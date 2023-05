Súdánští uprchlíci si zaslouží stejnou pomoc jako Ukrajinci

15. 5. 2023

čas čtení 8 minut



Evropa přivítala ukrajinské uprchlíky s otevřenou náručí. Nyní by měla udělat totéž pro ty, kteří utíkají před konfliktem v Súdánu, píše komentátorka Al Jazeery Tafi Mhaka.



Odpověď je zřejmá každému, kdo se alespoň trochu zajímá o evropský postoj k migraci: Sunakova vláda se necítí povinna pomáhat těm, kteří utíkají před konfliktem v Súdánu, protože Súdán je v Africe a Súdánci jsou Afričané.



26. dubna během interpelací na britského předsedu vlády v Dolní sněmovně požádal poslanec Skotské národní strany Stephen Flynn britského premiéra Rishiho Sunaka, aby vysvětlil, jak by dítě, které chce uprchnout ze Súdánu, mohlo najít bezpečnou a legální cestu do Spojeného království.



Když na něj Flynn zatlačil, aby potvrdil, zda jeho neschopnost odpovědět znamená, že ani súdánské děti nemohou hledat útočiště v Británii bezpečným a legálním způsobem, Sunak odbočil od projednávané záležitosti dále a řekl: "Za posledních pět let jsme do humanitární pomoci Súdánu investovali téměř 250 milionů liber."



Sunak, odhodlaný odvést diskusi od nestydatého odmítání jeho vlády přijmout v Británii i ty nejzranitelnější súdánské občany, dodal, že Británie "má za sebou hrdou historii soucitné podpory těch, kteří potřebují naši pomoc".



Později v rozhovoru pro BBC ministryně vnitra Suella Bravermanová potvrdila, že prioritou britské vlády v Súdánu "je pomáhat britským občanům a jejich závislým osobám".



Na otázku, proč nebyly súdánským uprchlíkům poskytnuty bezpečné cesty do Spojeného království, jako se to loni po ruské invazi podařilo Ukrajincům, Bravermanová odpověděla: "Situace [v Súdánu] je velmi odlišná od situace na Ukrajině."



Jak jsem již mnohokrát psala, invaze Vladimira Putina způsobila ukrajinskému lidu nepředstavitelné utrpení. Tisíce lidí zemřely a miliony dalších byly nuceny uprchnout před nevybíravým násilím ruských sil. Spojené království přivítalo Ukrajince prchající před Putinovým násilím s otevřenou náručí a zavedlo speciální programy, jako je Homes for Ukraine, Family Scheme a Extension Scheme, které jim dávaly právo volně žít a pracovat ve Spojeném království po dobu až tří let se snadným přístupem ke školám, zdravotní péči a sociálním dávkám.



Stejně jako Ukrajina je nyní Súdán zaplaven rozsáhlým násilím a nejistotou, a to ještě více v hustě obydlených městských centrech.



Od 15. dubna, kdy boje vypukly, bylo zabito nejméně 528 lidí a 4 599 jich bylo zraněno, zatímco národní zdravotnický systém se potácí na pokraji úplného zhroucení.



Situaci ještě zhoršuje akutní nedostatek potravin, vody a léků, přičemž v hlavním městě Chartúmu jsou neustále hlášeny těžké dělostřelecké a letecké údery.



Proč tedy vláda Spojeného království považuje situaci v Súdánu za "jinou" než na Ukrajině a potenciální súdánské žadatele o azyl za méně hodné britského útočiště než jejich ukrajinské protějšky?



Stejně jako mnoho jeho nedávných předchůdců se Sunak stal premiérem na základě slibu, že potlačí "neregulérní migraci". Zastavení migrantů, kteří se do Británie dostávají přes Lamanšský průliv na malých člunech - migrantů, kteří jsou v drtivé většině snědí a černošští -, učinil politickou prioritou. Jeho vláda dokonce přišla s krutým, nákladným a vysoce neetickým plánem poslat tisíce takzvaných "příchozích z malých člunů" do detenčních center ve Rwandě. Sunak také tvrdil, že jeho vláda zadrží každou osobu, která do Británie připluje "nelegálně" na malém člunu, přestože nepochybně ví, že většina žadatelů o azyl na celém světě nemá legální cestu do Británie a že drtivá většina příchozích z malých člunů nakonec uspěje se svou žádostí o azyl a získá tam legální pobyt.



Srovnání pokračujících vládních zákroků proti příchozím na malých člunech, kteří většinou pocházejí z Afriky, východní Asie, Balkánu a Blízkého východu, a její pokračující podpory Ukrajinců dává jasně najevo: někteří žadatelé o azyl jsou v Británii vítanější než jiní.





A v žádném případě se nejedná o čistě britský předsudek.



Je třeba připomenout, že po ruské invazi na Ukrajinu se mnoho afrických obyvatel této země snažilo najít útočiště v Evropě. Někteří z nich byli dokonce bez jakéhokoli věrohodného důvodu drženi v imigračních detenčních zařízeních Evropské unie po celém Polsku.



V souvislosti se súdánskou krizí jsme svědky opakování téže diskriminace.





Když Rusko v únoru 2022 zahájilo totální invazi na Ukrajinu, žádná vláda v Evropě si nestěžovala na pravděpodobné "migrační dopady" krize. Nikdo se nesnažil naznačit, že ti, kdo prchají před válkou, mohou nakonec zatížit jejich země tím, že se stanou "nelegálními migranty". Důraz byl kladen na to, aby se Ukrajinci v nouzi dostali do bezpečí a dostali co nejlepší šanci na svobodný a důstojný život - jak by to mělo být.



Mezinárodní média pracovala na humanizaci ukrajinských uprchlíků, zajišťovala, aby obyvatelstvo po celém světě vědělo o jejich těžké situaci, a dokonce hnala k odpovědnosti evropské vlády, které jim na svých hranicích pomáhaly příliš pomalu nebo neúčinně.



To se však nedělo obětem konfliktů a válek v jiných zemích, od Palestiny a Jemenu po Afghánistán a nyní i Súdán.



Súdánci, kteří dlouhodobě trpí rozsáhlým násilím a chronickými hospodářskými problémy, nyní skutečně čelí humanitární krizi, která je svým rozsahem přímo srovnatelná s krizí na Ukrajině. Závažná situace v Súdánu však nepronikla do světového povědomí tak rychle jako situace na Ukrajině, ani v takové míře, v jaké by měla.



Ať už si to lidé v Evropě i mimo ni uvědomují, či nikoli, Súdánci trpí a mnozí z nich pochopitelně hledají způsoby, jak opustit svou vlast a najít bezpečí jinde. Zatímco mnozí se nepochybně přesunou v rámci Afriky - do sousedních zemí, jako je Čad, Egypt a Jižní Súdán - značný počet se jich z různých důvodů, od ekonomických příležitostí až po rodinné vazby, pokusí dostat do Evropy nebo Severní Ameriky.



Někteří možná budou riskovat smrt, aby se dostali přes Středozemní moře a začali nový život v Itálii, kde nemají žádné záruky, že najdou pomoc nebo získají status uprchlíka. Poté, co dosáhnou kontinentální Evropy, mohou někteří z nich chtít také pokračovat do Velké Británie a kvůli nedostatku bezpečných a legálních způsobů, jak tam požádat o azyl, se pokusit překonat kanál La Manche na člunech.



Všechny tyto scénáře nepovedou k ničemu jinému než k dalšímu utrpení a smrti.



Súdánským žadatelům o azyl by nemělo být odepřeno útočiště v Evropě jen proto, že nejsou "civilizovanými" (čti "bílými") oběťmi konfliktu jako Ukrajinci. V loňském roce evropské státy v krátké době přijaly miliony Ukrajinců. Totéž mohou nyní snadno udělat pro relativně malý počet súdánských žadatelů o azyl.



Sunak a jeho protějšky v celé Evropě by měli urychleně vytvořit bezpečné a legální cesty pro súdánské oběti konfliktu, aby mohly požádat o azyl v jejich zemích. Jakýkoli jiný postoj by byl nejen nespravedlivý a nelidský, ale také by jejich zemím udělal špatné jméno.









