Proč umělá inteligence nikdy nebude soupeřit s lidskou kreativitou

17. 5. 2023

Prediktivní mechanismy vylučují originalitu potřebnou pro skutečné umění, upozorňuje William Deresiewicz.

Pozn. JČ: V bloku věnovaném umělé inteligenci v úterních Channel 4 News si stěžoval jeden známý britský herec, že mu umělá inteligence "ukradla hlas" - jeho hlas načítá texty, které on sám nikdy nepřečetl. Ano, AI pravděpodobně nedosáhne originality, avšak v úterý přiznal v americkém Kongresu i vysoký činitel firmy vyvíjející ChatbotGPT, že je nutně zapotřebí státní regulace a ochrany copyrightu a že jeho firma sama se obává, k čemu by mohlo bez účinné státní regulace dojít.



Umělá inteligence by mohla umělce vyřadit z podnikání. Nebude je však nahrazovat. Nebude – nemůže – dělat dobré umění, velké umění: Pravé umění. Tedy originální umění. Vím, že je to nebezpečná predikce ("nebezpečná predikce" je redundantní formulace). Ale na rozdíl od techniků a učenců, v jejich slavné ignorantské samolibosti, mám určitou představu o tom, co je umění a jak se vytváří.

Umělá inteligence funguje tak, že vybírá volby s vysokou pravděpodobností: V případě psaných textů nejpravděpodobnější další slovo. Umělci – malíři a sochaři, romanopisci a básníci, filmaři, skladatelé, choreografové – dělají pravý opak. Vybírají volby s nízkou pravděpodobností. Dělají rozhodnutí, která jsou nečekaná, podivná, která vypadají jako chyby. Někdy jsou to chyby, které jsou zpětně uznány jako šťastné náhody. To je originalita, z definice: Volba s nízkou pravděpodobností, volba, která nikdy předtím nebyla učiněna.

Africké masky v Picassových Avignonských slečnách, abychom uvedli jeden z milionu příkladů, byly volbou s nízkou pravděpodobností. Stejně tak poznámky pod čarou v knize Davida Fostera Wallace Nekonečný žert. Stejně tak čtyřicetisekundový akord na konci písně "A Day in the Life" od The Beatles. Stejně tak každá nová metafora. Elizabeth Hardwicková, která psala uměleckou kritiku, byla známá svými přídavnými jmény: "halasný klid [Frostova] stáří", Plathův "ambiciózní vztek", "agresivní prostota staré newyorské aristokracie". Nic z toho nebylo pravděpodobné. V umění existují slova pro to, co je odvozené, zastaralé, klišoidní. Nudné.

Volby s nízkou pravděpodobností jsou skoky: Stranou a nepředvídatelné, asociativní a idiosynkratické. Odkud pocházejí? Inspirace, říkáme, slovo, které vysvětluje tím, že nevysvětluje. Inspirace je tajemná (není to totéž co mystická, i když někteří by řekli, že je to také tak). Její povaha je nejasná. Není ani vědomá, ani nevědomá, ale místo toho zahrnuje jemnou a často neuchopitelnou souhru mezi oběma. Je to jako stát v bouřce, řekl Randall Jarrell, a doufat, že vás zasáhne blesk. Proto úspěšná díla nemohou být replikována ani umělci, kteří je vytvářejí. Každé nové je objevitelskou cestou, cíl je nepředvídatelný – pravý opak vytváření, jak to dělají AI, podle souboru specifikací. "Hlavní věcí na začátku románu," napsala Virginia Woolfová, "je cítit, ne že ho můžete napsat, ale že existuje na druhé straně propasti, kterou slova nemohou překročit: Že se dá projít skrz jen v úzkosti bez dechu." Kvalita v umění je emergentní vlastnost: Vzniká v konání, v dialogickém tanci mezi umělcem a dílem. Jak se dílo formuje, ukazuje umělci, čím chce být.

Joan Didionová, napsala Joyce Carol Oatesová, "začala Play It as It Lays bez ponětí o charakteru, zápletce nebo dokonce o 'incidentu'. V hlavě měla jen dva obrazy: Jeden s prázdným bílým místem; druhý s méně známou hollywoodskou herečkou, která je školena v kasinu v hotelu Riviera v Las Vegas." Saul Bellow našel klíč k Dobrodružstvím Augieho Marche, jeho bujarému ranému mistrovskému dílu, v pohledu na vodu tekoucí ulicí. Proč nenapsat román, pomyslel si najednou, který by měl "tolik svobody pohybu jako tekoucí voda"? Chatboti mají při tvorbě textu pouze jiné texty, ze kterých mohou čerpat. Umělci čerpají z celku svých zkušeností. Jak spisovatel Salman Rushdie, tak filmař Martin Scorsese mluvili o tom, že byli ovlivněni hudbou Rolling Stones. Jak naprogramujete chatbota nebo filmbota tak, aby čerpal z informací, které patří úplně jinému médiu? Jak vůbec naprogramujete "ovlivňování" – ten nelogický proces vstřebávání, trávení, sugesce?

A Rushdie a Scorsese nebyli ovlivněni jen hudbou. Jako každý umělec byli ovlivněni – byli formováni, byli stvořeni – vším, co viděli, slyšeli, cítili a čeho se dotýkali, vším, co si mysleli, cítili a dělali. Zkušenost: Nejen zdroj umění, ale jeho samotná podstata – z čeho je vytvořeno, na co odkazuje, proti čemu je testováno. Myslím, že by bylo možné kódovat volby s nízkou pravděpodobností, ale jak by počítač věděl, zda výsledky stojí za to? Umění je dobré, pokud ho uznáváme jako pravdivé, odpovídající naší zkušenosti se světem, vnitřním i vnějším. Ale pro umělou inteligenci neexistuje ani zkušenost, ani svět. Žádné pohledy nebo zvuky, žádné radosti nebo bolesti a také žádné uvědomění - žádná představa, zda to, co dělá, je pravda, a tedy zda je to dobré.

V umění jsou navíc pravda a dobro nestálé. Každý velký průlom v umění je zpočátku odmítán. Veškeré skutečně originální umění – kubismus, bebop, tanec Merce Cunninghama – je podle tehdejších měřítek zatracováno. Často se soudí, že to vůbec není umění. Je to hluk, nesmysl, nebo něco, co dokáže vaše pětileté dítě. Umělá inteligence vytváří podle stávajících standardů. Jsou-li pravda a dobro mimo jejich chápání, tím spíše jsou to zítřejší pravdy a dobro, ty, které ještě neexistují, ty, které přináší velké umění.

Diskutujeme o tom, zda je umělá inteligence skutečně inteligentní; ale i kdyby byla, inteligence a kreativita jsou velmi odlišné věci. Část zmatku v diskusích o umělé inteligenci a umění nepochybně vyplývá z degradovaného pojetí kreativity, které se v posledních letech uchytilo v technologiích. Nic není originální, říkají s oblibou technovědátoři; "Všechno je remix". To je banalita, která vyrostla v hloupost. To, že nové výtvory staví na těch stávajících, bylo dlouho klišé, ale technici to přehnali tak, že podle nich nic není nikdy originální: Že kreativita zahrnuje pouze přeskupení stávajících částí. Což vás nutí přemýšlet, jak se nám vůbec podařilo pokročit od prvního obrazu v první jeskyni. Těmto argumentům napomáhá koncept memu, myšlenka, že prvky kultury se šíří z mysli do mysli, stejně jako geny z těla do těla. Ale hypotéza memů (a je to jen hypotéza) neuznává, že mysl je schopna změnit svůj obsah. Myšlenky a obrazy jen pasivně nepřenášíme, ani je jednoduše nerekombinujeme. Nějakým způsobem se nám daří vytvářet nové: Dokážeme vytvořit – prostřednictvím procesů, kterým nerozumíme a myslím, že ani nikdy nebudeme replikovat mimo lidský mozek – prvky kultury. Nebo to alespoň někteří z nás dělají.

Nic z toho však neznamená, že umění umělé inteligence – uměle vytvořené písně, romány, vizuální obrazy, dokonce i filmy – nenahradí lidský druh. Ve věku masové výroby lidé projevili nekonečnou ochotu akceptovat levné svinstvo namísto dražší kvality: V potravinách, ve spotřebním zboží a v poslední době díky internetu i v kultuře. Skutečně, poté, co internet proměnil umění v "obsah" – neomezený, zaměnitelný, jednorázový – už nahlodal vkus do takové míry, že stále méně lidí je schopno rozlišovat mezi svinstvem a kvalitou. Nebo se tím obtěžovat. Pokud jde o umělce, tyto rarity, které přivádějí nové ke zrození, hodně štěstí.

Zdroj v angličtině: ZDE

