Toryové kážou o dělání dětí a o faktech života - proč se to u těchto podivínů vždycky vrací k sexu?

16. 5. 2023

Vítejte na konferenci o národním konzervativismu, setkání ideologií pro ideologií oslabené jedince



Takto reagoval na akce anglických ultrapravičáků ironický komentátor John Crace:



Jsme úplně rozmazlení. V sobotu jsme byli obdarováni konferencí Převzít kontrolu novopečené "Konzervativní demokratické organizace". Skupina asi dvou set podivínů v čele s Nadine Dorriesovou a Andreou Jenkynsovou, kterým odchod Borise Johnsona zničil život. Stesk po jeho životě. Netřeba dodávat, že sám Johnson se nemohl obtěžovat osobně se zúčastnit.

Od pondělí, pouze tři dny, se nyní odehrává konference Národního konzervatismu. Setkání myslí těch, kteří jsou přesvědčeni, že Viktor Orbán a Giorgia Meloniová mají pravdu. Setkání ideologií pro ideologií oslabené jedince. Takové publikum, kde by se Jordanu Petersonovi dostalo hrdinského přijetí. Ne že by se v dnešní době obtěžoval s tak malými sály, jako je Emmanuel Centre v Londýně.

A tak jsme se museli spokojit s toryovskou poslankyní Miriam Catesovou, která se představila jako předskokanka. Její vzkaz věřícím zněl, že potřebujeme více dětí. Naléhavě. Mělo to několik zjevných nedostatků. Zaprvé, její publikum tvořili ze 75 % muži. Možná se ženy odebraly do postranních místností, aby se nadšeně rozmnožovaly. Pak tu byla otázka, jaké děti Spojené království potřebuje. Vzhledem k tomu, že Catesová rychle obvinila z nízké porodnosti imigraci, lze předpokládat, že si nemyslí, že by v Británii chtěla cizí děti. Některé děti si holt jsou rovnější než jiné.



Catesová dále naříkala nad současnou rozvodovostí. Manželé neberou svůj slib zdaleka tak vážně. Pro ženu je mnohem lepší zemřít vyčerpáním, když má osm dětí, které nechtěla, než se rozhodovat sama. Nebylo jasné, kde přesně se najdou domovy pro všechny ty početné rodiny. Všude vládne kulturní marxismus.



Možná by je všechny mohli umístit do domů, ve kterých teď žijí přistěhovalci. A přistěhovalci by mohli všichni odejít někam jinam. Myslela to vážně. Bylo samozřejmé, že si nemyslela, že by se stát měl nějak měl podílet na pomoci ženám vychovávat tento nadbytek dětí. "Konzervatismus je vždycky zdravý rozum," uzavřela Catesová. Poté, co dvacet minut mluvila úplné nesmysly.



Následovalo více podobných řečí s Yoramem Hazonym, mužem, který se vydává za pravicového intelektuála. Co se týče žen, jejich největším přínosem pro společnost je rodit více dětí, vysvětlil.



Jacob Rees-Mogg byl z obliga, protože ten už má dětí šest. I když jejich výchovu svěřil chůvě. Jeho verze konzervatismu spočívá v tom, že on ví všechno nejlépe. Jeho dnešní postřeh však spočíval v tom, že svatý Tomáš Akvinský byl v jádru stoupenec brexitu. Což by pro svatého Tomáše mohlo být tak trochu novinkou.



Provedl nás velmi selektivním výčtem posledních 1000 let anglické historie, které všechny předcházely onomu slavnému dni v červnu 2016, kdy Spojené království hlasovalo pro odchod z EU. Nejsme jako Francouzi za Napoleona. Nikdy jsme neměli žádné nároky na expanzionismus. Ehm ... britské impérium? Jdeme dál. Krizi bydlení způsobili zaměstnanci pracující z domova. Je to hrozné. Všichni vypadali trochu ztraceně a Rees-Mogg byl naštvaný, že nezazněl větší potlesk.



Pak přišla na řadu jeho kritika současnosti. Nechce kritizovat premiéra, protože by to bylo neloajální a mohlo by to vést k nespokojenosti v Konzervativní straně. A tím i k marxistické vládě. Cokoli nalevo od krajní pravice je pro Reese-Mogga marxistické. Ale nenávidí vládu za zvyšování daní. Nenávídí skutečnost, že nezrušila zákony EU. Nenávídí porušené sliby. Kromě svých vlastních. Nenávidí jakoukoli imigraci. Nelíbí se mu, že pokus Konzervativní strany zfalšovat volby zavedením identifikace voličů selhal, protože k volebním urnám bez identifikačních dokumentů přišli právě hlavně konzervativní důchodci.



Po přestávce na oběd konference pokračovala hlavním projevem Suelly Bravermanové.



Bravermanová začala povinnou desetiminutovou historií. Její rodiče byli tvrdě pracující přistěhovalci. Přesně takoví lidé, jimž se nyní Bravermanová snaží zakázat vstup do Británie. Byli by překvapeni, že se jejich dcera stala generální prokurátorkou a ministryní vnitra. Ne tak překvapeni, jako jsme překvapeni my ostatní.





Pak jsme se dostali k jejímu přesvědčení. Takové, jaké je. Bravermanová není známá svým intelektuálním zázemím. Ukázalo se, že ti, kdo tvrdili, že brexit bude ekonomickou katastrofou, se mýlili. Ehm ... to musí být důvod, proč máme nejhorší ekonomiku v G7. "My konzervativci nesmíme nikdy říkat nic, o čem víme, že je nepravdivé," otevřeně lhala.



"Konzervatismus není ideologie," uzavřela. Je to univerzální sklon lidstva. Tedy pokud věříte, že údělem lidstva je zabřednout do konspiračních teorií o naší malé Anglii. "Fakta života jsou konzervativní." Co to s těmi podivíny je? Zdá se, že se všechno vždycky vrátí k sexu.







Kompletní text v angličtině ZDE

Dále kritizovala Sunakovy imigrační plány. Imigraci je třeba omezit, ať už to způsobí jakékoli ekonomické škody. Musíme vyškolit Brity, aby dělali práci, o kterou neprojevili ani náznak zájmu. Možná by se v tom ráda ujala vedení. "Není rasistické chtít uzavírat hranice," řekla. A ano, je ráda, že zakázala protesty při korunovaci.