdrojů

