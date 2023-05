Austrálie má 40 stíhaček F-18. Měla by je věnovat Ukrajině

17. 5. 2023

čas čtení 6 minut

Australský příspěvek 500 milionů dolarů na ukrajinskou obranu je úctyhodný, ale ne výjimečný. Podle velikosti ekonomiky se vojenská pomoc řadí na 26. místo z 37 dárců, píše Aaron Patrick. Australský příspěvek 500 milionů dolarů na ukrajinskou obranu je úctyhodný, ale ne výjimečný. Podle velikosti ekonomiky se vojenská pomoc řadí na 26. místo z 37 dárců,

Zdá se, že debata v západní alianci o tom, zda dát Ukrajině moderní bojové letouny, směřuje k letecké výzbroji.

V pátek americký prezident Joe Biden řekl, že F-16 Fighting Falcon nejsou v plánu, ale nechal tuto možnost otevřenou. "Prozatím to vylučuji," řekl v televizním rozhovoru.

Ve stejný den nabídl podobnou pojistku britský ministr obrany Ben Wallace. O dva týdny dříve jeho vláda uvedla, že plánuje vycvičit ukrajinské piloty na stíhačkách standardu NATO.

Úřadující ministr obrany Dánska, jehož letectvo je asi poloviční než australské, byl pozitivnější: "V určitém okamžiku může být nutné podívat se na přínos stíhaček."

Za rok, při druhém výročí invaze, se Západ nebude chtít s lítostí ohlížet za promarněnými příležitostmi bránit liberální demokracii proti režimu Vladimira Putina.

Ukrajina neprohrává, ale ani nevyhrává. Je nepravděpodobné, že by Putin požádal o mír, pokud nebude čelit porážce. Existuje pravděpodobně jen jeden způsob, jak může mít Austrálie rozhodující vliv na výsledek: Předat Ukrajině některé z vyřazených stíhacích bombardérů F/A-18 Hornet, které stále vlastní a které se jí nepodařilo prodat.

Dva ze seriózních australských vojenských teoretiků, Dr. Ross Babbage a Dr. Peter Dean, podporují, za určitých okolností, předání letadel Královským australským letectvem.

Maďarsko, Švýcarsko, Austrálie

Měla by Austrálie dělat více? Příspěvek vlády na obranu Ukrajiny ve výši 500 milionů dolarů je úctyhodný, ale není výjimečný. S ohledem na velikost ekonomiky se vojenská pomoc podle výpočtů Kielského institutu pro světovou ekonomiku řadí na 26. místo z 37 dárců, od Estonska po Jižní Koreu.

Austrálie, která v roce 27 ztratila 17 občanů během letu Malaysia Airlines 2014 nad Ukrajinou, poskytla proporcionálně stejnou pomoc jako Maďarsko, které je vedeno krajně pravicovou vládou sympatizující s Ruskem, a Švýcarsko, které je již 500 let neutrální.

V mezinárodních kruzích se velká část debaty o ukrajinském letectvu zaměřuje na F-16, nejpočetnější bojové letouny. F/A-18, který RAAF vyřadilo v roce 2021, je podobného ročníku a plní stejné bojové role jako F-16. Oba jsou ze stejné éry jako MiG-29 a Suchoj Su-27, které stále používají Ukrajinci.

Běžná mylná představa, dokonce i mezi vojenskými odborníky, je, že Austrálie již nevlastní to, co je známé jako klasické Hornety, které byly nahrazeny většími Super Hornety.

V roce 2019 Morrisonova vláda souhlasila s prodejem 25 ze 75 letadel, které původně koupila, Královskému kanadskému letectvu za 90 milionů kanadských dolarů, neboli asi 4 miliony dolarů za kus.

V roce 2020 tehdejší ministryně obranného průmyslu Melissa Price uvedla, že "až 46" zbývajících letadel bude prodáno americké letecké výcvikové společnosti. O tři roky později bylo osm přiděleno muzeím a jedno na školení. Zbytek zůstává ve skladech. Ministerstvo obrany neříká, kde jsou ostatní letadla. Zdá se, že dohoda o jejich prodeji padla.

"Stále čekáme, až je dostaneme," říká Eric Doyle, generální ředitel houstonské společnosti RAVN Aero. "Máme naději. Nepotřebujeme je všechny."

Podle Doyla jsou letadla ve výborném stavu a jsou dodávána s náhradními díly. Což znamená, že u jednoho člena ukrajinské vojenské aliance je dostatek přebytečných bojových letounů pro celé středně velké letectvo.

"Uzavřete naši oblohu"

Ukrajinské letectvo mělo podle londýnského Mezinárodního institutu pro strategická studia v roce 2000 asi 70 MiGů-29 a Su-27.

Nemá dostatek náhradních dílů, aby je udrželo v provozu, řekl prezident Volodymyr Zelenskij loni americkému Kongresu, a potřebuje něco jiného, aby "uzavřel naši oblohu pro ruské rakety a letadla".

Moderní proudové letouny jsou jedním z hlavních požadavků ukrajinské vlády.

"Kdyby Američané a Britové souhlasili, určitě bych tomu byl otevřen," říká Ross Babbage, bývalý úředník ministerstva obrany a zpravodajské služby, který je nyní soukromým konzultantem obranné politiky. "Už je nepotřebujeme."

Finanční a politické náklady

Legálně, protože F/A-18 byly vyráběny v USA, by byl nutný souhlas Bidenovy administrativy. V USA a Evropě by mohly existovat výhody, které by Austrálii umožnily být první. Jako relativní outsider konfliktu by australská vláda mohla za malou finanční nebo politickou cenu pro sebe usnadnit ostatním zemím následování.

"Nemám žádný problém s tím, aby se stíhačky používaly," říká Peter Dean, ředitel zahraniční politiky a obrany v Centru amerických studií na univerzitě v Sydney. "To, o co se pokoušíme, je udržet zde vojenskou rovnováhu."

Ale požadavek, který děkan a další experti mají, je, aby jakákoliv letadla byla poskytnuta jako součást komplexní mezinárodní strategie vyzbrojení ukrajinského letectva. Zahrnovala by výcvik, zbraně, palivo a součástky.

Zatímco zvládnutí F-16 trvá nejméně rok, ukrajinští piloti by se mohli naučit dělat "omezený počet věcí ... během několika měsíců," tvrdí americký senátor Mark Kelly, bývalý stíhací pilot amerického námořnictva.

F/A-18 jsou podobné složitosti. Austrálie má také vynikající zařízení pro výcvik pilotů, podle Johna Blaxlanda, specialisty na obranu na Australské národní univerzitě.

Pro premiéra Anthonyho Albanese, ministryni zahraničí Penny Wongovou a ministra obrany Richarda Marlese je to příležitost učinit z Austrálie – a sebe důležitého aktéra největšího evropského konfliktu od 2. světové války.

Vytažením starých letadel ze skladu by mohl pomoci utvářet historii.

Zdroj v angličtině: ZDE

0